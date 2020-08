Su única compañera de fórmula

Ciudad de México.- No pasaron ni 24 horas de que Rusia anunció a Sputnik V, su vacuna contra la Covid-19, para que, a pesar de las dudas de la comunidad internacional y de científicos de ese mismo país, Donald Trump saliera a medirse junto a Vladimir Putin. “Ya estamos cerca de esa aprobación…”, expresó en la Casa Blanca sobre los proyectos que desarrollan farmacéuticas estadunidenses, incluso habló de tener lista a las fuerzas armadas para la distribución. Lo afirmó el mismo día en que la OMS pedía prudencia respecto a estos anuncios. Desde hace una semana, la organización solicitó a todos los países involucrados en la investigación de las posibles inmunizaciones, que fueran respetuosos de los protocolos. Versión epidemiológica de la Guerra Fría, como la otra, la digital que EU hoy sostiene con China y TikTok.

Las razones son obvias, además de la necesidad que impera en líderes como ellos para validarse a través del autohalago y el reconocimiento, a Trump le urge que la vacuna que resulte efectiva para combatir al SARS-CoV 2, salga de su país. Sentirse el “salvador del mundo” sería su trampolín para repuntar en las tendencias electorales que hoy lo castigan con al menos siete puntos por debajo de Joe Biden, su rival demócrata. Siete puntos si somos generosos, pues hay encuestas que lo ponen hasta 10 puntos abajo. Por ello en las últimas semanas, el republicano no ha parado en anunciar inversiones, tantos millones para este proyecto, tantos para “apartar” lo que produzcan en otros países. Si la vacuna proviene de su país, se asegurará de ser el primero en adquirirla. Vacunar a la población de EU no sólo los protegería de un contagio de coronavirus, también lo inmunizaría a él ante una derrota o al menos haría que ésta no sea con una diferencia en votos de dos dígitos.

Aunque todo parece indicar que a Trump no le será suficiente sólo con tener una vacuna en sus manos. El anuncio de Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden abre otro frente. Ella no sólo es representante de la vasta comunidad migrante de los Estados Unidos, hija de madre india tamil y padre jamaicano; también fue la primera mujer fiscal del estado de California. Con una carrera sólida en la aplicación de la ley, a pesar de los cuestionamientos por su dureza, la coyuntura y su origen la obligan a responder por los derechos de los afroamericanos, un tema que será factor importantísimo en la próxima elección, más aún con los movimientos sociales y el debate por el uso de la fuerza a raíz del asesinato de George Floyd.

La posibilidad de que la vacuna contra la Covid-19 salga de EU, figura hoy como la única compañera de fórmula de Trump. Lo mismo sus arrebatos para medirse con quien le resulte una amenaza, por ello la ironía con la que respondió tras la confirmación de que Harris aspira a ser la próxima vicepresidenta de su país vía su partido rival: “el tipo de oponente que todos sueñan…”, dicho por su paso en las primarias demócratas, que abandonó hace varios meses. Aunque, más bien, podría resultar todo lo contrario.

Addendum

Algo sucede en Chihuahua, que ni la detención de César “N”, el exgobernador, ha levantado la popularidad del actual mandatario estatal. La gestión de Javier Corral es aprobada sólo por cuatro de cada seis chihuahuenses, según la última encuesta de Consulta Mitofsky. Y si este número es malo, rumbo a la renovación de la gubernatura es causa para que Morena tenga vía sin tantos obstáculos. El mismo estudio precisa que, si las elecciones fueran hoy con Juan Carlos Loera de la Rosa, precandidato morenista, tendría al menos el 27 por ciento de los votos, si se enfrentara a Gustavo Madero, que sólo recibiría el 23 por ciento; si la rival fuera Maru Campos, ella quedaría aún más abajo, 23.5 por ciento, frente al 30.2% que obtendría Loera de la Rosa. Estos números deben ser factor para el momento de decisión en el búnker morenista.