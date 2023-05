Sobre el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Ciudad de México.- Mi vida como abogado litigante abarcó la mayor parte de mi experiencia como profesional del Derecho antes de insertarme en el servicio público, y si bien mis áreas de litigio fue el Derecho Civil, Mercantil, Amparo y temas relacionados con bienes inmuebles, sería un mentiroso si dijera que no litigué en ningún momento temas de Derecho Familiar.

Si bien dicha rama del Derecho es una de las que más trabajo implica por tratarse de temas que más directamente afectan a personas y sus familias, es un área donde existen muchos abogados litigándola y los mismos se han encargado de malbaratarla, por ejemplo, el clásico de “divorcios por dos mil pesos”, sin embargo, como recién egresado es un campo seguro para ir empezando la vida profesional, porque conflictos familiares siempre van a existir.

Dentro de los grandes temas y conflictos del Derecho Familiar, el que abarca mayores reflectores es el de las pensiones alimenticias, ya que como en todos los ámbitos de la interacción humana, hay hombres malos que pretenden a toda costa no pagar pensión alimenticia a sus hijos, y hombres buenos que quieren cumplir con sus obligaciones; hay mujeres malas que, a pesar de ello, pretenden dejar sin nada a sus exparejas usando a los hijos como moneda de cambio.

Era un clásico llegar a las asesorías solicitando el cliente, estrategias para no pagar o pagar menos pensión, y siendo en muchas ocasiones justificado dicho actuar después de meses o años donde dicho hombre no ha podido convivir con su hijo por más que cumpla todas sus obligaciones y las condiciones de su expareja, en otros casos era una actuación poco ética del cliente, donde buscaba no pagar por el solo hecho de no querer hacerlo, o afectar de igual forma a su expareja.

En virtud de las dos caras de la moneda, y por mi experiencia en el litigio familiar, resultaba importante y necesario la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, lo cual celebro ampliamente, para conocer y castigar a aquellos deudores alimentarios incumplidos; pero ojo, habla de deudores alimentarios en general, quienes también en mi experiencia como litigante, pueden ser mujeres, ya que hay casos, aunque sean los menos, donde la madre ha decidido no tener la custodia de los hijos, dejándosela al padre, siendo entonces ella quien debe aportar la pensión alimenticia.

Sin embargo, a consideración del suscrito, las sanciones establecidas para quienes se encuentren inscritos en dicho padrón resultan desproporcionadas, por ejemplo, el afectar los derechos de propiedad de dichas personas al impedírseles comprar inmuebles, también, el no poderse casar, ya que si el tema se restringiera al deudor no habría mayores problemas, sin embargo, afectamos a un tercero que es la pareja del deudor, impidiéndole contraer matrimonio.

La prohibición de obtener documentos de identidad como la credencial para votar afecta los derechos a la identidad y a la personalidad jurídica, el no tener licencia para conducir puede afectar el derecho al trabajo para aquellos que se dediquen a la industria del transporte. Lo que me parece adecuado es que a dichos deudores se les impida acceder a cargos de elección popular, o a cargos judiciales que, si bien no son de elección popular, son importantes en nuestra sociedad.

El problema no es el Registro en sí mismo, al contrario, es un gran logro en un país donde muy pocos deudores cumplen con sus obligaciones alimentarias, el problema es, que, en virtud de colgarse un logro político y jurídico, se impongan sanciones desproporcionadas, las cuales al final del camino pueden ser combatidas y dejadas sin efecto a través de Amparos o por cualquier otro medio de control de constitucionalidad. Hay que hacer justicia con medidas proporcionales y que al final del día sean completamente efectivas y resistan los recursos que esos morosos sin duda van a interponer.