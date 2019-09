Su voluntad en los bueyes de mi compadre

El dicho de “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre” no podría embonarle mejor a los diputados del PAN, locales y federales, y hasta al gobernador Javier Corral, quien se encuentra de tras detrás de varios de ellos. Y no se trata de un reclamo hueco, hay razón de sobra para hacerlo, aquí mi reflexión.

El 30 de agosto pasado la mayoría panista en el Congreso local eligió irregularmente al diputado René Frías Bencomo, único elemento de Nueva Alianza, como titular de la Mesa Directiva del Congreso, generando un gran desconcierto en el Legislativo porque la Ley Orgánica del mismo refiere que la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada, considerando prioritariamente a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política.

A saber, el PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua cuenta con 11 miembros, conformando la primera fuerza política, en cambio el Grupo Parlamentario de Morena cuenta con ocho, siendo la segunda fuerza; el tercer lugar se lo disputan los diputados del Partido Encuentro Social y el Revolucionario Institucional, con cuatro cada uno oficialmente.

Por instrucciones del mandatario estatal los diputados del PAN apoyaron la propuesta de Frías Bencomo, con la ayuda de sus aliados, con tal de no dejar que Morena ocupara la presidencia como le corresponde. Prefirieron cargar con el costo político de esta violación a la propia Constitución, saltarse el procedimiento adecuado y hacer lo que tanto criticaron en el pasado con sus antecesores priistas.

Y, aunque sucia, la jugada se entiende que su peor actuación es de incongruencia, por lo que ocurrió días después a nivel federal, al tiempo del relevo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando se proponía extender el período del presidente, que en ese caso era el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, pero en abono a la unidad y respetando las reglas que rigen al Poder Legislativo, el morenista decidió renunciar y dar cabida a la elección de otro diputado, textualmente dijo: “No seré obstáculo para los entendimientos y garantizaré la legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina. Todo lo realizado este año ha sido en favor de la transición y transformación democrática del Congreso”. El cargo finalmente recayó en la diputada Laura Rojas Hernández del PAN.

En San Lázaro se reclamó exactamente lo mismo que a nivel local, pero aquí la mayoría no ha sido capaz de torcer el brazo y dar lo que en justicia corresponde a los diputados de la segunda fuerza, que son los de Morena. Tampoco se habrá de esperar a que el gobernador o sus representantes en el Congreso se desmonten del macho para hacerlo, ya se llevan a cabo las diligencias legales correspondientes para que, por instrucción de un juzgado federal, se ordene al Legislativo que ceda la presidencia a los diputados de Morena.

La idea es que se reponga el procedimiento de elección de la Mesa Directiva, y se entregue su presidencia al Grupo Parlamentario de Morena, hacer otra cosa es contradecir la ley, es dar muestras de un empecinamiento bruto que no ayuda en nada a la concordia política, que busca pleito y que genera un ambiente que entorpece el desarrollo del estado.

Lo anterior se sustenta con la publicación del Periódico Oficial del Estado del fin de semana pasado, cuando a pesar del desconocimiento del presidente de la Mesa Directiva y el proceso legal en su contra, el Ejecutivo estatal, sin esperar resolución alguna, revela en esa publicación la composición del mencionado órgano del Congreso, encabezado por el diputado de Nueva Alianza. Y peor aun, impone al coordinador de los diputados del PAN, Fernando Álvarez Monje como titular de la Junta de Coordinación Política, cuando previamente se había acordado que sería el diputado del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez.

Está claro que tanto el gobernador (que está a cargo del Periódico Oficial del Estado) como los diputados del PAN, no quieren acatar las reglas impuestas por el Poder Legislativo, tampoco las políticas, puesto que a nivel federal pegan el grito en el cielo, exigen que se cumpla la Ley Orgánica y se otorgue el derecho de presidir la Cámara a la segunda fuerza política, y se les otorga, se les concede la razón, pero en lo local no lo hacen, fingen demencia, dan muestra de incivilidad; puede más el orgullo personal de su jefe, el gobernador, quien ha visto frustrados sus planes con el crecimiento de Movimiento de Regeneración Nacional en Chihuahua y en el país entero. Las decisiones del presidente López Obrador no son de su agrado, quisiera tal vez seguir pataleando como antes, cuando el Revolucionario Institucional hacía de las suyas cuando tenía el poder, sus arrebatos surtían mejores efectos, pero ya no, y ahora trata de compensar su impotencia con este tipo de estrategias bisoñas.

Es lamentable pensar que este tipo de actitudes se reflejen también en actos de gobierno, en decisiones que deben estar ajenas a las filias y fobias políticas, los ciudadanos no tienen por qué estar cargando con estos traumas de sus gobernantes, ellos quieren y exigen resultados, y en eso debemos estar abocados.

Me parece que la mejor salida, la más civilizada, la más apropiada para estos tiempos, es reconocer la falta, reponer el proceso de selección de presidente de la Mesa Directiva, y en ello encontrarán su propio reconocimiento los diputados de la mayoría en el Congreso del Estado, porque estarán haciendo lo adecuado, cumpliendo con la ley, y lo más importante, estarán respetando en pocas palabras la voluntad del pueblo chihuahuense que decidió en la elección pasada colocar a más diputados de Morena, por encima de otros partidos, convirtiéndola en segunda minoría, y convirtiendo también a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en la primera oposición.

Y aunque en Chihuahua pocos esperan que el gobernador actúe como en el plano federal lo hizo el presidente López Obrador, quien ante la discusión apoyó y procuró en todo momento la unidad en el Congreso y la conformidad política, por lo menos, debe existir voluntad para no entrometerse en el Legislativo local y dejar que las cosas cobren su rumbo, sin injerencias ni imposiciones autoritarias.

Hago votos para que aquí se corrija el error, y al final los diputados de Morena puedan reconocer la congruencia de la mayoría, con expresiones similares a las que dijo el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, cuando reconoció la decisión tomada por Muñoz Ledo destacando que: “son tiempos de humildad, prudencia, inclusión y de diálogo”. Y a su vez los diputados del PAN puedan también emular al diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo: “Se puede tener el poder y no pasar a la historia, y se puede pasar a la historia y no tener el poder”.