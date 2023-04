Son igualitos

Ciudad de México.- No se hicieron esperar las reacciones de los dirigentes de los partidos de oposición después del incendio que el lunes pasado mató a 39 personas e hirió a 28 más en la cárcel migratoria que opera el Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al día siguiente del evento, el presidente nacional del PRI y el coordinador de los diputados federales del PRD, Alejandro Moreno y Luis Cházaro, respectivamente, difundieron sus puntos de vista por medio de un tuit.

Alito escribió: “Lamentable la tragedia acontecida en Ciudad Juárez, en donde 39 migrantes perdieron la vida y más de 20 lesionados en instalaciones del @INAMI_mx. Es necesario dar claridad total a la situación y deslindar responsabilidades ante el terrible suceso”; el perredista anotó: “La evidencia deja en claro que agentes federales abandonaron a su suerte a los migrantes que murieron anoche en Ciudad Juárez. El titular del @INAMI_mx debe renunciar, al tiempo que se lleve a cabo una investigación independiente y seria. #FueElEstado”.

Ese mismo día, el presidente nacional del PAN Marko Cortés, a través de un comunicado, señaló que “Ante los videos que demuestran, sin lugar a dudas, un crimen de Estado en el centro de detención para migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Acción Nacional demanda la renuncia inmediata de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez”.

El miércoles, después de un inútil debate de seis horas, los morenistas y sus aliados en el Senado rechazaron citar a comparecer a López Hernández y Ebrard para que respondieran preguntas en torno al asunto.

Hoy, los de Morena defienden a ambos a pesar de que pueden ser responsables, si bien no culpables, de lo que ocurrió y olvidan la manera en que cuando eran parte de la oposición exigían comparecencias y renuncias de funcionarios de los gabinetes de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, cuando el 11 de julio de 2015 se fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán de la cárcel federal del Altiplano, el entonces presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo esto en un video que difundió por Facebook: “Creo que es algo muy grave, es una fuga espectacular, va a tener muchas repercusiones no solo en el país, sino en el mundo. Por eso considero que es prudente que Enrique Peña Nieto se regrese de inmediato, que se regrese de Francia para atender este asunto y también, hay que decirlo, para no pasar la vergüenza afuera, chueco o derecho él es el presidente de México. Nuestro país no debe ser el hazmerreír de nadie”. Y por medio de un tuit opinó que “Si cuando menos no renuncia el gabinete de seguridad, va a quedar la idea de que hubo complicidad al más alto nivel en la fuga del Chapo”.

No cabe la menor duda, nuestros políticos, sin importar el partido al que pertenecen o la ideología política que manifiestan, son igualitos. Cuando están en el poder defienden a los suyos contra sus adversarios y cuando no lo están exigen que rindan cuentas o renuncien los funcionarios del gobierno al que se oponen.

La mayoría de ellos no son demócratas ni creen en la rendición de cuentas.