Sueños americanos guajiros

Por ‘falsos rumores’, un día después del informe sobre el estado de la nación de Joe Biden, otra vez en Juárez se juntó una caravana de alrededor de mil 500 migrantes, la mayoría venezolanos, con la intención de cruzar hacia el norte.

Aun al enterarse de que serían muy probablemente expulsados a México por la vigencia del Título 42, ya cansados, una tercera parte decidió entregarse de todos modos a mitad de semana y así terminar su larga peregrinación. Su probabilidad de conseguir asilo es muy baja.

Según algunos entrevistados, se juntaron en el bordo para cruzar porque, o fueron víctimas de malos consejos, o de información mal interpretada y engaños. Los agentes americanos los informaron en el lugar, explicándoles que sus intenciones terminarían solo en deportación y no como ellos esperaban. Muchos creían que, al cruzar en masa, serían ayudados y transportados hasta Canadá, en donde les abrirían las puertas para residir y trabajar legalmente. “Solo queremos trabajo”, dijo uno de ellos a la televisión. ¿Son víctimas inocentes de la desinformación o se hacen?

Sueños guajiros. ¿En qué cabeza cabe pensar todavía que Estados Unidos permitirá el libre flujo de migrantes indocumentados por su territorio, cuando en todos los medios se destaca el viacrucis del que son víctimas, tanto en los países por los que transitan como en los que sueñan permanecer?

Está claro, si formalmente no se aplica con anterioridad desde afuera de los Estados Unidos, si no se cumplen todos los requisitos requeridos, y si no se pasa por un largo proceso legal de selección, las probabilidades de permanecer legalmente en el país anglosajón son mínimas, a pesar del esfuerzo que hacen muchos por viajar por tierra desde sus países de origen, enfrentando a coyotes y mafias peligrosas y organizadas.

Antes llegaban en camiones y trenes, ahora, para evitar ser detectados, los traficantes de personas los transportan en vehículos particulares de menos cupo, o más peligrosos, como tractocamiones. Varios fallecen en el trayecto. Al finalizar su travesía, son pocos los que logran cruzar al norte, y mucho menos aquellos que lo logran legalmente. La mayoría son detenidos por meses antes de aclarar su situación, o son soltados a las calles bajo sus propios riesgos y sin ayuda. En otras palabras, no es nada, pero nada fácil.

¿Por qué están tan mal informados los aspirantes a vivir en los Estados Unidos? Pues hay una multitud de razones. Por ejemplo:

El discurso político hacia los latinos por parte del presidente Biden, comparado con el del anterior presidente, Donald Trump había sido precavido y hasta suave antes de Navidad, ya que su base demócrata depende desde hace años en gran parte de los votantes más centrados, muchos descendientes de etnias variadas, como los hispanos, a las que intentaba apelar su partido para las elecciones de noviembre pasadas.

Su razonamiento migratorio había sido virtuoso: un día aparecía dirigiéndose a la nación, asegurando que el país tiene un historial de recibir bien a los inmigrantes, con justicia y compasión, y destacando la humanidad de quienes emigran y solo buscan trabajar, (una gran diferencia del discurso de Trump, quien quería solucionar todo con paredes divisorias), lo que facilita que uno que otro inocente proveniente de un pueblo menos afortunado se engañe fácilmente.

Cuando vino Biden a El Paso, presionado por ambos partidos, su mensaje cambió. Ya no se dirigió a los medios directamente, tan solo se dejó tomar fotos revisando puntos de la reforzada frontera en los que la patrulla fronteriza tenía el pleno dominio de la situación. No faltaron los que dijeron que se escondieron las multitudes de migrantes adrede para facilitarle la visita al presidente.

Desde entonces, el gobierno de Biden, quedó claro, ayudará a quienes enforzan las leyes americanas, y los inmigrantes que se presentan en la frontera no son bienvenidos, por más empatía que se les exprese por su difícil situación.

Entonces, el juez del Condado, Ricardo Samaniego y Verónica Escobar, congresista, recibieron a Biden y le explicaron la situación local desde las trincheras, hecho que el equipo del presidente aprovechó políticamente para posicionar a El Paso como un modelo demócrata de comunidad resiliente, y como un ejemplo nacional de respuesta ante la crisis migratoria. Hay que decirlo, la mayoría de los representantes del gobierno en la ciudad del norte, incluyendo al alcalde Oscar Leeser, con sus acciones han demostrado que son políticos conscientes de los diferentes retos que generan las migraciones humanas, y que entienden cómo representar una ciudad poblada mayoritariamente por mexicanos de primera, segunda y tercera generación. Por lo general, se mantienen relaciones cordiales con el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. En El Paso, exceptuando el incidente del pasado miércoles, todo está bien. El gobernador de Texas, Greg Abbott, militarizó la línea divisoria del lado americano y ambos partidos dominantes, desde su posición, presumen sus acciones como las responsables de la paz actual.

Eso sí, todos los oficiales de seguridad y orden de El Paso, de todas las instituciones, intensificaron sus operaciones y vigilancia y siguen en alerta. La mayoría de los migrantes que se han atrevido a retar a las autoridades americanas no han tenido ningún éxito.

Lo que es una realidad es que las elecciones ya pasaron, y los republicanos obtuvieron mayoría en el Congreso. La presión de la oposición para Biden es intensa, el gobernador de Texas apuesta por militarizar toda la frontera y seguir criminalizando a todos aquellos que entren ilegalmente a su nación, a su estado, siempre ha sido así.

