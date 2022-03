Suelo urbano: cuestión de acupuntura

El Artículo 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos otorga soberanía a los gobiernos municipales para administrar el uso de suelo a través de instrumentos inherentes a sus facultades. Es por ello que con frecuencia se tiene noticia de la venta de predios propiedad municipal destinados a equipamiento e infraestructura urbana, sin embargo, más allá del valor económico que pudiera tener el suelo, posee un valor social intrínseco por su potencial para impulsar el desarrollo humano, más aún aquellos que están previstos para este fin, por lo que su uso y destino poco afortunado pudieran llegar a condicionar el desarrollo de la ciudad.

Tal es el caso en Riberas del Bravo, mal concebido como fraccionamiento porque en realidad por el tamaño de su población es una ciudad en sí misma. Si comparamos el plan original con lo que actualmente existe nos daremos cuenta de sus disparidades, y de los disparates que se han permitido. Solo por mencionar un ejemplo, se autorizó el cambio de uso en un predio originalmente destinado a una unidad médica familiar que atendería a los habitantes de las 12, 046 viviendas emplazadas ahí. Hoy, en su lugar, luce una tienda de conveniencia que difícilmente los abastece de alimentos y poco ayuda a su desarrollo integral.

En otra situación similar recuerdo que unos meses antes de que concluyera su administración en octubre de 2010, el gobierno local intentó poner a la venta 66 predios con una superficie total de 48.9 hectáreas para allegarse poco más de 100 millones de pesos, iniciativa que de haberse consumado habría hipotecado el futuro de un número significativo de juarenses, particularmente de quienes viven en zonas con condiciones de bienestar adversas, es decir, donde la acción del gobierno municipal debería poner en práctica con mayor cuidado el buen gobierno. Los predios se ubicaban en fraccionamientos como Praderas del Sol, Lomas del Valle, Las Haciendas, Mezquital y el propio Riberas del Bravo.

En ese entonces algunos docentes y alumnos de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano hicimos un ejercicio en el cual ubicamos los diversos tipos de equipamiento que se tenía en la ciudad y localizamos también los predios que se pusieron a la venta. De acuerdo a su dimensión, ubicación y perfil de la población procedimos a establecer qué tipo de equipamiento convenía emplazar en cada uno de ellos, según criterios del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano publicado por Sedesol. Trabajamos solo equipamiento educativo, en todos sus niveles, bibliotecas públicas, centros comunitarios y guarderías.

Al considerar el radio de influencia de cada predio y el equipamiento idóneo asignado, se llegó a la conclusión que 23 de los predios ofertado podrían alojar planteles de nivel preescolar en zonas donde no había cobertura por lo que su venta representaría un alto costo social por los servicios educativos que dejarían de prestarse a la población. Algo similar sucedía con los niveles primaria y secundaria. En el caso de escuelas a nivel medio superior, que tanta falta hacen y más tratándose de esas zonas donde el nivel promedio de escolaridad era de 7.5 años, cinco predios presentaban condiciones idóneas para construir preparatorias, incluyendo Riberas del Bravo.

Al menos 13 predios podían alojar una biblioteca pública y, en cuanto a centros comunitarios, la mayor parte de los predios que se vendían contaban con condiciones adecuadas para recibirlos. En el caso de las guarderías, 44 predios se encontraban fuera de los radios de servicio de las que ya estaban establecidas en ese entonces y 41 poseían condiciones idóneas para instalar este equipamiento.

¿Qué más evidencia necesitamos? Ciertamente ni antes ni ahora contamos con recursos necesarios para realizar todos estos proyectos, sin embargo, si en un remoto escenario los hubiera, de no contar con suelo ¿dónde se construirían?

El suelo urbano además de escaso es un recurso no renovable porque su ubicación y características son únicas e irrepetibles. En una ciudad como la nuestra donde el suelo pertenece a unas cuantas familias, los procesos de especulación son conocidos, no se ha podido consolidar una bolsa de suelo como reserva para proyectos prioritarios y los porcentajes de donación son de los más bajos de todo el país, la formulación de políticas públicas que conlleven a un mejor control en la administración del suelo urbano es prioritaria para el destino de la ciudad. No cabe duda de que, por su importancia, el suelo urbano debe trabajarse al detalle, con mucha responsabilidad y casi casi, a nivel de acupuntura.