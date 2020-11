-Sin méritos para cuatro años más

-Básico hospital móvil... y con solo 20 camas

-‘De paseo’, el funcionario estatal

-El rojo mata casi igual que el virus

Los cálculos son de casi 550 niños separados de sus padres en la abierta guerra de Donald Trump contra la inmigración particularmente entre la frontera de México con los Estados Unidos.

Son 550 historias de dolor y suplicio para las respectivas familias que intentaron cambiar sus tremendas condiciones de pobreza en sus lugares de origen al menos por una fracción de sueño americano en los Estados Unidos.

Ese medio millar es poco por sí solo pero gigantesco multiplicado por decenas y cientos de miles de desplazados por la pobreza que hicieron historia entre 2019-2020 como protagonistas en la “crisis migrante”. Aun se mantiene el problema en Juárez, uno de las regiones mayormente impactadas como centro de cruce.

El conservadurismo estadunidense aplaudió a Trump por su política inmigrante general pero no la estridencia ni las medidas inhumanas adoptadas al respecto. Respaldaron la construcción del muro pero no el maltrato a las personas. Estuvieron de acuerdo en reforzar con policías y Guardia Nacional la línea fronteriza pero no en afectar a la economía con el bloqueo por horas, por días y semanas, al transporte de carga y al intercambio comercial fronterizo.

Con esos y otros muchos excesos negativos del jefe del Poder Ejecutivo llega Estados Unidos hoy al supermartes de elección presidencial. Trump abajo del demócrata Joe Biden en las encuestas por 10 puntos porcentuales.

La inmigración tiene una relación directa con el voto hispano, marcadamente ahora contra el republicano a diferencia de hace cuatro años cuando pudo ganar, aunque por poco, uno de los mayores enclaves de esa minoría, Florida.

Ha sido también Trump escasamente serio y muy poco efectivo para manejar la pandemia del siglo, el Covid-19. En lo personal ha sido boquiflojo e irresponsable al dirigirse al “virus chino” y haberlo contraído sin llamar a la necesaria reflexión sobre su letalidad. Parece que el luto de los cientos de miles de familias víctimas no ha sido también su luto.

La diferencia entre él y Biden es mucha si hablamos del 10 por ciento del voto popular pero la esperanza trumpista sigue descansando en alcanzar los famosos 270 votos del Colegio Electoral, igual que hace cuatro años en el duelo Trump-Hillary.

Hace cuatro años la diferencia en los sondeos era menor y los estadunidenses no conocían a Donald como presidente, incluidos sus seguidores republicanos. Hoy lo conocen, y lo conocen muy bien como para no confiarle otros 48 meses en la Casa Blanca.

***

Básico al grado casi de inoperante está resultando el hospital móvil enviado a Juárez por el Gobierno federal para agregar camas al rebasado sistema de salud en la ciudad por consecuencia del ataque Covid-19.

El sábado debió inclusive entrar al quite el regidor panista, Enrique “Quique” Torres, para conseguir con sus amigos 500 metros cuadrados de tarimas de madera y evitar la humedad del piso de cemento en la estructura armable del “móvil”. Debieron improvisar.

Cualquier gesto de ayuda y ayuda específica se agradece pero aparte de las dificultades para levantar el hospital móvil –carecían hasta de llaves ajusta tuercas-, una vez instalado requerirá equipo y personal médico que aún no está definido de dónde será llegará.

Su capacidad será apenas para 20 camas. Seguramente serán ocupadas apenas sean colocadas en el estacionamiento del Hospital General.

Esperemos la situación mejore y los contagios disminuyan rápidamente; de lo contrario esa ayuda del móvil servirá de muy poco, pues el resto de la infraestructura de salud ya luce saturada, incluidos nosocomios privados.

***

Mientras el panorama luce así de sombrío con la pandemia y la falta de manos y de recursos para combatirla, no sorprende que en Palacio de Gobierno algún miembro del gabinete abra espacio entre sus responsabilidades para tomar “un paseo”.

