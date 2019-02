Soy de la idea de que es necesario leer los diarios y escuchar las noticias para conocer los temas que ocupan la atención de las personas y preocupaciones de la sociedad. Estoy convencida de que es un buen hábito a pesar de que en ello encuentro motivos de desánimo ante la violencia que acontece a la vuelta de la esquina de nuestros hogares, en esta ciudad; basta con viajar un poco páginas adentro de este mismo diario para constatar que en muy buena medida el blanco de estos actos son los niños y las mujeres.

Aún lamentamos que se haya retirado el apoyo a las estancias infantiles, que ciertamente beneficiaba tanto a las madres como a sus hijos, cuando ya tenemos encima otra noticia de igual calibre. Soy de la idea, y usted también lo sabe, que sin presupuesto los proyectos mueren, poco a poco, como una llama a la que se le retira el oxígeno hasta que se extingue. Así que no es necesario anunciar el cierre de las estancias pues, de facto, se les ha sentenciado ya a una lenta agonía… junto a muchos de los niños que volverán a sobrevivir en medio de condiciones poco propicias que ya habían sido subsanadas. Dar recursos a las madres no garantiza que se vayan a aplicar al cuidado de los hijos, y no porque sean malas madres, sino porque ante las inminentes urgencias que se les pudieran presentar tendrían que echar mano de ellos. Nadie puede culparlas. Por ello, los beneficios en especie aplicados en ciertos temas básicos de los cuales el Gobierno no puede desentenderse como la educación, alimentación, vivienda y seguridad social –no sólo salud–, otorgados a la población meta, tienen mejores resultados para quienes los reciben que el propio recurso en efectivo en términos de calidad de vida, eso sí, si se tiene cuidado de etiquetarlos y regular estrictamente los procesos.

Al hablar de la noticia de igual calibre me refiero expresamente a la intención de suspender el apoyo federal a refugios y centros de atención para mujeres e infantes víctimas de violencia. Me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde se escondió el sentido común? La vida, sí, la vida de las mujeres no puede ponerse en riesgo. Para no ir más lejos, ayer circuló la noticia de una joven que, al anunciar su embarazo, fue asesinada por su pareja quien no quería hacerse cargo del hijo; este caso, bien pudiera calificarse como extremo, más, tristemente, no es aislado. Muchos son los casos en que las mujeres viven bajo el temor de correr la misma suerte si levantan la voz ante tales injusticias.

Los refugios para las mujeres en situación de violencia son espacios, provistos por la sociedad y apoyados por el Gobierno, que restituyen la dignidad de una mujer que se siente amenazada, ofrecen un espacio a madres e hijos en tiempos de crisis y previenen los feminicidios. Son atendidos por personal especializado, calificado para acompañar a mujeres y niños que padecen en carne propia los estragos de una educación que los cosifica.

En 2007 se publicó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que obliga al Estado a garantizar su seguridad y ejercicio de derechos. La propia ley demanda al gobierno favorecer la instalación y mantenimiento de refugios para las mujeres víctimas, sus hijos e hijas, así como brindar apoyo psicológico y legal gratuitos. En el artículo 38, entre otras cosas lo obliga también a elaborar e implementar programas que impulsen el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres; brindar servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas; vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; y garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia.

Hay decisiones que significan la vida o la muerte de miles de mujeres. Me pregunto ¿estamos avanzando? ¿Se ha evaluado la pertinencia de los refugios? Soy de la idea de que debemos hacerlo, aun cuando hacerlo signifique caminar sobre piedras ya colocadas, no importa que sean de otro color.