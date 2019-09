Someter a la prensa mediante la ley

Nada hay más peligroso en un gobernante, de la corriente política que sea, y del estilo de mando que tenga, que caer en la perversa tentación del control absoluto sobre todo y sobre todos, incluso sobre personas e instituciones que, por definición, deben mantener una autonomía e independencia absoluta del poder político.

Someter a instituciones y personas a criterios muy personales, utilizando para ello todos los recursos al alcance, es una de las prácticas más deleznables y perversas de los gobernantes, sobre todo porque es muy grande el poder del que disponen, y más aún cuando se utilizan la ley y las instituciones para tales efectos.

Desafortunadamente, desde hace algunos años, esa tendencia ha ido creciendo exponencial y progresivamente a raíz del triunfo electoral de Donald Trump en EU, quien a pesar de que llegó a la presidencia por ser un empresario del medio de las comunicaciones, el show y la controversia mediática, desde el inicio de su gestión, y aún antes durante la campaña, mostró un claro desprecio por el ejercicio periodístico de quienes publicaban sus errores o fallas, que nos son pocos, mostrando así su lado controlador, impositivo y tiránico.

El mal ejemplo de Trump ha permeado en nuestro país, en las versiones corregidas y aumentadas del presidente López Obrador y del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quienes han mostrado tener la piel sumamente delgada, sensible e irritable, pues no soportan la menor crítica publicada en medios de comunicación ya sea estos impresos o digitales, radio o televisión, da igual, simple y sencillamente enfurecen al menor señalamiento o cuestionamiento hacia su trabajo.

Como si el ejercicio público, al ser gobernantes, no los expusiera de manera natural y directa a la crítica y al señalamiento por sus acciones, y como si esa calidad de servidores públicos no los obligara a dar cuentas de sus actos a la sociedad en general, no al medio de comunicación, no al periodista en particular, sino a través de ellos a los ciudadanos. Cuando un gobernante o funcionario se niega a responder o brindar información a un periodista o medio, no lo hace a ellos en específico, se lo está negando a quienes gobierna, a la sociedad, porque en la Constitución también está consagrado el derecho a la información de todos los mexicanos.

¿Cómo es que una comunidad o sociedad se entera de lo que ocurre en su entorno? ¿Cómo han trascendido a la opinión pública casos como el de la ‘Estafa Maestra’, o el de la Casa Blanca, o el de las casas y negocios de Bartlett? A través del ejercicio periodístico publicado en diversos medios de comunicación.

Somos pues los periodistas quienes, a través de los diversos géneros periodísticos, mantenemos a una sociedad bien informada, desde todos los ángulos y enfoques posibles porque, también es cierto, cada medio de comunicación, cada empresa periodística, tienen su inviolable derecho a una línea editorial en particular lo que significa en términos prácticos que cada periódico, cada estación de radio o televisión, cada portal de noticias, cada periodista en particular, tienen derecho a presentar las noticias desde el enfoque que más sea acorde con la filosofía particular del medio, claro, sin falsear la información. Una cosa es enfoque, opinión, punto de vista y otra muy distinta publicar mentiras.

El presidente de Prensa Ibérica dijo durante la celebración del día internacional de la Libertad de Prensa en 2018: “El estado de salud de la democracia de un país se mide en el termómetro de su libertad de prensa. Cuando las sociedades se dotan de una información libre e independiente florecen los derechos ciudadanos, se respetan la diversidad y la pluralidad, se abona el terreno a la convivencia y se forjan hombres y mujeres comprometidos con el progreso y con el conocimiento. Voltaire dijo una vez que ‘si hubiera habido censura de prensa en Roma, no tendríamos hoy ni a Horacio ni a Juvenal, ni los escritos filosóficos de Cicerón’, citó el dirigente de Prensa Ibérica”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra como esencial la libertad de expresión para los sistemas políticos democráticos, en su momento el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon difundió una declaración en la que recuerda que “sólo puede haber buen gobierno cuando los periodistas tienen libertad absoluta para examinar, escrutar y criticar”.

De acuerdo con una nota publicada por VOA Noticias, establece que “En su mensaje, Ki-moon puso énfasis en advertir que la libertad de prensa sigue siendo extremadamente frágil’ en muchas partes del mundo donde los medios son objeto de ‘graves amenazas’ —con frecuencia consumadas—, lo que calificó de abuso indignante”.

