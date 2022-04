-Su familia en la nómina... y también su negocio

La respuesta de la síndica, Esther Mejía, a nuestra publicación del lunes sobre sus familiares trabajando en la administración municipal, no pudo ser más reveladora, comprometedora y sorprendente. Dirían los abogados "a confesión de parte, relevo de pruebas". Se defendía mejor sin decir nada.

Acepta sin tapujos que su hermano, Javier Mejía Cruz, trabaja en la administración municipal. "Lo contrataron en Seguridad Pública", dijo, pero aseguró que ella no intervino para que trabaje ahí, como si no supiera que la ley es muy específica en ese sentido.

No importa quién lo haya “invitado” a la nómina; suponiendo que no haya sido ella, ningún familiar suyo puede ser contratado en ninguna área de la administración municipal.

De su expareja buscó la alta funcionara municipal aclarar que "no trabaja en el Municipio, y a quien se señala es un homónimo que ya no labora en la Dirección de Desarrollo Social", casualmente ese “homónimo” es Javier Cardona Mejía, el hijo de la síndica y Javier Jorel Cardona.

En cuanto a su sobrino, Roberto Briones Mota, director de Protección Civil, afirma que tiene 23 años como bombero en la corporación aludiendo a una supuesta preexistencia de la relación laboral.

Hay malas noticias para la síndica. En efecto, Briones Mota fue bombero por 23 años, pero se jubiló desde 2018, por tanto fue recontratado como titular de Protección Civil, y Briones hijo fue contratado como bombero el 24 de abril de 2015, con número de empleado 24318, y causó baja por renuncia voluntaria el 12 de enero de 2021.

Se fue para colaborar en la campaña de la entonces candidata a síndica Esther Mejía, y de nuevo, fue contratado como bombero el 28 de octubre de 2021.

Los delitos señalados en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Código Municipal del Estado de Chihuahua y en el reglamento interior del Ayuntamiento de Juárez, perfectamente actualizados y confesados voluntariamente por la síndica a los periodistas.

Y eso que no hemos entrado al negocio de la señora síndica, Coordinados y Diseños, donde tienen como clientes a funcionarios, exfuncionarios, etc. Ni modo que no haya influyentismo y hasta conflictos de interés.

***

La gobernadora Maru Campos recibió el martes en privado al rector y al abogado general de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Jesús Villalobos Jión y Mario Trevizo, respectivamente.

El encuentro se extendió lo suficiente como para suponer que no eran temas sencillos los tratados con la jefa del Ejecutivo. Sobre todo ahora que, tras las vacaciones de Semana Santa, habrán de desatarse todos los interesados en la sucesión por la rectoría de esa políticamente hiperactiva casa de estudios.

Los resultados de la reunión quedaron guardados muy en secreto. Apenas trascendió el encuentro -pedido con varios días de anticipación, según quienes conocían la agenda- entre algunos cuantos enterados e interesados en el destino la UACh, con asiento principal en la capital del estado.

El proceso de relevo del rector que llegó a suplir al despedido Luis Fierro comenzará formalmente hasta agosto, por más que coman ansias los acelerados que ya quisieran una decisión en caliente.

Pero antes hay muchos puntos intermedios, entre ellos el regreso al orden con las clases normales, el proceso de admisión que está en marcha, el problema eterno de los presupuestos federales y estatales, así como el relevo de directores de las 15 unidades académicas.

Entre esas particularidades que deben atender la institución académica y el Gobierno del Estado, también se encuentra la inestabilidad política heredada de la gestión de Fierro Ramírez y el desorden administrativo. Todo eso ha quedado sin consecuencias hasta ahora.

Históricamente, el rector de la UACh es electo donde debe elegirse -no en el Consejo Universitario- a lo mucho uno o dos días antes de su elección formal.

Así que seguramente ese no fue el tema visto en el encuentro con la gobernadora, sino alguno de los tantos intermedios.

Son pasos necesarios antes de la gran definición que parece llevar sus tiempos casi normales.

***

Pasado el proceso de revocación de mandato en el que salieron a votar más de 340 mil chihuahuenses, la mitad en la frontera, en la Secretaría del Bienestar ya planean la intensificación de sus programas sociales insignia.

Sería ingenuo negar que están vinculadas las becas institucionalizadas por Andrés Manuel López Obrador con los votos obtenidos en las elecciones y en la pasada consulta del domingo.

Los beneficiarios -jóvenes, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad- están identificados como parte de los votantes más activos para la causa morenista que pretende continuar en el poder en 2024.

La nómina de los programas sociales federales, por lo tanto, se reflejó en la no tan escasa votación obtenida a favor de que se quedara López Obrador.

Como haya sido -con supuestas presiones, engaños y pagos de por medio, según las denuncias de los críticos del proceso-, es muy obvio en el análisis frío ese lazo que conecta la actividad de Bienestar con los resultados electorales.

Tal vez por eso, justamente la siguiente semana viene la actualización e incorporación de más beneficiarios, en especial a las pensiones para los adultos de 65 años y más, quienes siempre han sido los más fieles votantes.

La inversión extra está presupuestada en el gasto social de este año, así que recursos sí hay para cada estado, sobre todo si le puede sumar apoyos al voto duro de Morena que ahora está mejor identificado desde la jornada del domingo y los días previos.

Muy seguramente van a pegar el grito en el cielo los opositores al régimen federal cuando sea más notable la intensificación de las campañas para atraer nuevos beneficiarios, aunque tampoco es para escandalizarse porque el gobierno actual solo perfeccionó herencias de otros modelos pasados.

***

El miércoles de la próxima semana, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar firmará un convenio de adhesión al Fonacot (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), lo que dará acceso al crédito a los miles de empleados municipales.

La titular del organismo federal, la morenista Avril Gómez, amarró con el presidente municipal uno de los nichos que más le interesaba en la tarea de ofertar los créditos al consumo en esta alternativa a la banca comercial.

Es el mercado de Juárez uno de los más grandes y atractivos, con una nómina pública bastante abultada como para apuntalar el interés de promover el consumo mediante créditos, misión del Fonacot.

Gómez ya había logrado firmar con el Congreso del Estado, el Ejecutivo estatal, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la capital, el municipio panista de Cuauhtémoc y precisamente ayer con otra administración azulada, la de Camargo.

Así que ahora va por la frontera en este esquema de ganar-ganar, dado que es una alternativa más accesible para los asalariados que no compromete las finanzas públicas; a la vez, amplía el universo de atención del fondo federal que hasta años pasados se había enfocado a las empresas privadas.

Por lo tanto, será una nueva e importante prestación para la burocracia municipal, en especial para los trabajadores de menores ingresos. El convenio habrá de firmarse al mediodía del 20 de abril en la Presidencia Municipal.