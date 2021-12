-Siquierita la diputada lleva a su hijo al trabajo

-Reventarán a pandilla de la Troncal 1

-Fiscalía Anticorrupción, mejor desaparecerla

-Hacen ver su suerte a jefa de Morena en Cabildo

Desde la semana pasada, la diputada panista Marisela Terrazas ha estado en la mira de no pocas legisladoras de oposición por su decidida actitud de mostrar que vive en una burbuja rosita, obviamente a expensas del Congreso del Estado.

Recién recuperada tras los normales nueve meses de embarazo, han visto mal sus compañeras la extrema presunción de la juarense de que es una madre trabajadora, como si de esas mujeres no existieran miles en la frontera que deben sacar a sus hijos adelante con salarios modestísimos.

“Hoy volvimos al Congreso mi hijo Luis Emilio y una servidora, felices de seguir trabajando por las y los juarenses, pero sobre todo dando testimonio de que la maternidad y el desarrollo profesional son completamente compatibles”, publicó la legisladora en sus redes.

“Es así, como decimos ‘Sí a la vida’ siempre”, remató Terrazas Muñoz, para dejar en claro la ideología que motiva no solo la publicación sino sus acciones desde el Legislativo. El post a todo color en La Columna versión digital.

La crítica a la panista ha sido por la insensibilidad que muestra hacia las madres juarenses, las cuales, en su mayoría, no pueden llevar a sus hijos recién nacidos al trabajo, no ganan los más de 100 mil pesos de un diputado y no entran ni salen a la hora que necesitan o quieran, como los legisladores.

El dicho -falaz desde la comodidad de un alto cargo público- de que “maternidad y desarrollo profesional son completamente compatibles” raya en lo insultante para esas mamás que deben salir antes de las cinco de la madrugada de sus casas a tomar la rutera que las lleve a la maquila dejando a sus hijos en el mejor de los casos acompañados de algún pariente. Al trabajo no se les permite ingresar con sus niños.

Tal vez una diputada a la que nadie vigila su horario ni su rendimiento o productividad, puede llevarse no uno sino tres o cuatro hijos al empleo, pero definitivamente no puede hacerlo una mujer sujeta a un salario mínimo, con todo y su veintitantos por ciento de incremento.

Más que frasecillas motivacionales, lo que necesitan las mujeres juarenses son oportunidades de desarrollo.

Las legisladoras en el poder seguramente no habrán de dar resultados a esas mujeres, si ni siquiera muestran algo de empatía con quienes viven una realidad que les impide llevar a sus niños al trabajo a las frescas 11 de la mañana.

***

Viene pelota suficientemente dura del gobierno estatal para fumigar la ruta troncal 1 y sacar del negocio a varios concesionarios del transporte público que se han convertido en una auténtica mafia enemiga de los usuarios. Es encabezada por Raúl Rodríguez Santillanes.

El desorden es tal en esa ruta que los usuarios deben usar tres, cuatro y hasta cinco horas cada día solo para trasladarse a sus trabajos o para regresar a sus hogares. Los camiones son muy pocos, en malas condiciones y no hay definición alguna de horarios.

El propósito inicial de esa ruta, que recorre el Boulevard Zaragoza y el Eje Vial Juan Gabriel, era convertirse en una auténtica troncal con ruteras como alimentadoras de todas las colonias y fraccionamientos aledaños. Aire acondicionado, calefacción e internet, debieran tener los camiones.

Poco a poco el proyecto fue saboteado por Rodríguez; se hizo del control de la troncal con Intra pero luego se fortaleció entre las alimentadoras y prácticamente tiró la 1 con la complicidad de funcionarios de Transporte de la administración estatal que se acaba de ir, la del corralato.

Parece que el plan de la gobernadora, Maru Campos, al colocar a Ricardo Tudda y a Luis Manuel Aguirre, al frente de la oficina de Transporte estatal y en Ciudad Juárez, respectivamente, es precisamente ese: atacar de un tirón el desorden y recuperar para los usuarios ese servicio hoy bajo control del también exdirector de Servicios Públicos Municipal, Rodríguez.

Saben la gobernadora y ambos nuevos funcionarios que necesitarán mucho más que firmeza para lograr su cometido.

Antes de Tuda fue colocado al frente de Transporte, Eduardo Fernández, quien duró unas cuantas semanas al frente del cargo precisamente porque cayó redondo en las manos de Raúl Rodríguez y de su pandilla transportista.

