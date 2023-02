Sobre la paz con el entorno, la humildad y el agua fría

Si bien en la espiralada y palpitante sinfonía en que se presenta la vida en el planeta ocurren momentos de desequilibrio, desgarradura, depredación y extinciones, no existe un organismo sobre la faz de la Tierra con una capacidad tan grande para la devastación como el ser humano. A medida que nuestra sociedad “avanza”, la diversidad y la fertilidad de esta roca musgosa que utilizamos como nave espacial decrece. Mantenemos, de manera irónica, una relación inversamente proporcional entre el “florecimiento” humano como lo hemos ejercido y el crecimiento de las verdaderas flores y del resto de la vida.

El ser humano es quizá la criatura que más modifica el ambiente que lo rodea en vez de adaptarse a él. Durante mucho tiempo hemos visto nuestro entorno como el sitio de donde podemos extraer todo lo que necesitamos y al que podemos regresar nuestra basura. Mientras el agua dulce (indispensable para la vida) es un recurso escaso, los humanos en casi todas las ciudades de casi todos los países la utilizamos para enviarla de vuelta hacia “afuera” con nuestra orina, nuestras heces, nuestras grasas y con químicos correspondientes a jabones, shampoos, desinfectantes, y otras tantas cosas. Resulta curiosa nuestra manera de relacionarnos con el entorno.

Hace un par de semanas empezaron a circular en redes posts que hacían referencia a momentos que habían mantenido o que mantienen humildes a las personas. La variedad era vasta. Desde mencionar a exparejas que habían sido feas, caerse en los escenarios, accidentes o equivocaciones, las publicaciones mostraban estas oportunidades reales y/o chistosas en las que la gente vinculaba la humildad con alguien. Surgieron reflexiones. Este curioso organismo que viaja en su automóvil con un microclima acondicionado específicamente para su confort del momento, ambientando el espacio con la música que le gusta, sentado en un asiento cómodo mientras mueve sus manos y pies casi sin esfuerzo físico, sin jadear o sudar, trasladándose a 50 kilómetros por hora o quién sabe, por momentos al doble o un poco más, podría utilizar varios momentos para contactar con la humildad: ceder el paso a una familia, a una ciclista o a otro curioso humano sobre otro automóvil, quizá para despegarse de la fantasía del confort infinito e individual, para aceptarse similar a aquellos que no tienen una máquina o quizá para empatizar con aquel prójimo que sí. En varias ocasiones, dejamos pasar la oportunidad.

Por mi parte y continuando con las enseñanzas de Wim Hof, decidí moverme de la posición de la queja y de la defensa de la perenne comodidad. Me regalé un momento de humildad. Un baño de agua fría en la mañana. Antes de desnudarme, me sentía como el curioso humano que mencionaba con anterioridad pero, mientras más me acercaba al agua helada me iba convirtiendo en un ser con miedos primitivos, con miedo al frío, al hambre, a la soledad, a la indefensión, al dolor. El agua fría libera dopamina y sus efectos, conocidos por los antiguos, pueden verse en muchos estudios. Al finalizar, hasta la toalla era una fiesta. Recordé una cosa importante: no existe un organismo sobre la faz de la Tierra con una capacidad tan grande para la resignificación y la vida como el ser humano.

