Sin lugar para las mayorías

En una colaboración anterior abordamos la objeción contramayoritaria que se dirige a los jueces, sobre todo a los que componen los tribunales constitucionales o, en su caso, a los integrantes de las máximas cortes internas de los sistemas de adjudicación en el mundo y que se hace consistir en el reproche hacia su identificación como órganos que no son electos por el pueblo y, sin embargo, ostentan un poder que les permite anular normas generales y abstractas expedidas por el órgano de representación popular típico: la legislatura. Como asentamos en esa pieza editorial, ese dilema contramayoritaria no es nuevo sino que se erigió prácticamente desde el mismo momento en que irrumpe el control de regularidad constitucional.

En nuestro país la discusión por la falta de linaje democrático de los jueces supremos se ha acentuado recientemente en virtud de los pronunciamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto sobre el papel de la Suprema Corte mexicana, deslizando la idea de la posibilidad de que los ministros que integran el máximo tribunal sean electos por el pueblo.

PUBLICIDAD

Es pertinente recordar que actualmente se nombra a los ministros de la Suprema Corte a través de una terna que el presidente de la República somete a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designa al nuevo ministro. Esa designación se hace por voto de las dos terceras de los miembros presentes del Senado.

En el contexto nacional y local –pues varios operadores políticos, jueces y analistas se han pronunciado en Chihuahua- la sola idea de abrir a una elección popular el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte despierta escozor y la propuesta tiende a ser rechazada, por algunos, de manera apriorística.

Cabe acotar, que en principio, debemos entender que no hay métodos de selección idóneos para seleccionar ni a los jueces ordinarios ni a los magistrados o ministros. Así se trate de la composición del máximo tribunal no existen mecanismos infalibles que garanticen que a esos espacios lleguen los “mejores”. Y tampoco que llegando los que se consideren los “mejores hombres”, ellos habrán de desempeñar un excelso e incólume trabajo jurisdiccional.

Usualmente, quienes rechazan apriorísticamente la elección popular como los que optan a rajatabla por ella, parten de supuestos erróneos, anclados en la idealización tanto del mecanismo propuesto como de la figura misma de los jueces. Los que la rechazan la elección popular porque aducen que se corre el riesgo de “politizar” el ejercicio judicial parecieran vivir en un mundo de cristal, pues no se han dado cuenta que la politización del poder judicial es una característica inmanente al mismo. Juzgar, sobre todo en los niveles de la adjudicación que realizan los ministros de la Suprema Corte, tiene una connotación política que no se puede obviar. El problema no es la politización del acto de juzgar, el problema es de qué se nutre esa politización. En México, la injerencia de los altos poderes fácticos impregna, quizá desde siempre, el trabajo de los altos jueces. Nuestros jueces superiores tienen una manera de ver y entender el derecho altamente conservadora. Varios de nuestros ministros parecen juzgar las altas cuestiones que se les someten a nivel del control de la regularidad constitucional como si fueran jueces ordinarios de materia civil.

Pensar que las formas en que actualmente se designa a un juez ordinario, un magistrado o un ministro de la SCJN constituyen los mejores mecanismos de designación es un error garrafal. Las formas de selección deben estar siempre sujetas a la posibilidad del cambio. Y esto, se aclara, no implica caer en los brazos de automáticos nombramientos por vía de elección popular. Podrían intentarse, por ejemplo, formas hibridas o mixtas en la designación de los ministros de la Suprema Corte. Son once, y ese número permite “jugar” con la posibilidad de distintos mecanismos de selección. Si las élites elijen por vías de mecanismos indirectos, no hay razón para excluir, de tajo y a las primeras de cambio, la posibilidad de que algunos de los ministros sean designados por un vía mayoritaria. Esta vía no debería ser, por supuesto, “fast track”, sino a través de diversos filtros que garanticen, en la medida de lo posible, que el designado tenga las aptitudes necesarias para un cargo de tal magnitud. Aptitudes, que como se ha visto a lo largo de los años, las vías indirectas no han garantizado en buena parte de los nombramientos.