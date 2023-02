Sindicalismo rancio y corrupto en Juárez

El pasado miércoles 1 de febrero, la dirigencia de la delegación sindical DV 25, de la sección 61 del SNTE, colocó en uno de los edificios del Tecnológico de Juárez una lona dirigida al Maestro Ramón Jiménez, director general del Tecnológico de México (TECNM), que tiene a su cargo los diferentes institutos tecnológicos en los estados, con diversas acusaciones y señalamientos en contra de Hermenegildo Lagarda, director de la institución en esta frontera.

A esos señalamientos, el Ing. Hermenegildo Lagarda respondió que los puntos señalados en la lona sindical son completamente falsos: “Nada de lo que ahí se dice es verdad, tan es así que no presentan pruebas o evidencia alguna de sus dichos, por tanto, yo exijo que comprueben mediante documentos sus temerarias acusaciones, o si no quedarán exhibidos como mentirosos y calumniadores”, dijo a este medio el directivo.

Lagarda dijo desconocer las motivaciones del sindicato para este ataque, al que calificó como alevoso y ruin, porque al atentar contra su persona lo hacen también contra el prestigio de la institución, que tiene casi 60 años de permanencia en la ciudad, habiendo sido la primera universidad que funcionó en Juárez, y teniendo una buena imagen bien ganada en todos esos años.

Pude corroborar, mediante entrevistas directas, que desde abril de 2022 existe un conflicto latente entre el sindicato y la administración del Tec, derivado de una convocatoria abierta para obtener 81 plazas de docentes en la institución y, al decir de los maestros concursantes, el sindicato pidió obtener al menos la mitad de las plazas, pero sin que sus aspirantes propuestos cumplieran con los requisitos de la convocatoria, a lo que el Ing. Lagarda se negó, y, por esa razón, los recientes ataques serían la reacción por no haber accedido a sus peticiones.

De acuerdo con las autoridades del TECNM, este sistema de contratación, revalidación y escalafón para sus catedráticos, mediante convocatorias abiertas y exámenes de oposición, le asegura a la institución contar con los profesores mejor calificados, con las mejores capacidades y habilidades para la enseñanza, lo que por fuerza incide en un mejor nivel académico para los alumnos, por lo que no entienden la resistencia del sindicato a ese cambio.

El Consejo de Vinculación Social respalda la gestión de Lagarda. En entrevista telefónica, el empresario Oscar Miramontes, también integrante del Consejo de Vinculación del TECNM, dijo sentirse muy extrañado y sorprendido que sea el propio sindicato de la institución quien la ataca y descalifica, sin sustento alguno, sabedores que eso atenta incluso contra los mismos estudiantes de la institución.

Señaló que han sido seis años de trabajo intenso con el Ing. Lagarda, a quien reconoce como un académico de tiempo completo, preocupado por brindar las mejores oportunidades de crecimiento y estudio a sus alumnos, así como a la comunidad en general, y señaló que nunca antes había visto a una institución educativa tan vinculada con la sociedad y los sectores productivos, como el Tec de Juárez lo está hoy.

En ese mismo sentido se expresaron el Ing. Tomás Mena y el C.P. Eduardo Rivera Alvarado, ambos integrantes también del Consejo de Vinculación Social del Tec de Juárez, por cierto, este último, el primer juarense que recibió un título profesional otorgado por la institución en 1971.

Ambos coinciden con Miramontes en reprobar la actitud de la dirigencia sindical, que no hace sino poner en entredicho un trabajo y buenos resultados brindados en beneficio de los alumnos de la institución, dañando con ello su prestigio académico.

Fracturas importantes dentro de la misma delegación sindical. Entrevistamos a algunos miembros de la dirigencia local del sindicato, quienes coincidieron en señalar que el actual dirigente, Pedro González, solo obedece instrucciones directas de Javier Alvarado, ex dirigente local, su predecesor, y quien protagonizó el conflicto en abril de 2022 con la dirección del Tec por el concurso de plazas, y quien le habría pedido a Lagarda que se “brincara” el proceso de la convocatoria, para otorgar plazas a los aspirantes propuestos por el sindicato, aunque no acreditaran ni el examen de oposición, ni los demás requisitos de la convocatoria.

