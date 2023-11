-Superó la polémica operativo en velorio

-Fracasó la operación Ichife en UACJ

-Los 45 consejeros que elegirán rector

-Encomienda ir por el 04 con todo

Fue generada bastante polémica mediática sobre todo en redes sociales el pasado siete de noviembre por la detención de 11 sujetos armados en pleno velorio de un hombre, hermano de una mujer policía municipal en activo.

La captura fue llevada a cabo por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado en la colonia Díaz Ordaz, hacia el poniente de la ciudad.

Fueron los elementos policiacos sujetos de intensas críticas porque se trataba de un funeral y porque aparentemente carecían de la orden judicial respectiva para el ingreso a la vivienda.

Al paso de los días los jueces les concedieron la razón. Varios de los individuos fueron detenidos afuera de la vivienda en flagrancia; armados (pistolas y fusiles) y con distintas porciones de droga.

Esta misma semana, las carpetas de investigación quedaron robustecidas contra dos de ellos, José Luis R. R. y Joel G. V. Les fue comprobada su participación en el homicidio de John David Santana, identificado en el número de causa penal 6218/2023.

Además, los policías han logrado establecer que todos ellos pertenecen al grupo delictivo conocido como La Empresa, dedicado específicamente al tráfico de migrantes y narcomenudeo.

Fue controversial la detención solo hasta que policías y ministerios públicos han podido demostrar los distintos delitos cometidos por los 11 aprehendidos; siguen buscando vínculos sobre otros homicidios y otras carpetas relacionadas con el tráfico de personas.

***

El Director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Raúl García Ruiz, empezó con el pie izquierdo sus primeros ejercicios electorales hacia el 2024.

En frase muy norteña, echó toda la carne al asador en el proceso interno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para influir en su elección de consejeros universitarios pero la operación quedó menos que en fracaso.

Le fue muy mal en la elección formal de la semana pasada; hubo empate por un consejero en el Instituto de Arquitectura (IADA), quiso obtener el pepinillo del honor en el desempate de este miércoles y también le agregaron postre amargo con otra derrota.

De los 40 consejeros electos, el experto estratega electoral García Ruiz obtuvo para el proyecto apadrinado, algo así como nada de espacios al final del proceso eleccionario.

Con razón ese proyecto, el del buen doctor candidato a rector, Francisco Lleras, intentó al menos sutilmente deslindarse del equipo del titular del Ichife, sobre todo cuando la operación fue reducida a filtrar a medios informativos algunos detalles de la vida interna universitaria.

Así quedó ese primer ensayo de Raúl hacia su incursión en las ligas grandes de la elección electoral estatal 2024. Regiduría, diputación, lo que sea, pero algo buscará.

***

Concluido entonces casi por completo el proceso de renovación del Consejo Universitario, tenemos enseguida cómo quedará integrado dicho órgano tras esa elección mencionada. Son 40 consejeros maestros y alumnos, más los cuatro directores de los institutos y el propio rector. Total: 45 votos.

Consejeros de Ciencias Sociales: (1) Rosario Montoya; Ciencias Jurídicas, (2) Daniel Sayto; Humanidades, (3)Lourdes Tiscareño; Comercio Exterior, (4) Gabriel Ortega, Comercio Exterior; (5) Aníbal Ochoa, Finanzas. Instituto de Ciencias Biomédicas.- Odontología: (6) Alfredo Ortiz y (7) Gisela Díaz; Departamento de Químico Biológicas, (8) Claudia Hernández; Veterinaria, (9) Miguel Montoya.

IADA: (10) Lizzet Chávez y (11) Luis Herrera, Arquitectura; (12) Rodrigo Villarreal, Arte; Departamento de Diseño, (13) Esperanza Yepo y (14) Karla Sáenz.

Instituto de Ingeniería: (15) Luis Marrufo, Departamento de Físico Matemáticas; (16) Sergio Alvarado, Ingeniería Civil; (17) Luis Pérez y (18) Marisol Clemente, del Departamento de Industrial; (19) José Díaz, del Departamento de Digitales y Eléctrica.

Arquitectura, (20) Lorenzo Torres, (21) Mario Torres. Artes: (22) Andrés Mendoza (Diseño), (23) Amine Escareño, (24) Arisbeth Suárez.

