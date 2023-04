Sobre la petición del PAN a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 18 de abril el Partido Acción Nacional, por medio de la secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Mariana Gómez del Campo, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComIDH) por los hechos que ocasionaron la muerte de 40 migrantes en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, los cuales este partido califica como “crimen de Estado”.

Surgen muchas cuestiones al respecto, por ejemplo: (1) ¿Puede un partido político presentar este tipo de peticiones?; (2) ¿Tiene la ComIDH facultades para recibir y dar, eventualmente, trámite a estas peticiones? y, quizá la más importante, (3) ¿Los hechos ocurridos pueden ser calificados como “crimen de Estado”?

El artículo 23 del Reglamento de la ComIDH establece: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”(…) En este sentido, ¿el PAN puede ser considerado como “entidad no gubernamental”? La propia ComIDH ha sostenido: [...] el derecho de sufragio y participación en el gobierno comprende el derecho a organizar partidos y asociaciones políticas que, a través del debate libre de ideas, excluye el monopolio del poder por un solo grupo o persona (CIDH 2006, párr. 245, En el Informe 67/06). Por mi parte, no recuerdo ninguna ocasión en que un partido político de país alguno, haya sometido una petición semejante a la ComIDH. Así que, en mi opinión el PAN no se encuentra jurídicamente legitimado para llevar a cabo semejante petición ante este organismo internacional en comento.

La segunda cuestión ya quedó contestada arriba, la ComIDH sí tiene facultades para recibir y dar trámite a estas peticiones pero, siempre y cuando, sean hechas por “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA”.

Por último, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) sostiene que “los crímenes de Estado se diferencian de otros al reunir las siguientes cuatro características: 1. Son actos generalizados que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por un solo crimen contra muchas víctimas. 2. Son actos sistemáticos que se realizan de acuerdo a un plan o política preconcebida, lo que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos. 3. Son cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad. 4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.

Ante lo anterior, no puedo más que concluir que los hechos ocurridos en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, no pueden ser considerados crímenes de Estado, tal como los califica el PAN. Ello me lleva a plantearme lo siguiente: ¿Qué utilidad jurídica tienen las acciones tomadas recientemente por el mencionado partido político? Ninguna en realidad. Ahora, utilidad política sí que la tendrá, si no la tuviera, este partido no estaría politizando -innecesaria e insensiblemente- tan terrible tragedia de que fueron víctimas los migrantes. Una politización que tendrá -y tiene ya- terribles consecuencias, como, por ejemplo, el eventual procesamiento de chivos expiatorios.