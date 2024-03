-Sufre toreada épica por meterse al redondel

-Culpa a empleados por no ser candidato

-La nueva delegada del INM ni pío en Palacio

-Usan veda para hacerse patos

Fuerte el descalabro del diputado Benjamín “Benjamón” Carrera. Solito fue y se metió al redondel y le dieron una toreada épica por pretender prohibir las corridas de toros.

¡Malhaya el día que Benjas tuvo la ocurrencia de inciar la consulta taurina! Ayer por la mañana, el Instituto Estatal Electoral (IEE) dio a conocer los resultados de la encuesta realizada durante los últimos días de febrero y primeros días de marzo.

El organismo electoral anunció el indulto de las corridas de toros, pues ganó categóricamente la opinión favorable a la fiesta brava en Chihuahua y perdió (¡otra vez!) Benjamón.

Como cualquier intento prohibicionista, el pronunciamiento del diputado guinda que fue hijo político de Juan Carlos Loera y ahora anda en manos de Ariadna Montiel, provocó el mismo fenómeno que la cancelación de las corridas en la Ciudad de México.

Durante varias semanas se vivió un activismo en favor de las corridas, no solo entre los taurófilos, sino también entre toreros, galleros, ganaderos, charros y otros representantes de actividades que tienen que ver con el uso de animales en actividades tradicionales.

El resultado arroja un balde de agua fría al diputado Carrera quien ahora, por congruencia, deberá retirar su propuesta prohibicionista en el Congreso. Como dicen en el argot taurino, Benjamón "salió por piernas", pues si algo demostró el ejercicio es que las y los chihuahuenses no buscan prohibir actividades, menos cuando tienen que ver con tradiciones y cultura con siglos de historia en la región y representan el más importante de los derechos, la libertad.

Ahora los taurinos se frotan las manos, esperando poder gritar ¡Olé! en las plazas del estado y revivir viejas glorias, como cuando Juárez era la ciudad del mundo con más corridas al año, en los ya lejanos cincuentas y sesentas.

Por lo pronto, los grupos taurinos y sus aliados, cortaron orejas y rabo a la consulta de Benjamón que, si fuera un toro, sería un Miura de 600 kilogramos, humillado ante la muleta hasta el cansancio.

***

Óiganlo!!!, ahora resulta que Francisco Garduño no podrá ser diputado ni senador por culpa de personal de Migración.

Así lo dijo sin pena ni rubor el jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) la semana pasada a los empleados de la dependencia federal en Juárez.

Como se oye, o como se lee, les aventó en su cara la culpa por haber acabado con su carrera política en las lides legislativas. Lo hizo en una reunión privada de “trabajo” y horas antes de acudir a firmar a un juzgado federal tras ser declarado culpable junto a otros funcionarios por el incendio y muerte de 40 migrantes, el 27 de marzo del año pasado.

Debe ser una horrible mortificación para el altísimo funcionario federal trasladarse cada 15 días desde sus cómodas oficinas en la Ciudad de México a un juzgado en Juárez para cumplir con la orden del juez de la firma periódica, entre otras sanciones.

Ese reclamo al personal del INM en Chihuahua deja claro su fastidio personal, pero revela también el desprecio por el dolor de las familias de los migrantes muertos debido a un criminal acto de irresponsabilidad en el manejo de la cárcel que fue para los extranjeros fallecidos el centro de detención.

Garduño no ha sido empático con los migrantes ni serio con la función que desempeña, eso ya está demostrado, pero también tenemos de prueba que continúa manejando la delegación del INM en Chihuahua como su agencia personal de colocaciones, privilegiando en los nombramientos a puros incondicionales.

Nombró a Carla Angélica Oliver Pacheco jefa de la garita del kilómetro 30 y a Zayra Carrasco Flores en la oficina del INM en la ciudad de Chihuahua. La nueva delegada estatal es Esther Martínez, de la que hablaremos enseguida.

Mientras “Paco” Garduño hace y deshace en esa estructura, mientras se lamenta porque ya no podrá ser candidato a nada, la crisis migrante no cesa. En Palacio Nacional también lo saben, pero inexplicablemente no mueven un dedo para remediar la situación.

Ah, pero el enojo de Francisco es que ya no podrá ser candidato.

***

El lunes, por cierto, fue presentada en Palacio de Gobierno, en Chihuahua, la enésima delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado; en este caso, la maestra Esther Martínez Zúñiga.

Llegó ella en lugar de Manuel Alfonso Marín Salazar, nombrado en el cargo en mayo del 2023. No duró ni un año. Antes de éste, la oficina fue ocupada por el infortunado contralmirante, Salvador González Guerrero.

El militar permanece preso en el Cereso estatal 3 por su responsabilidad en el incendio ocurrido en la estación migratoria a su cargo en esta frontera, donde murieron 40 extranjeros ahí recluidos bajo candado.

Ese cargo hoy tomado por la maestra Esther ha sido uno de los más inestables desde que asumió Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la República en 2018, básicamente por la incontrolada crisis migratoria.

Antes del militar le antecedieron en el cargo el profe universitario, Héctor Padilla Delgado, después Pedro Alberto Alcalá López y hasta de manera temporal, aunque sin nombramiento como delegado, la función fue desempeñada por Marco Antonio Fraire.

Martínez Zúñiga hizo su debut el lunes en Palacio de Gobierno en reunión de la mesa de coordinación de seguridad. Fue presidida por el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; el Fiscal General, César Gustavo Jáuregui; el Secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya, y los mandos militares de la V y 42 zona. (Foto en versión digital de La Columna)

Cero participación y/o aportación en la materia de la nueva delegada de Migración.

***

Muchos funcionarios de Gobierno han aprovechado la veda electoral para hacerse ojo de hormiga y evitar a toda costa informar a la ciudadanía de sus labores.

Cobijados bajo el argumento de que “la veda les prohíbe dar declaraciones a los medios”, rechazan no sólo una entrevista, sino proporcionar información del trabajo que están obligados a realizar. No se les ha pedido en ningún momento que proporcionen propaganda gubernamental. El ejercicio periodístico por supuesto que no se limita a eso.

Ejemplos hay muchos, pero tenemos como los más ilustrativos al Registro Público Vehicular (Repuve), Recaudación de Rentas, la Delegación y Subdelegación del Bienestar, cuyos encargados de esta última ni siquiera se toman el tiempo de contestar un mensaje de WhatsApp.

Previo al inicio de las campañas electorales, todas las instancias de los gobiernos recibieron capacitaciones acerca de esta veda, definida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como un “silencio institucional político para permitir a la ciudadanía que considere en qué sentido va a sufragar, así como para que su voto pueda ser libre, sin presiones o mensajes de último momento y estas restricciones”.

Lo cierto es que no necesitan los servidores públicos ni dar su nombre para que el ejercicio se desarrolle sin limitaciones. Si bien en el rubro de servicios educativos y de salud, o protección civil en casos de emergencia no hay restricción de información, el periodista puede ejercer su trabajo sin la necesidad de que el tema involucre un tema forzosamente propaganda gubernamental.

Las áreas de comunicación social deben de ser las más preparadas en el tema, sobre todo para asesorar a las dependencias que representan.