Sueño de migrantes

“La migración es una expresión de la aspiración humana por dignidad, seguridad y un mejor futuro”

Ban Ki-moon

Ciudad de México— Daniel corrió con suerte. Este joven guatemalteco de 17 años sobrevivió a la volcadura del tráiler en el que viajaba con cientos de migrantes en Chiapas y que causó la muerte a 55. Emprendió el viaje con su prima, también menor de edad, y quien sobrevivió igual que él, con el propósito de reencontrarse con su padre en Estados Unidos. “Él me dijo que me iba a poner a estudiar allá”, declaró al reportero Óscar Gutiérrez. “Pienso estudiar para ser arquitecto”. Cuando esté recuperado de salud, planea continuar el viaje a la Unión Americana. Que quiera continuar un traslado en el que sufrió una tragedia tan dramática debería ser una lección para todos.

Los políticos han aprovechado la volcadura del 9 de diciembre para llevar agua a su molino. El canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de un “grupo de acción inmediata” de seis países “para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes de la red de tráfico de personas responsable de esta tragedia humana. Las redes multinacionales de tráfico de personas siguen siendo responsables de la terrible pérdida de vidas humanas”.

La verdad es que ninguna “red de tráfico de personas” es responsable de los intentos de miles de personas de Centroamérica y México por llegar a Estados Unidos. Los culpables son la pobreza y la inseguridad de nuestros países, que contrastan con la prosperidad y seguridad de la Unión Americana. "No queremos maltrato a los mexicanos que están en Estados Unidos", dijo el presidente López Obrador este 11 de diciembre en Tijuana, olvidando quizá que la tragedia se registró en Chiapas mientras los migrantes se escondían en un tráiler de los agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración de México.

Está más cerca de la verdad AMLO cuando advierte que hay que atender “las causas que originan el fenómeno migratorio”. Pero es falso que estas se puedan resolver con la aplicación en Centroamérica de “los programas de bienestar que nosotros estamos aplicando en Chiapas”. Ni Sembrando Vidas ni las becas para jóvenes resuelven los problemas de pobreza o inseguridad que persisten en nuestro país. La pobreza, de hecho, está aumentando.

El joven Daniel no estaba buscando quedarse en México para que el gobierno le pagara una beca por no estudiar ni trabajar. Quería llegar a Estados Unidos para ir a la escuela, hacerse arquitecto y trabajar. Los migrantes votan con los pies. Se trasladan a los países en que pueden tener un mayor éxito económico. No buscan entrar ni a Cuba ni a Venezuela. México es para ellos un simple lugar de paso de camino a la Unión Americana. Son aspiracionales, quieren vivir en una clase media que les ofrezca una existencia digna. Buscan entrar a un país en el que las empresas privadas manejan la electricidad y el petróleo, en el que las policías aplican la ley sin repartir abrazos a los criminales, en el que se respetan los derechos de propiedad, en el que simplemente se vive mejor. Quieren trabajo, no dádivas.

No tiene sentido culpar a Estados Unidos por una tragedia que se ha registrado en nuestro país porque las fuerzas de seguridad se dedican a perseguir inmigrantes en vez de criminales. No sirve de nada pedirle a Washington que aplique allá lo que no ha funcionado acá. Coincido con López Obrador: la pobreza es la causa de fondo de la migración, pero discrepo de su idea sobre cómo reducirla o eliminarla: la solución no es repartir dádivas, es crear empleos.

Cierre

Solo en México se cierra una autopista tan importante como la México-Puebla porque la está usando una caravana de migrantes. Los bloqueos y cierres de carreteras y vías de ferrocarril hacen cada vez más incierto el uso de las vías de comunicación en nuestro país. Esto se traduce en mayor pobreza.