Sobre los libros de texto gratuitos

Ciudad de México.- Uno de los grandes logros del México postrevolucionario, además de la consolidación de los derechos laborales y agrarios, fue la instrumentalización del derecho a la educación de todos los mexicanos, algo que se venía soñando y trabajando desde la época de Justo Sierra y el porfiriato, y que con Vasconcelos encontró mayor potencia, culminando con los libros de texto de Torres Bodet, logro que hoy parece desaparecer.

Vasconcelos como secretario de instrucción en el gobierno de la Convención de Aguascalientes, y como secretario de Educación en el gobierno de Obregón, buscó que la educación llegara a todos los rincones de México, con las brigadas que iban casa por casa y pueblo por pueblo, así fuera el más alejado e inhóspito, a enseñar a leer a niños y adultos, y regalar los grandes clásicos impresos por órdenes de Vasconcelos.

Dichas brigadas fueron uno de los grandes proyectos educativos mexicanos que no se volverán a repetir por dos cosas, la primera, porque se hacía con un tremendo ímpetu y amor por la misión encomendada, ya que varios brigadistas referían que era una misión evangelizadora en materia de educación, y la segunda porque muchos de esos brigadistas serían grandes artistas e intelectuales posteriormente, lo que elevaba la calidad de la misión educadora.

Después que este y otros grandes proyectos se fueron diluyendo con la fallida aventura política de Vasconcelos en busca de la presidencia en 1929, la misión educadora fue mutando, aunque no desfalleció, hasta que agarró un nuevo ímpetu con el Cardenismo que mediante una reforma constitucional al artículo 3 de la Constitución, modificó la esencia de la educación pública, expresando que la misma debería ser de corte socialista.

Pasando la fiebre cardenista y dándole revés a la reforma constitucional, El presidente López Mateos encarga a otro gran intelectual mexicano la educación mexicana y la SEP, el gran literato Jaime Torres Bodet desde la titularidad de la secretaría crea la comisión de libros de texto gratuitos, misma que ha cumplido hasta hoy, una misión importante apoyando a la formación de millones de niños mexicanos.

La actual controversia sobre el contenido de los libros de texto considero yo, se ha tergiversado un poco, ya que como se puede apreciar en párrafos anteriores, dependiendo del presidente, la época y el titular de la educación en México, los libros de texto siempre han ido cargando cierta ideología política y social, por ejemplo, en el período neoliberal, ciertas etapas de la historia nacional, así como sus grandes figuras si bien no desaparecieron, fueron diluidas, por lo que la carga ideológica que contienen los libros no es, o no debería ser tema de mayores controversias porque es algo que siempre ha ocurrido con el contenido de dichos libros.

El gran problema, considero yo, son los contenidos de educación sexual, contenidos que siempre han existido, ya que recuerdo bien que a partir de quinto de primaria, se empezaban a tocar de manera muy básica contenidos de esta índole, pero el problema es entrar con niños menores de edad en cuestiones de ideología de género. Un niño pequeño no puede ni tiene que pensar en que género va a asumir, es una decisión y una discusión que está fuera de su alcance, ya que por algo la misma ley los señala incapaces de tomar decisiones hasta su mayoría de edad, además de considerar que es un tema más de naturaleza personal, que debe discutirse en su mayoría de edad, con mayor preparación, pero sobre todo fuera de las aulas.

Dichos contenidos en la materia sexual son un grave error que debe ser erradicado; debemos recuperar el foco y no perdernos con las batallas de ideología política y que por estar perdidos y desenfocas en la ideología política, nuestros niños consuman contenidos que para nada son apropiados para su edad.