En nuestro país esa amenaza es una terrible realidad que se vive todos los días. México es el país de Latinoamérica donde más periodistas son asesinados, amenazados, coaccionados, cooptados o limitados en su ejercicio desde el poder político. No son los criminales los que amenazan el periodismo, no son los delincuentes, es el Gobierno, el Estado.

Según una publicación de Forbes a finales del año pasado “Los datos de la organización sin ánimo de lucro Committee to Protect Journalists (CPJ) confirman la afirmación de Time: Estados Unidos ha sido el cuarto país con más asesinatos a periodistas, junto con México. Esto, en relación con las muertes cuyas causas son conocidas. Mientras que al analizar los decesos por causas desconocidas, México ocupa el primer lugar en el ranking con cinco. De hecho, hay más casos de periodistas muertos sin saber por qué, que casos cuyo motivo del crimen está esclarecido”. Esto es terrible. En México matan periodistas y nunca se llega a saber la razón, mucho menos a los autores.

Todo este entorno negativo y amenazante inhibe el ejercicio periodístico, y lo inhibe en detrimento de la sociedad misma. Pero en Chihuahua estas amenazas se han potenciado al máximo por la actitud de un gobernador irascible, intolerante e intolerante al ejercicio periodístico. Javier Corral Jurado no soporta una sola nota que critique su quehacer, que señale sus pifias como gobernante, simplemente no es algo que este entre sus prioridades o gustos.

Recientemente el primer mandatario estatal ha llegado al límite de su enojo con este rotativo y otros de la capital del estado, amenazándolos (no hay otra expresión que describa mejor el hecho) con demandarlos civilmente, por daño moral, según ha dicho él mismo.

En efecto, esta casa editora ha publicado una serie de notas en las que se consignan y señalan diversas fallas, desviaciones o hasta verdaderas pifias del Gobierno encabezado por Corral. Cada nota, cada información, pasada por el tamiz del rigor periodístico. Verificando fuentes, certificando información con datos oficiales y ciñéndose estrictamente a hechos confirmados. Datos verdaderos pues en cada nota.

Desde el uso abusivo de la flotilla de aeronaves, las que utiliza lo mismo para un viaje de 15 minutos que para vacacionar o asistir a eventos ajenos a su función, con el excesivo costo que cada vuelo representa para el estado, pasando por la irregular posesión de un predio en esta frontera, hasta sus constantes “actividades deportivas” extra gubernamentales que realiza con bastante frecuencia, aun en horas en que debería estar dedicado en cuerpo y alma a gobernar el estado, en fin, hechos concretos, verdaderos y reales que se sustentan en cada publicación, y para los que el gobierno no tiene respuesta, o mejor dicho, la única respuesta ha sido la descalificación permanente y a priori de medio y de su propietario y directivos.

Pero la ira del gobernador no tiene límite, como tampoco lo tiene su ineficiencia, incapacidad e insensibilidad como gobernante, así que en días recientes ha amenazado con demandar a El Diario de Juárez, al de Chihuahua y a otros medios de comunicación de la capital. Según Corral ha llegado el momento de iniciar la madre de todas las batallas legales contra esos medios cuyo único pecado ha sido publicar verdades, hechos.

Javier Corral no tiene tiempo para resolver los problemas de seguridad en Chihuahua, ni los de salud, ni atender a normalistas o agricultores que exigen su acción en temas urgentes y muy sensibles para esos sectores, no, para eso no hay tiempo, pero sí lo hay para dedicarle a demandas que acallen la libertad de expresión, sí tiene tiempo Corral para dedicarlo a analizar cómo ponerle un bozal a periodistas y medios de comunicación que no le son gratos porque siempre dicen la verdad. Y además, usará toda la fuerza de cargo, las instituciones y su poder, para que jueces y ministerios públicos le den prioridad y preferencia a su demanda, tan sólo porque es el gobernador.

Triste el destino de una comunidad, de un estado, que es gobernado por un hombre enfermo de soberbia, megalómano y tiránico, al que nada le importa gobernar bien, sino solo satisfacer su enorme ego y sus ínfulas de grandilocuencia. Pobre Chihuahua con un gobernador así.