Sobre final de fútbol y política

Disfrutando de las semifinales de la Liga MX me vino esta idea: los partidos políticos se parecen en algunos aspectos a los equipos de fútbol. Existe el que gasta más que todos. Al que todos los demás critican por ser el odiado ganador, y que, por cierto, se encaminaba cómodamente ayer hacia la final por el título catorce de su historia: el América. Actualmente el más ganador. Sus colores son el amarillo y el azul; y su dueño es Televisa.

Su acérrimo rival: las Chivas del Guadalajara, con doce galardones máximos. Este equipo solo contrata jugadores mexicanos, aunque no necesariamente siempre son los mejores del país o el extranjero. Chivas tiene seguidores en todas las plazas, aunque a la fecha, ya terminaron su participación antes de tiempo; perdiendo en cuartos contra los Pumas. Bueno, al menos llegaron a la final anterior. La organización deportiva del equipo depende económicamente de las empresas del grupo Omnilife, y tienen su propia maquinaria mediática, principalmente digital.

La antagónica competencia entre estos dos equipos generó el clásico nacional, excelente negocio para ambos, pero solo uno gana. También es una competencia deportiva para ganarse los corazones excitados de sus aficionados, pero finalmente es un buen negocio. Los que saben su historia dicen que esta rivalidad no es casualidad, que fue diseñada. Un gran atino de sus fundadores, los empresarios Jorge Vergara, y del ‘tigre’ Emilio Azcárraga, lobos del mar. Que ambos descansen en paz, al igual que sus descendientes. Una realidad es que, cuando estos dos equipos andan bien, el fútbol en México mejora. Los patrocinadores arrebatan todos los espacios comerciales que generan, y el deporte y el espectáculo ganan.

Pumas de la UNAM, otro capitalino importante, representa a una de las universidades más grandes de Latinoamérica. No tienen los mismos recursos que sus contrincantes, pero en este torneo, la chinomanía que causa su jugador mexicano Huerta apareció, vendiendo muchísimas camisetas para su equipo. Su técnico, el experimentado argentino Mohammed, los llevó a las semifinales. Cruz Azul, otro grande capitalino, representa a la cooperativa que dirige la marca de cemento patrocinadora, aunque en los torneos recientes les ha ido muy mal. Esto ha presionado fuertemente a todos sus directivos.

Luego destacan los dos más fuertes del norte: Tigres de la UNAL y Rayados del Monterrey. Monterrey fue eliminado, pero Tigres ha sido el mayor ganador de títulos en una década, dirigido por Ricardo 'Tuca' Ferretti, ahora retirado. Si se da hoy la final esperada entre Tigres y América, seguramente será una de alta calidad deportiva. Ambas escuadras tienen entre sus filas jugadores nacionales como Henry Martín o Sebastián Córdoba;mexicanos de nacimiento. Hablemos más del ‘Tuca’ Ferretti, todo un personaje. Después de dejar bien a Tigres, tuvo una temporada mala con los Bravos de Juárez primero, y luego con Cruz Azul en este mismo torneo. Finalmente fue invitado por ESPN deportes recientemente a participar como analista

Personajes de TV: la crítica

Para sustentar mi analogía entre los partidos políticos y los clubes del fútbol, creo que mi breve descripción anterior de algunos equipos mexicanos es suficiente. Una advertencia para amenizar: cualquier parecido del fenómeno mediático nacional que son las finales del futbol con las coberturas mediáticas del presidente de México López Obrador en sus mañaneras, o con el ex presidente Trump de EU, pudieran ser solo coincidencias, ¿o no? Usted lo decidirá.

Pasemos a revisar a los medios que promueven, presionan y critican a los equipos de más convocatoria antes y después de cada partido. Empezaremos por ESPN. Su mayor personaje periodístico se llama Álvaro Morales, quien un día no muy lejano se convirtió en el mayor promotor americanista en las pantallas, descalificando con sus datos y estadísticas excesivas a sus oponentes. Es pedante, agresivo, manipulador y busca bronca, vive de ello. Pan y circo solamente. Morales, se rumora, es cruzazulino en la vida real, y solo se convirtió al americanismo por conveniencia profesional. En realidad, es un personaje creado. Los medios, (y la crítica deportiva televisiva en general) cada vez se vuelven más polémicos; y al competir con los blogueros en los medios digitales, que son del mismo estilo, han cambiado su seriedad analítica con tal de aumentar sus ratings televisivos y su negocio. Sí conservan un nivel periodístico un poco mejor que su competencia en internet, pero es obvio que Morales necesitaba un enemigo antagónico y llegó con éxito: el Tuca Ferretti. Igual o más gritón y peleonero que él mismo. Además, defensor incansable de los equipos de Monterrey. Estos dos al mismo tiempo compiten con otro comentarista, el chivahermano Pietrasanta, que además de discutir en tono fuerte con famosos ex jugadores, se enfrascan en polémicas discusiones. La final esperada por todos: América Vs Tigres.