De las siete carteras que conforman la directiva local de la delegación sindical DV 25, al menos cuatro no aprueban la actitud de su dirigente, incluso tres de ellos fueron parte de la Comisión Dictaminadora que sancionó los resultados de la convocatoria de 2022.

En entrevista con el Doctor Francisco Javier López Benavides, académico del TECNM y representante del sindicato en la Comisión Dictaminadora, nos confirmó que “…el proceso se llevó a cabo siguiendo escrupulosamente la normatividad y los estatutos de la institución, fue un proceso pulcro y bien cuidado, en el que resultaron seleccionados 81 catedráticos que representaron las mejores opciones para la docencia del Tec”.

Y agregó: “No entendemos por qué el sindicato ha impugnado los resultados sin más fundamentos que su negativa a aceptar el nuevo proceso, dañando con ello a la institución y a los maestros seleccionados, ocasionándoles incertidumbre en su estatus laboral, cuando deberían de hacer todo lo contrario”.

López Benavidez tiene la cartera sindical de Escalafón y Promoción, pero también están en la misma situación el Ing. José María Muela a cargo de la secretaria de organización, el Ing. Jorge González Rodríguez de Trabajo y Conflictos, el Ing. José Luis Requene titular de la secretaría de orientación ideológica, así como su suplente el Doctor Luis Alamilla Ocaña, quienes en entrevista, me confirmaron no aprobar las actitudes de su dirigente, porque carecen de sustento, se apartan de la legalidad y le causan un grave daño a la institución.

Actualmente, más de 40 catedráticos no tienen certeza de su estatus laboral. Ya que, por las presiones sindicales, sus plazas de docentes tienen hoy en un estatus indefinido, pese a haberlas obtenido conforme a las reglas establecidas en el mencionado documento. El profesor Aztlán Elohim Bastarrachea Almodóvar, quien obtuvo su plaza en la convocatoria de abril de 2022 y funge como vocero del grupo de maestros ganadores, me dijo que exigen a la autoridad educativa, brindar certeza y seguridad a su estatus laboral, y reprueban las prácticas de extorsión que pretende utilizar el sindicato, que, en lugar de velar por sus derechos e intereses, como corresponde a cualquier sindicato, se opone a ello en beneficio de amigos o familiares de los dirigentes.

Por su parte, la Maestra Martha Castrellón Domínguez, hoy doctorante en educación, con más de 15 años de experiencia docente, 8 de ellos en el TECNM, y quien también obtuvo una plaza como resultado de la multi mencionada convocatoria, señala que: “Sólo queremos que se nos reconozca el resultado que obtuvimos, y que nos brinden la certeza de nuestras plazas definitivas, yo conozco bien a Pedro González, desde hace más de 40 años, y me sorprende el cambio radical que ha sufrido, ya no es el buen hombre que yo conocí, no entiendo por qué se empeña en perjudicarnos en lugar de cumplir su obligación de apoyarnos como hasta hoy lo ha hecho el ingeniero Lagarda”.

Todos los entrevistados o consultados para esta investigación, coinciden en señalar que quien está detrás de todo es el ex dirigente local Javier Alvarado, señalando que tiene más de 30 años ejerciendo ese tipo de prácticas de chantaje y extorsión en contra de la institución, para mantenerse en el poder.

Por cierto, un gran número de familiares de Alvarado han sido beneficiados con plazas dentro del Tec de Juárez, su esposa María Salas, sus hijos Hugo y Fátima Alvarado, su consuegro Gustavo Rentería, así como gran cantidad de amigos y compadres, situación que nos fue confirmada por la administración escolar.

En días recientes me entero que el sindicato está recurriendo a las más deplorables prácticas gansteriles para obtener firmas de apoyo, amenazando con quitarles su plaza a quien no firme.

Bien se publicó aquí en La Columna del pasado miércoles: “En el marco de un nuevo y moderno sindicalismo, sería deseable que desde los más altos niveles del CEN del SNTE volteen a ver lo que están haciendo los ‘líderes’ de la sección 61 en Juárez que pretenden mantener sus privilegios indebidos…”.

De verdad, ojalá que lo hicieran, ojalá que autoridades sindicales y directivos se sentarán juntos en una mesa para resolver el problema y que lo saquen ya del escándalo mediático.