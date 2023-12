Sin regateos, hay esperanza para Chihuahua

La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en su tramo final y en estos más de cinco años ha dejado una huella indudable en la historia política del país, lo que a su vez significa el calentamiento de la arena política que decantará en la sucesión presidencial.

La jornada electoral que se avecina será la más grande en historia de México y muchos acontecimientos se irán dando entre los dos bloques entrabados en una dura pugna que, como hemos visto, se ha venido haciendo cada vez más feroz y que arreciará los próximos meses hasta las elecciones de junio próximo.

Los retos, desafíos, obstáculos y expectativas previos al triunfo de López Obrador no eran pocos; de inicio habría que armar en toda la nación un equipo “primerizo” con poca o nula experiencia en el servicio público, pero con mucha voluntad de transformar el país basados en la honestidad, la igualdad y la justicia. Nuestro presidente no iba a desaprovechar la experiencia y conocimiento del laberinto burocrático de quienes, desde hacía algún tiempo, ya se habían sumado al proyecto alternativo de Nación, incluso de aquellos personajes que en el mismo 2018 se subieron al barco de la Transformación.

Los que venimos desde abajo y desde tiempo atrás luchando al lado de Andrés Manuel López Obrador nos ha costado entender y aceptar la inclusión al gobierno, y a puestos de elección popular, a muchos de ellos que incluso combatimos en la lucha por la democracia y que ahora mismo son compañeros del movimiento o de la función pública. Lo que consideramos una inclusión innecesaria, nos dimos cuenta con el tiempo de que no se trataba únicamente de la sumatoria de votos para la elección, sino de la gobernabilidad en sí misma, en la que se hace imprescindible la participación de personas y grupos no necesariamente afines ideológicamente entre sí. Eso ha permitido a nuestro presidente conciliar los intereses de la mayoría de los sectores productivos, económicos y sociales en nuestro país, con un enorme plus: el desarrollo del país y la disminución de la pobreza.

Esa advertencia que en su momento lanzó la derecha y la ultra-derecha en México sobre la supuesta radicalización del país tras el triunfo de López Obrador, como ocurrió en Venezuela o Cuba, sólo quedó en un sueño perverso de los conservadores para que el país cayera en crisis y así poder ellos volver al poder. El proyecto de Nación, basado en la honestidad y amor al pueblo rebasó por la Izquierda y por la derecha a los dogmas anquilosados que hubieran puesto en riesgo la gobernabilidad del país.

El imparable esfuerzo de la oposición por descarrilar la transformación del país a lo largo de estos más de cinco años no ha sido poco, al filo del conflicto se vio obligada a sumarse y negar sus orígenes y causas verdaderas; ahora mismo tenemos la existencia abierta del PRIAN, alejada de aquellos ideales forjados por personajes históricos del panismo como Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, Castillo Peraza o Manuel Clouthier, cuya causa de lucha (combate al priismo). Ahora mismo se convirtió en una simbiosis ultra necesaria para su salvación.

A los medios de comunicación ligados a la derecha, incluidos columnistas y analistas políticos y hasta conductores de programas de entrenamiento, no les quedó de otra que sumarse a la mentira y manipulación contra AMLO porque dejaron de recibir dinero público a raudales para que aplaudieran al gobierno en turno; un gran negocio de encubridores. De los recursos que ahora se dispersan para el beneficio del pueblo no les toca nada, y los hace estar muy enojados y utilizan sus medios para distorsionar la realidad. Eso aquí en Chihuahua ha sido la especialidad de la casa del gobierno panista estatal, que subvenciona a los medios para favorecerlo ante la opinión pública y de paso llevarse de corbata las acciones del Gobierno Federal demeritándolas. Pero han fracasado, al pueblo no lo engañan más.

La misión ha sido cumplida, se han sentado bases sólidas y profundas para el desarrollo continuo de México, AMLO será un presidente que pasará a la historia como uno de los mejores, quizá el mejor. En esa virtud está incluido todo el proceso para su sucesión.

López Obrador ha demostrado ser un demócrata; el bastón de mando que entregó a Claudia Sheinbaum simboliza la confianza del Pueblo para que sea ella quien le dé continuidad a este gran proyecto transformador.

El prianismo en Chihuahua no ha favorecido a las mayorías, sus logros se han centrado en el beneficio para unos cuantos, generalmente ligados a los intereses económicos de quienes hacen negocios con el gobierno. Enfrentamos en este 2024 una gran oportunidad para que en Chihuahua se vaya reivindicando el rumbo, que desde los congresos locales y federal, y también desde gobiernos municipales, se acompañe sin regateos la construcción de los siguientes pisos de la cuarta transformación. Hay esperanza para Chihuahua.