Ciencias de la Salud: (25) Melisa de la O. Veterinaria: (26) Edgar Prieto. Odontología: (27) Argentina Zaragoza, (28) Mauricio de la Cruz: Químico Biológicas: (29) Francisco Portillo

ICSA: Humanidades.- (30) Ivette Márquez. Ciencias Sociales, (31) Daniela Medina. Ciencias jurídicas: (32) Ana Laura Fierro, (33) Laura Vega. Finanzas: (34) Andrés Contreras. (35) Alejandro Román, Física; (36) Brisa Cervantes y (37) Saraí Domínguez, Industrial; (38) Enrique Puente, Ingeniería Civil; (39) Alejandro Garcilazo, Biomédica; (40) Paola Silveyra, Ciencias de la Salud.

Todos ellos más el rector, Juan Ignacio Camargo; y los directores, Guadalupe Gaytán, Juan Francisco Hernández, Salvador Nava y Santos Alonso Morales

***

Dicen los morenistas que entre Lenia Batres, Margarita Ríos y Bertha Alcalde, -la tercera con raíces en Chihuahua por ser la tierra de origen de su madre- es la que menos posibilidades tiene de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).

Pero el solo hecho de haber sido incluida en la terna presidencial para ocupar la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar, da una idea del nivel que tiene la hija de Bertha Luján y Arturo Alcalde, dos cercanos operadores de Andrés Manuel López Obrador que, sin estar en la nómina pública directamente, le han dado rumbo a temas torales de la 4T.

La hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue delegada de Programas Federales en Chihuahua por menos de un año, entre octubre de 2020 y agosto de 2021, cuando el titular, Juan Carlos Loera, emprendió la fallida aventura electoral.

En ese breve lapso, Alcalde hizo más que en el resto del sexenio, según la comparación que hacen los mismos morenistas que en su gran mayoría han dejado solo al juarense Loera de la Rosa, hoy apuntado para buscar otra posición por la vía electoral.

La conducción de la joven de los programas sociales en el estado fue ejemplar en ese periodo. No entró en escándalos ni hizo alarde de su influencia en el partido y, por el contrario, le dio el impulso necesario a la política del Bienestar que antes y ahora parece extraviada.

Después fue premiada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y luego en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; luego también estuvo en la lista de aspirantes al Instituto Nacional Electoral (INE).

Así que mientras en la oposición ven con preocupación la partidización de la SCJN, como si nunca los presidentes hubieran enviado a sus incondicionales, entre los morenistas ven la terna sólida, pero con cierta decepción porque creen que Alcalde, a pesar de ser buen ejemplo del necesario relevo generacional, está lejos de ser votada.

La realidad es que los intereses de la 4T, tal vez incluidos los del mismo López Obrador, no están del todo alineados con el discurso del relevo. Si así lo fuera, la todavía funcionaria federal tendría todas las de ganar en el Senado de la República.

Además de que, por las condiciones actuales en el Senado de la República, lo más seguro es que la terna ni siquiera pueda ser votada, dado que Morena no tiene los dos tercios de votos que requiere.

***

De muy buena fuente informaron a La Columna que dentro de los suspirantes a una diputación federal, fue formalizada a principios de mes, en tiempo y forma, la inscripción de Alejandro Pérez Cuellar.

No va el hermano del munícipe morenista, Cruz Pérez Cuéllar, por una diputación de las facilonas de acuerdo a los antecedentes de los comicios pasados ni al retrato actual levantado con encuestas recientes, sino al distrito más azul, que en estos momentos es el 04.

Dicho distrito está en poder del PAN, que lo ganó por apenas doce mil votos, lo que le permite a Daniela Álvarez, presumir que es la única ganadora por mayoría relativa en ciudad Juárez en dichos comicios del 2021.

Como traen la espina clavada y saben los operadores morenistas que hay que reforzar ese distrito, no han dudado en mandar del equipo de Cruz a su hermano, para que el apellido pese en las calles y en la campaña por aire.

Esa eventual candidatura no será fácil de sobrellevar ni para Daniela ni para quien vaya en la fórmula de la Alianza PAN-PRI-PRD, porque Morena va por el carro completo en esta frontera, lo cual casi tiene en la bolsa, con solo mirar la diferencia obtenida en los distritos 1, 2 y 3, prácticamente inalcanzables.

Daniela Álvarez, quien sueña con la candidatura al Senado, tiene minado el terreno a donde mire, no solo porque parece una apuesta imposible por las preferencias de la cúpula panista por Manque Granados, sino porque podría tener enfrente en su distrito, a Alejandro Pérez Cuéllar. No sería nada raro que le pidieran a Daniela repetir para reforzar ese distrito y no dejarlo suelto.

El grupo morenista al que pertenece presume maquinaria de sobra para hacer mella a la Alianza en su propio terreno, una apuesta por las diputaciones federales que va enserio, por encomienda de Sheinbaum a los Pérez Cuéllar.