Arreglar entrada legal a los Estados Unidos es un proceso, que no es fácil, ni rápido. Por lo general, la legalización de los migrantes tarda, en algunos casos, generaciones. El trabajo de la burocracia migratoria –no de ahora– es lento. Algo que cualquier mexicano que ha tratado de tramitar una visa de visita o por viaje sabe bien.

Pese a ello, lo que piensan los migrantes en transición es otra cosa, por eso se atreven a hacer el viaje. Los rumores que circulan desde las mafias de trasportistas, o los que promueven aquellos que mal interpretan las frases de los discursos políticos (a veces traducciones no exactas), pueden hacerse de ideas falsas o ser estafados fácilmente, y llegar a pensar que no será tan complicado llegar a la tierra de sus ilusiones; arriesgándose a intentarlo todo.

Para evitar confusiones, los informes mediáticos de los líderes deben ser claros, precisos y breves.

Por otro lado, si algún medio nacional publica que la ciudad de Nueva York le pagará el camión a los inmigrantes que se quieran ir a trabajar a Canadá, (a aquellos que ya están allá) alguno que otro malentendido resultará, como aquellos venezolanos que, desafortunadamente, pensaban que al cruzar el río Bravo automáticamente se les proveería ese servicio gratuito desde El Paso. Total, el presidente dice algo, un alcalde dice otra cosa, y el rumor crece.

Dadas las circunstancias geopolíticas, pensar que Nueva York o Miami, - destinos número uno en preferencia de los migrantes en transición- pueden abrirle las puertas a todos los migrantes que quieren ir para allá es ilusorio. Pues si ya los quieren sacar de ahí también. Debido a la inundación de personas en tránsito que ya afecta a todos los sectores de la gran manzana de manera negativa, la ciudad se ha visto obligada a adoptar medidas para mover migrantes hacia otros estados, perdiendo cada vez más su fama de sede santuario. Algo que puede sucederles pronto a otras en la misma situación.

Ahora el problema le queda a México, y específicamente a Juárez, en donde la inflación es dura, y la paciencia de sus pobladores y de las autoridades tiende a empeorar. ¿Cuánto tiempo se considera a una persona en transición, hasta que cruce al norte de manera ilegal? Una vez que el país del norte criminalice a aquellos que intentan cruzar de manera ilegal, ¿también se vuelven criminales en México?

La respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido también confusa, y no se diga el trabajo de los legisladores, que una vez en la Ciudad de México ya ni quieren pisar provincia más que en época de elecciones. El discurso de AMLO alaba el derecho a la libre movilidad de los seres humanos, mensaje que puede confundir a los migrantes en transición. La realidad en las ciudades fronterizas afectadas es otra: grupos de venezolanos haciendo línea para conseguir un pan por la mañana, muchos que piden ayuda a los transeúntes, los bares llenos de migrantes jóvenes y arregladas, casos de accidentes sin resolver por licencias extranjeras que no está claro si son válidas, cada vez más ayudantes de coyotes extranjeros, más basura, en fin, los juarenses vivimos situaciones nuevas para nosotros todos los días.

Hemos abordado problemas migratorios en este espacio anteriormente, tratando de informar y prevenir lo malo que se viene, sin ser muy pesimistas. Dijimos que la migración tenía que parar porque si no, nuestras instituciones migratorias y nuestra seguridad pública, empeorarían. Años de estudiar y observar lo que sucede en la frontera nos respaldan. Después de Navidad, los arrestos masivos al norte de la línea divisoria han disminuido, esto gracias a que no se desapareció el controversial título 42 de Trump. (Lo cual personalmente no me gusta mucho que digamos, pero ha sido útil, aunque la consideramos una ley de doble moral en la actualidad, dado que la emergencia del Covid-19 ya pasó). Aun así, el Título 42, aunque no debería, ha sido útil. El Paso se resistió, pero se declaró finalmente en emergencia para esas épocas. Después de un par de meses, la crisis disminuyó, el mensaje de EU había quedado claro.

Si no fuera por eso, la cosa ahorita sería más grave, y la tasa de desempleo en Estados Unidos ha bajado históricamente. No así en México, en donde la inflación empeora y la cuesta de enero hacen más pesado el diario vivir.

Trabajo en Juárez hay, pero al parecer a pocos extranjeros les interesa laborar en las maquiladoras como operadores, o de choferes de transporte público, o hacer lo que los mexicanos migrantes hacen en Estados Unidos: los trabajos que ellos no quieren hacer.

Como antes lo escribimos, sabemos que no hay soluciones fáciles, pero mientras el discurso sea uno y la realidad otra, la economía siga empeorando, cada partido jale para su propio lado, mientras no se establezcan políticas legales de transición claras, y se planteen soluciones diplomáticas coordinadas entre los diferentes países, el tránsito de migrantes tiende a ser cada vez más difícil e injusto, no lo contrario.

Nuestros dirigentes tienen que decidir firmemente sus políticas públicas para aclarar rumores, en bienestar del futuro de la mayoría, aunque se tomen en cuenta las opiniones de la minoría también. Los gobiernos tienen que invertir en legislar y comunicar sus políticas claramente a todos aquellos involucrados, y de la manera más fácil para entender y lo menos complicada posible.

Para concluir, la migración legal hacia el norte no es un proceso rápido o sencillo, quien así no lo entienda, solo fantasea con un sueño guajiro. Los aspirantes tienen que prepararse para esperar años fuera del territorio americano, ya sea en su lugar de origen o en las ciudades que terminan. Es su responsabilidad estar bien enterados, y dejarse guiar por quienes les ofrecen orientación legal de calidad.