Marionetas, teatro y maroma

Como analizamos, son tiempos de nuevas estrategias en los medios deportivos. Las otras cadenas, como FOX deportes, TV Azteca o Televisa, se han enfrascado en esta lucha. Quien potencialmente obtenga los mejores comentaristas y la mayor polémica, también obtiene la ventaja comercial. Recordamos por ejemplo con gusto al ‘perro’ Bermúdez, quien ya tiene muchos años narrando juegos. Yo lo escuchaba desde niño, y todavía está muy activo, pero ahora con TUDN, cadena que se ha destacado por explotar el potencial comercial de la liga MX y de la selección mexicana – o la gallina de los huevos de oro – en los últimos tiempos.

Hace unas semanas, TUDN (Televisa) contrató a dos ‘bombas’que antes competían en su contra: André Marín, ex líder en FOX, y David Faitelson, antes en ESPN. La tónica es parecida, con mejor gusto, tal vez, pero también con más entrevistas, imágenes y color. Estos dos, se puede decir, fueron pioneros del argumento, junto con el ya mayorcito José Ramon Fernández.

Aquí lo criticable no son en sí las nuevas estrategias de las cadenas deportivas para contender con medios digitales más amarillista y menos costosos de producir. Aquí el asunto es que los políticos y los mismos conductores de programas se parecen cada vez más a estos analistas deportivos, y en estos tiempos de cambios y reacomodos, esto es preocupante para los sistemas democráticos de largo plazo. Los nuevos políticos, y sus grandes equipos de trabajo, priorizan más detalles como el tono de voz, el carisma, y el carácter de un funcionario, junto con los resultados que la mercadotecnia y las pruebas de imagen arrojen, que sus logros y propuestas. Esto repercute también en la superficialidad y cuidado excesivo de los candidatos sobre la estética exterior, que en programas intelectuales de entrevistas se está volviendo más importante que la inteligencia y las habilidades de los candidatos. Los expertos terminan creando personajes públicos que los teleprompters y los productores detrás del show manejan como marionetas para transmitir su propaganda. Catrines y catrinas, muy buenos para debatir conceptos repetitivos, pero que no están preparados para sacar de los problemas a sus comunidades.

FOX fue de las primeras cadenas deportivas en EU que comenzó a contratar mujeres muy atractivas como comentaristas de noticias, por lo que es entendible que el nivel de discernimiento y entendimiento que sus consumidores periodísticos exhiben sobre la información que procesan terminan siendo de muy bajo nivel. De los peores en la historia, se puede decir…y este modelo, que nace originalmente en países con economías occidentales exitosas, va ganando terreno por todo el mundo. Entonces terminamos ‘mereciendo’ a los políticos y dirigentes que ganan las elecciones, y luego demuestran que sus intenciones reales eran diferentes a las de sus propagandas.

Por ello la persona promedio tiene cada vez más problemas para captar la atención de los consumidores de información política desde un punto de vista crítico, y tiene que ver mucho con la calidad de educación. Esto hace impredecibles las consecuencias largo plazo para el mejoramiento y progreso de las nuevas sociedades, por lo que el trabajo periodístico crítico que maneja un alto nivel intelectual se vuelve más loable y necesario. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. En otra ocasión escribiremos sobre la relación de los medios, las corporaciones, y el espectro político. Al ver lo que sigue sucediendo con personajes del siglo XXI como Donald Trump, Ron DeSantis, u otros líderes mundiales, entendemos que, en la búsqueda del poder, las cosas han empezado a salirse fuera de control.

Saludos para todos aquellos que disfrutan el fútbol u otro deporte, y que gane el mejor.