Manuel “Igor” del Castillo, coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, subió fotos a su red social de sus recorridos por Fredericksburg, Texas. Las imágenes en versión digital de La Columna.

Sin ningún cargo de conciencia escribió: “de paseo”, el funcionario público estatal con sueldo aproximado a los 100 mil pesos mensuales mientras los chihuahuenses enfrentan múltiples penurias ocasionadas justo por la pandemia.

Si el patrón hace lo que quiere como gobernador, los subordinados no pueden ser de otra manera.

***

Al interior de la Fiscalía General del Estado no cayó muy bien la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, que recién aprobó el Congreso la semana pasada. No deja de verse como una dependencia elitista destinada a favorecer a la clase política, por más argumentos de género que se esgriman.

Dos datos sumamente importantes destacan los abogados que administran la instancia ejecutora: todavía está en el limbo la operación de la Fiscalía Zona Noroeste y hasta la fecha la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM) ni siquiera ha logrado tener presencia estatal.

Pese a todo ahora le suman al presupuesto una nueva instancia que no se tiene capacidad de operar, menos para el año 2021, cuando ya debe estar lista y funcionando.

La Fiscalía Noroeste fue creada desde 2019 para atender una región bajo dominio del crimen, donde los grupos delincuenciales gozan de total impunidad. No opera porque apenas se le destinaron un 10 por ciento de los recursos que requiere para hacerlo. Si bien va podría comenzar a trabajar en forma hasta el segundo trimestre del año próximo.

La FEM, por otra parte, va para 10 años de funcionamiento y todavía es hora que no tiene actuación en todo el estado. Se limita a Juárez y Chihuahua, no ha crecido más allá de los grandes centros urbanos, como si fuera de las dos ciudades principales no hubiera violencia contra las mujeres y feminicidios.

Por eso la decisión política del Legislativo, impulsada por diputadas de todos los partidos, parece obedecer más a un capricho de atender supuestos delitos que se cometen en las campañas electorales, para lo cual existe un exagerado andamiaje de autoridades y tribunales, que a un verdadero compromiso con la justicia.

Qué mejor muestra para sustentar lo anterior que ni los feminicidios reciben tanta atención como los delitos electorales que afectan a la clase política.

***

Hay cierta decepción en el sector privado por la tardanza en las respuestas que tiene el Consejo Estatal de Salud, ese ente que aparece entre sombras en los momentos aciagos y por lo general lo hace únicamente para acatar instrucciones de Javier Corral y del secretario del ramo, Eduardo Fernández.

Desde hace semanas el empresariado ha puesto sobre la mesa algunas propuestas para tener certeza del rumbo de la pandemia. La semaforización, aunque es medianamente confiable a la vista de los líderes de la iniciativa privada, no deja de cargar con un sesgo político y unas decisiones que se toman al amparo de corazonadas o supuestos, sin la debida argumentación técnica.

Pero la falta de transparencia en los indicadores que componen el semáforo queda en segundo plano ante las peticiones que se han hecho.

Se ha pedido, sin respuesta alguna, hacer pruebas masivas de Covid, así como dar seguimiento a los casos y georeferenciarlos, con el fin de poner en cuarentena a enfermos y sospechosos, no a la población entera. Porque el rojo generalizado parece matar casi igual que el virus.

Tampoco se tiene respuesta a la propuesta de buscar brigadas médicas internacionales y expertos fuera de las fronteras del estado.

Sólo se tiene la cantaleta de que se deben cerrar filas, apoyar, ser solidarios, pero se les ignora en las aportaciones. La fundada sospecha de que el sistema de salud ya se desfondó, igual que todas las finanzas estatales, parece ser la causa de la falta de respuestas. Pero ni eso se admite con transparencia, tampoco se permiten los cuestionamientos al manejo financiero de la crisis.

El Consejo Estatal de Salud, pues, sólo sigue órdenes, aunque muy seguido no tengan fundamento.