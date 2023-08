Sobre la importancia de la función notarial. Patrimonio familiar (II)

En una reciente entrega para este medio, subrayé la primordial función del ámbito notarial y registral en el tejido jurídico-social. Dichas instituciones, más que simples mecanismos administrativos, juegan un papel crucial en la evolución jurisprudencial y en la efectiva tutela de los derechos humanos.

Estas cuestiones, lejos de restringirse a una esfera puramente académica, son esenciales para consolidar el Estado de Derecho y fomentar el avance societal. Esto se hizo evidente durante el Diplomado en Derecho Registral y Notarial impartido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Una de las ponencias trajo a colación un asunto jurídico que, si bien podría parecer simple a primera vista, conlleva hondas implicaciones: ¿Es jurídica y conceptualmente factible que una sola persona constituya un patrimonio familiar?

Tal cuestión emanó de un instrumento notarial donde se designó un inmueble como patrimonio familiar en beneficio de un único titular. Este hecho suscita numerosas reflexiones: ¿El notario procedió basado en una interpretación extensiva de la norma, en aras de la protección de los derechos humanos? ¿Cómo se conceptualiza jurídicamente el patrimonio familiar en nuestro ordenamiento y cuál es la interpretación actual del concepto de familia en el ámbito legal?

En el derecho mexicano, el patrimonio familiar surge como una figura de salvaguarda patrimonial orientada al bienestar familiar. Busca primordialmente asignar un inmueble para la habitación o sustento familiar, protegiéndolo contra posibles cargas, ejecuciones o transacciones con terceros.

La institución del patrimonio familiar demanda un riguroso procedimiento jurídico que se celebra ante notario y, posteriormente, se registra en el Registro Público de la Propiedad. Para su legitimidad, es indispensable cumplir con ciertos requisitos preestablecidos.

El proceso inicia con una solicitud por escrito del interesado en establecer el patrimonio. Es imperativo especificar el bien inmueble a ser destinado como patrimonio familiar. Además, el solicitante debe acreditar su titularidad sobre dicho bien y certificar que está exento de cargas o compromisos que impidan su designación como tal. Es esencial demostrar que el inmueble será utilizado primordialmente como vivienda o soporte económico para la familia.

Finalmente, se debe identificar a los beneficiarios directos de este patrimonio. Sin embargo, se vislumbra un dilema en una de las condiciones esenciales: ¿Puede un individuo ser considerado, por sí solo, una familia? El paradigma tradicional de familia, vinculado a relaciones consanguíneas, adopciones o uniones matrimoniales, ha experimentado transformaciones acorde a las nuevas dinámicas sociales.

En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha adoptado un enfoque vanguardista, reconociendo y adaptándose a este cambiante escenario. Dicho sistema ha subrayado la imperiosa necesidad de reconocer y proteger la diversidad de configuraciones familiares, repudiando cualquier acto discriminatorio basado en criterios como la orientación sexual o la identidad de género.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su labor interpretativa y de supervisión, ha emitido resoluciones y opiniones que contribuyen al reconocimiento y salvaguarda de las diversas concepciones de familia en América. Merece destacar que, en estos pronunciamientos, se reconoce tanto la orientación asexual como la identidad agénero, a pesar de que no sean temas frecuentemente debatidos en la esfera pública.

Frente a tales premisas, es imperativo recalcar que la decisión autónoma de no procrear o la elección deliberada de no entablar vínculos afectivos no solo se reconoce como un derecho individual, sino que jurídicamente es una elección válida, digna de respeto y protección. Es relevante mencionar que, en opiniones como la emitida a solicitud de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda profundamente temas como la identidad de género y la no discriminación hacia personas con orientaciones e identidades sexuales diversas.

Estos instrumentos jurídicos refuerzan la adaptabilidad del concepto de familia en el ámbito internacional. La cuestión abordada en el Diplomado nos emplaza a una reflexión profunda: el marco jurídico contemporáneo no solo debe adaptarse a las cambiantes estructuras familiares, sino también reconocer la trascendencia cardinal de la función notarial en dicho proceso.

Es imperativo recalcar que la labor notarial, lejos de ser un mero trámite formal, se erige como un baluarte en la protección y promoción de los derechos humanos. Esta función otorga certeza jurídica, brinda seguridad en las transacciones y, crucialmente, garantiza que los derechos de las personas sean inquebrantablemente respetados y protegidos.

Así, las funciones notariales no solo consolidan la estructura jurídica de nuestro entramado social, sino que se convierten en la mejor herramienta para la materialización y salvaguarda de los derechos humanos en nuestra sociedad. En este panorama evolutivo, donde las definiciones tradicionales se hallan en constante revisión, la función notarial se posiciona como esencial, actuando como el pilar firme y resolutivo en la defensa y progresiva expansión de los derechos humanos.