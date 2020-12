Es increíble. En medio del pandemónium político que creó en la semana, el gobernador Corral se atrevió a anunciar que le solicitará al Congreso del Estado la aprobación de un crédito de largo plazo por mil 200 millones de pesos. Se pagaría en 20 años.

Corral afirma que la deuda se ha disminuido en el 16 por ciento, cosa que le refutó el diputado de Morena, Miguel Colunga, quien asevera que en realidad hay una elevación del orden de casi 10 mil millones de pesos, pues pasó de “23 mil 723 millones de pesos en 2016 a 33 mil 233 millones en el segundo trimestre de 2020, mientras que los endeudamientos con proveedores y contratistas pasó de 4 mil 607 millones, al inicio de la administración, a más de 7 mil 629 millones de pesos”. (Nota de Javier Olmos, El Diario, 2/XII/20).

Ni manejo de la política, ni de las finanzas; es un desastre la actual administración, se refleja en casi cada asunto que aborda el mandatario chihuahuense.

Cuando los trabajadores de la salud toman el centro de las principales ciudades del estado, indignados ante el incumplimiento de las promesas del gobernador, de pagarles el aguinaldo; cuando los trabajadores de la educación le reclaman el mismo hecho, que no los puede resolver, porque no tiene dinero la administración estatal, el gobernador que piensa que los problemas se resolverán solos, decide que sus proyectos -la mayor parte de ellos menores y no prioritarios por el momento que transitamos- deberán colocarse en el primer lugar de los asuntos a financiar.

De veras que es increíble ¿a quién se le ocurre hacer eso en semejante momento?

Hay un buen número de asuntos absolutamente prioritarios que merecen invertir los escasos recursos con los que cuenta el gobierno de Chihuahua, y todos están relacionados con la pandemia, pero Corral. Vive en otro mundo, el de la desaparecida “normalidad”.

Es que no hay explicación plausible.

Por un lado, solicitará ese nuevo préstamo, con lo cual colocará a la entidad en el tope de su capacidad crediticia. Ya no se puede endeudar más el estado, llegamos al límite de las capacidades legales y financieras, solo había la posibilidad de que se pudiera aprobar un crédito pequeño y eso es lo que está haciendo.

Pero en lugar de destinar el dinero para solventar los salarios y prestaciones de los “héroes de la salud”; adquirir los insumos necesarios para el sector salud; reservar algo de dinero para la eventual adquisición de vacunas; en la contratación de más personal médico y de enfermería; para la adquisición de equipos de oxigenación en previsión a lo que puede ocurrir después de las fiestas decembrinas -que ojalá y no, pero nadie puede objetar que lo más probable sea la presentación de un incremento de los contagios- que puede llevar, otra vez, a niveles de verdadera emergencia a los servicios de salud.

Pues no, el señor gobernador quiere terminar de construir algunas obras en varios municipios ¿con intereses político-electorales? Pues a lo mejor y sí, pero tales obras pueden posponerse, y es probable que algunas sean de mucha importancia en varios municipios, pero hay una prioridad máxima en el momento: Impedir que más chihuahuenses caigan a causa de la pandemia.

¿Puede haber cosa más importante?

¿Qué harán los diputados del PAN? ¿Lo aprobarán, justamente en el momento en que atraviesan por la más grave de las crisis, a causa de la politización de un asunto que debió transcurrir por la ruta de la justicia? ¿Podrán desentenderse de sus simpatías políticas, o actuarán como en casi toda la legislatura lo han hecho, obedeciendo los deseos del mandatario?

Plantearles de tal modo el problema, tiene una explicación: Es un asunto que se puede posponer, y en todo caso, si no hay más recursos, entonces aplicarlos a las áreas que son prioritarias en este momento.

