Sin llorar

El pasado 6 de abril se reunió el Consejo Consultivo de Transporte Público del estado, en dicha reunión se acordó un aumento del pasaje al transporte público a 12 pesos, es decir de 8 pesos que estaba decidieron aumentarle 4 pesos, mientras que el pasaje para el sistema del BRT subió a 10 pesos, este aumento en las tarifas entraría en vigor a partir de ese mismo 6 de abril, agarrando por sorpresa a todos los usuarios que se disponían por cierto a tomar sus vacaciones de semana santa, vaya regalito de pascua.

Conviene señalar que este Consejo Consultivo no esta integrado por usuarios, es decir por ciudadanos que todos los días utilizan el transporte público, cuando debiese ser así, porque inclusive la participación ciudadana en uno de los principios rectores de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, pues a quienes impactan este tipo de decisiones son precisamente a los usuarios y es que se supone que es un órgano colegiado de consulta, que auxilia al ejecutivo estatal en materia de transporte, pero el detalle de este órgano es que esta integrado por funcionarios públicos de distintas dependencias como lo es la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, asimismo representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, del gremio de concesionarios de transporte público de la ciudad y del gremio de permisionarios de transporte especializado, por mencionar algunos integrantes, decisiones que se toman desde la cúpula del poder de los que no tienen la menor idea de las necesidades reales y afectaciones de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Lo más irónico es que justifican el aumento en las tarifas bajo el argumento del compromiso adquirido en esa reunión, en el sentido de que las concesionarias de transporte tendrían 90 días para renovar el 100 por ciento de las unidades que circulan en las rutas alimentadoras de Ciudad Juárez y Chihuahua las cuales según los lineamientos podrán ser nuevas o seminuevas, de un modelo mínimo 2018 y quien no lo haga podrá perder la concesión.

Conviene señalar que la Ley de Transporte precisa los principios rectores, en los cuales encontramos la accesibilidad universal entendiendo por este al derecho de toda persona y de la colectividad, de tener a su alcance sistemas de movilidad y transporte asequibles y adecuados a las necesidades; el principio de calidad que tiene que ver con el servicio ofrecido al usuario, como lo es la accesibilidad, higiene, comodidad, seguridad, frecuencia de paso, tiempo de recorrido y sustentabilidad ambiental; la eficiencia de tal manera que se reduzcan los costos y tiempos de traslado de personas; la equidad en el sentido de que las actuaciones de las autoridades en el servicio prestado en todo caso deberán resultar justas, respetuosas, responsables e igualitarias.

Principios que por cierto no se han tomado en cuenta, porque a la fecha tenemos un sistema de transporte público deficiente, y este problema no es reciente si no que se viene arrastrando de administraciones pasadas, y los mas afectados siempre son lo usuarios. Hoy en día, nos encontramos con rutas que no cuentan ni con sillones, agujeros en piso, todas destartaladas, sin ventilación, sin aire, sin las más mínimas medidas de seguridad y todavía tienen el descaro de subir la tarifa cuando dicho aumento no es justo, no es una acción responsable ni igualitaria, ni mucho menos tiene como finalidad contribuir al bienestar social, al contrario, lo que ha traído es afectación a los bolsillos de los juarenses.

¿Acaso les parece justo afectar la economía de los juarenses ofreciendo el mismo servicio en las mismas condiciones? Porque no subir en todo caso la tarifa cuando se cuente con las unidades renovadas y realmente se ofrezca un servicio de calidad cumplimiento todos los principios que la ley señala.

Ah, pero a los concesionarios si se les dan 90 días para regularizarse cuando era su obligación desde que iniciaron con la concesión a dar un servicio de calidad, pero a los usuarios, ni se les toma en cuenta y si se les afecta.

A la señora Angela por ejemplo dicho aumento le vino afectar de sobremanera, pues ella vive en la colonia Fronteriza Alta, y tiene que tomar dos rutas de ida para llegar a su trabajo y dos de regreso, es decir tiene que pagar 48 pesos por día sumado a toda la semana estaría gastando 336 pesos lo que viene afectar a su economía familiar. Quien refiere que no le queda de otra, sin llorar.

No hablemos de bienestar social cuando no se diseñan e implementan las políticas, programas y acciones adecuadas.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla