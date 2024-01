¿Sobre qué legislan nuestros diputados?

La semana pasada llegó a mi correo una iniciativa con carácter de decreto, presentada por un diputado local, para modificar la Ley Estatal de Salud. Despertó mi interés no solamente porque siempre me han preocupado los asuntos de la vida pública, sino además y especialmente, por un proyecto social que actualmente ocupa mi tiempo, interés y energía y tiene que ver con la inclusión de las personas mayores y el otorgarles como sociedad oportunidades de desarrollo que les permitan continuar teniendo una vida digna.

La iniciativa consistía en adicionar un cuarto párrafo al artículo 77 de la ley estatal de Salud y proponía “proporcionar a las Personas Adultas Mayores una cartilla médica de autocuidado”. La exposición de motivos, si bien era una narrativa de buenas intenciones, evidenció que el diputado promovente de dicha iniciativa o sus asesores, o todos juntos, tienen un mísero conocimiento de la operación real de los sistemas de salud y el manejo administrativo de los mismos. Además, debieron, hasta por estrategia, sacar una cita en el IMSS o cualquier otra institución de salud y corroborar que lo que propusieron tuviera sentido y guardara congruencia con la realidad.

¿Por qué digo esto? Porque la exposición de motivos enuncia, por ejemplo: que las personas mayores enfrentan desafíos únicos en la atención de su salud, que el objetivo de esta nueva cartilla es empoderar a las personas mayores en su autocuidado, y proporcionar información esencial que facilite la comunicación entre el paciente adulto mayor y los profesionales de atención a la salud y las instituciones médicas al recopilar “información médica clave”, que debe ser portable y fácilmente accesible.

Pero la iniciativa presentada, de proporcionar una cartilla médica de autocuidado a las personas mayores, terminó siendo una acción legislativa totalmente improductiva, pues actualmente existe la Cartilla Nacional de Salud, documento formalmente establecido por el gobierno mexicano, validado por siete instituciones: IMSS, ISSSTE, DIF, Sedena, Semar, Pemex y la Secretaría de Salud; en este documento los individuos pueden llevar un seguimiento personalizado y continuo de las acciones de prevención de enfermedades y de promoción de la salud. Estas cartillas integran en su contenido el registro de acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades; esquema de vacunación, salud sexual, salud bucal, activación física, prevención de adicciones, atención a enfermedades cancerígenas, un apartado de citas médicas y por supuesto, un apartado de datos generales de contacto.

Además de promover el autocuidado, la intención de estas cartillas es que faciliten el seguimiento personalizado y continuo de las acciones de salud en todas las etapas de la vida. Están clasificadas para cinco grupos etarios, el último de ellos, es la Cartilla Nacional de Salud para el Adulto Mayor, el cual se entrega a personas de 60 años o más. Todo lo anterior puede constatarse en la página del gobierno federal, en el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/12SmMYIt9qOTZFOxo9JTkhlGGmpiyDtaJ/view

Entonces ¿por qué promover algo que ya existe? Con otro nombre, no dudo que con ciertas deficiencias, pero a final de cuentas existe y resulta que su estructura encaja con cada motivo expuesto en la iniciativa para reformar la ley estatal de Salud, hecha por el legislador. ¿Por qué no mejor, buscar la manera de adecuar el documento existente para un uso indistinto en instituciones públicas y privadas? Yo considero que se debe a que el camino para una modificación de esta naturaleza, es más complejo, requeriría más tiempo e involucramiento por parte no de uno, sino de muchos legisladores locales y federales, además de involucrar a los titulares de la administración pública federal en el ámbito de la atención a la salud.

Ese camino es más largo y complejo, hay más cardos en su tránsito y seguramente, no daría oportunidad al uso inmediato de la palestra y la colocación de titulares en los medios de comunicación; es decir, no habría estrellita que colgarse… mejor es proponer cualquier cosa, aunque inviable y aunque no sirva para nada, que adoptar acciones realmente productivas y efectivas.

Al principio de estas líneas, comentaba que actualmente me ocupa un proyecto de atención a las personas mayores en nuestra ciudad; dentro de las acciones que institucionalmente se llevan a cabo para facilitar a las personas mayores el ejercicio y respeto de sus derechos humanos, se encuentra el asesoramiento en trámites legales y administrativos ante instituciones públicas y privadas. Al diputado que promovió la iniciativa de proveer una cartilla médica de autocuidado a personas mayores, quisiera decirle dos cosas:

La primera, es que las personas mayores ya cuentan con un documento de esta naturaleza; la segunda, es que los obstáculos para la atención de su salud no se pueden librar con la impresión y emisión de un nuevo documento; sino con una administración más eficiente y con calidad en los servicios que ya se ofrecen. Esto implica otras acciones que pocas veces se quieren combatir: corrupción, nepotismo, falta de transparencia, capacitación, y un largo etcétera.

No omito mencionar que la iniciativa solo sería factible si el gobierno de Chihuahua destina presupuesto para implementar todas las acciones administrativas, de operación y difusión que este cambio representaría. Al ser una iniciativa inviable, representa una enorme cantidad de recursos (tiempo, trabajo, sueldos, etcétera) echados a la basura.

A veces es imposible resistirse a la ironía y voy a parafrasear a un querido maestro universitario que dice “con frecuencia pienso que nuestros diputados son muy buenos para proponer ocurrencias”.

No supe si la aprobaron o no el resto de los miembros del Congreso, pero no era relevante; de cualquier forma, es una propuesta que no servirá para cambiar la realidad.