Si desean arrancar con éxito la troncal Dos, necesariamente deben recuperar la Uno.

***

Lejos de pensar en dotar con 62 millones de pesos a la tan autónoma como inútil Fiscalía Anticorrupción, los legisladores deberían explorar alternativas para desaparecerla.

La carísima titular que heredó Javier Corral en ese cargo, Gema Guadalupe Chávez, no ha dado resultado alguno más allá de seguir con algunos de los expedientes manufacturados por la pasada administración.

Pero tal vez ni siquiera sea culpa de la fiscal, sino del diseño institucional de todo el entramado anticorrupción, que parece haber sido hecho para que no camine, que no funcione.

Pese a lo evidente de esos nulos resultados y de la autonomía ficticia que resultó en el quinquenio anterior, ahora lo que se discute en el Congreso del Estado es darle su dotación millonaria al organismo para que siga en las vacaciones que ha tenido desde su creación.

El que no tenga la fiscal Chávez ni un pez gordo ya no se diga en prisión, al menos en la mira, debería ser un indicador para revisar a fondo la actuación. Tanto en lo personal de la funcionaria como en ese diseño de la institución, hecha para el discurso político y no para la realidad.

Por eso, en vez de estar viendo si le quitan o le ponen millones, la ocupación debería ser reformarla a profundidad si se le tiene miedo a ir contra la moda de seguir robusteciendo la burocracia anticorrupción, que de nada ha servido.

***

A la que han hecho ver su suerte los regidores de oposición en el ayuntamiento es a la regidora coordinadora de la Comisión de Hacienda y de la bancada de Morena en el ayuntamiento, Ana Estrada.

Resulta que Ana se quedó sola con los leones en el análisis del presupuesto 2022. Solo la han acompañado dos o tres de sus coordinados morenos para oír durante tres días seguidos a todos los titulares de las dependencias municipales que habrán de repartir los más de siete mil millonespresupuestados para el próximo año.

La regidora Estrada ha sido reprendida por los ediles del PAN, PRI y MC por llegar tarde a abrir el changarro, pero también los funcionarios le han dado sus desconocidas al manifestar públicamente que no están de acuerdo con el presupuesto asignado.

Las comparecencias también han generado fricciones entre regidoras, en particular luego de la presentación del director de Planeación y Evaluación, quien dijo que el presupuesto va alineado con el Plan Municipal de Desarrollo que, por cierto, no ha sido presentado al Cabildo.

Ese tema causó el enojo de la regidora de Nueva Alianza, Vanesa Mora, quien aseguró que el plan había sido presentado en un evento en el museo de El Chamizal.

Sin embargo, ni tarda ni perezosa, la edil panista Amparo Beltrán, la interrumpió abruptamente y le recriminó: “Me molesta cuando alguien levanta falsos de mi persona, y sobre todo cuando lo hace públicamente y de mi trabajo”, exhibiendo mentiras de la aliancista.

Al final se supo que el proyecto se presentó, en otro evento, solo a los ediles morenistas, por lo que para evitar más batidero tuvo qué intervenir el secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz, quien exhortó a la cordura para que las cosas no se salieran de control.

***

La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados, mejor conocida como Manque, hizo equipo con la dirigencia de Index-Chihuahua que encabeza Román Rivas Hong y los jefes de la Aduana en Juárez y la capital, Sabino Reducindo Rodríguez y José Luis Contreras Cruz.

Esta semana viajaron a la frontera la exalcaldesa de Chihuahua, el líder de los manufactureros y el director de la Aduana capitalina, para reunirse con el polémico coronel encargado del cruce internacional de mercancías en Juárez. Dejó Index su testimonio en redes por la relevancia del encuentro.

La funcionaria estatal y los funcionarios federales quisieron mandar el mensaje notable de que sí pueden hacer equipo; lo contrario ocurre en otras áreas donde las diferencias políticas inciden en la marcha de los asuntos públicos.

En este caso, se sabe que hubo acuerdos de parte las autoridades de ambos niveles de gobierno para hacer más eficientes los trámites tanto de importación como de exportación, vitales para la industria que genera la mayor cantidad de empleos en la entidad.

También hubo compromisos de abrir las puertas de otras autoridades como la Defensa Nacional, para mejorar la inspección que se realiza en el Precos de Samalayuca, que también afecta el transporte de mercancías al país vecino.

Hay formas de hacer equipo, pues, independientemente de los colores.