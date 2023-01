Sin metas, no hay futuro ni avance

Inicia un nuevo año y esto marca para muchos el comienzo de un nuevo ciclo. A pesar del arranque violento que tuvo la ciudad en las primeras horas del primero de enero, la gran mayoría de juarenses ven motivados y entusiasmados la llegada del 2023. La ven como una oportunidad de establecer nuevas metas o de replantearse las mismas. Como cada año, se renuevan las esperanzas de conquistar los objetivos que no se pudieron lograr en el 2022 que recién finalizó.

Dicen que la tragedia de una vida no consiste en no haber podido conquistar las metas propuestas, sino en no haber tenido metas por alcanzar. Por eso es bueno que los juarenses se vuelvan a poner objetivos por conquistar. Y ojalá que este nuevo año se puedan consolidar. De igual manera un gran número de empresas y organizaciones han trazado la ruta a seguir y las metas a conquistar en los próximos 12 meses.

Y así como los ciudadanos y las empresas se ponen metas por alcanzar, la sociedad juarense debería trazar el camino a seguir en el corto, mediano y largo plazo. Porque desafortunadamente Ciudad Juárez sigue careciendo de un plan de desarrollo a largo plazo. Desde hace muchas décadas esta metrópoli se ha desarrollado a base de planes y proyectos que no sobrepasan los tres años que dura una administración municipal.

Se requiere forzosamente proyectar a esta frontera para que vaya a la vanguardia y sea competitiva dentro de los próximos 20 años, tal y como lo están haciendo en otras ciudades de este país y del mundo. Si no se determina el destino a donde se quiere llegar es muy difícil saber qué rumbo seguir. Pero para llegar a cualquier lugar se requiere de recursos. Y lo primero que se requiere es dotar al Municipio de Juárez del presupuesto necesario para satisfacer sus necesidades. Recientemente, se aprobó el presupuesto anual 2023 para esta gran urbe, y a pesar de que hubo un incremento con respecto del año pasado, a todas luces se percibe insuficiente.

Ocho mil 300 millones de pesos no alcanza para cubrir todas las carencias y necesidades de esta comunidad de más de un millón y medio de habitantes. Y es que, por un lado, los compromisos financieros que viene arrastrando el Municipio de Juárez desde hace años le impiden realizar más obra pública. Créditos que no fueron contraídos por la actual administración, pero que se les tiene que hacer frente.

Pero además, la interminable llegada de más migrantes también genera más gastos para el Gobierno municipal. De igual manera, el crecimiento desordenado y anárquico como el que ha tenido Ciudad Juárez, le genera mucho más gasto al Municipio el llevar los servicios públicos a los asentamientos humanos de nueva creación.

Por esto, es que se hace obligada la creación de un plan municipal de desarrollo que tenga continuidad de largo plazo. Un plan que deberán seguir los futuros gobernantes de esta ciudad independientemente del partido del que provengan. Porque de continuar sin un rumbo, el futuro no será muy promisorio para esta noble ciudad a pesar de las ventajas competitivas que se tengan y las oportunidades que se presenten. Sin rumbo y sin metas ya no se puede seguir.