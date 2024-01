Sin ética y respeto, el problema siempre vendrá de adentro

Un grupo de vecinos reunidos para acordar las acciones que se habrían de llevar a cabo en su fraccionamiento a fin de mejorar la imagen y combatir la inseguridad y el vandalismo, debatían si era necesario conservar el contrato de la empresa de seguridad, aumentar guardias o bien, contratarlos directamente pensando que al controlarlos directamente había mayor control sobre ellos. Varias eran las opiniones y ciertamente, unas más, otras menos, todas presentaban argumentos razonablemente válidos.

Así, mientras las quejas sobre las latas de cerveza que los jóvenes dejan tiradas en lotes baldíos o zonas oscuras que ellos mismos procuraron al romper las lámparas del alumbrado público, otros recordaban más actos de vandalismo, como el que fueron objeto bancas y juegos infantiles. Las fiestas y el ruido que generan fue un tema importante y se preguntaban cómo, evitar que los vehículos circulen a alta velocidad. Es más, se habló de invasión del espacio público y hasta de venta de drogas. En fin… eran muchas voces, muchos problemas y muchas más aún las propuestas para solucionarlos.

Más, en uno de esos escasos momentos de impredecible silencio, una persona tomó la palabra. Con tono sereno se dirigió a los presentes y dijo algo más o menos como esto: por todo lo que se ha dicho aquí, yo pregunto, ¿quién origina los problemas? ¿Los que viven de fuera? ¿O nosotros mismos? Los de afuera que ocasionan problemas ¿lo hacen con permiso de los de adentro? Las preguntas cambiaron la perspectiva y rumbo de la reunión: si bien antes se buscaban alternativas para “defenderse” de los de afuera, se encontró que era necesario trabajar todavía más con los de adentro. Trabajar en cuanto a valores como el respeto, ética y la civilidad, por ejemplo. Educación.

Pues ciertamente, aunque a otra escala, quizá usted al igual que yo, ya reconoció que todos esos problemas que tanto preocupan a los vecinos suceden también en la ciudad, pero con una agravante: tienen una mayor complejidad. Es posible que también haya caído en la cuenta de que en nuestra ciudad muchos de esos problemas, como los que suceden hipotéticamente en algún fraccionamiento, son ocasionados por los de adentro, por los que aquí vivimos.

Y es que así como en caso utilizado a manera de analogía, en la ciudad también existen ciudadanos a quienes de corazón les interesa no solo el bien personal, sino también el bienestar de la comunidad, personas que forzosamente deben convivir con “finas personas” que, aunque probablemente son los menos, van caminando por las calles sin importarles que su actuar finalmente viene a perjudicar a todos.

Este es un tema que atañe a todos y hacemos muy poco por atenderlo, es más, cuando no nos toca de manera directa preferimos hacer como que no existen mientras que precisamente la indiferencia y la impunidad son las mejores tierras de cultivo para que permeen la anarquía y desgobierno. ¿Y cuál es la actitud que tomamos? Pues me recuerda mucho a la que tenían estos vecinos: primero, pensar que los problemas vienen de fuera sin reconocer que gran parte del problema proviene de adentro y, segundo, esperar que las soluciones lleguen del exterior.

La propia iniciativa privada se queja de la poca y mala impartición de justicia como un factor importante que ha llevado a la baja la competitividad de Juárez. Ciertamente existen externalidades que quedan fuera de nuestro alcance, pero nadie más que los juarenses tenemos en nuestras manos buena parte de nuestro destino.

Por eso, ante todas esas “pequeñeces” que se han dejado pasar: una concesión en El Chamizal, licencia a una “tienda de conveniencia” -depósito de bebidas alcohólicas en realidad- junto a una escuela; privatizar un espacio público a escala urbana, como lo es la Plaza de la Mexicanidad, para que en él se realicen eventos con propósito de lucro; vender predios de propiedad municipal que privan a potenciales beneficiarios de equipamiento y, por tanto, de desarrollo; abrir áreas de riesgo a la urbanización, implementar planes de recuperación de viviendas en áreas inundables, admitir que la ciudad siga desmoronándose sin aplicar los reglamentos para evitar comentarios molestos, y otras tantas vicisitudes, más nos vale que nos pongamos las pilas para no terminar permitiendo que cuando menos lo esperemos, una cuantas “finas personas” nos dejen atrás y se lleven la tajada mayor del pastel. Dejemos de ver a los de afuera cuando desde adentro pudiéramos estar pudriéndonos.

Y es que a veces no nos damos cuenta de lo terrible que es una situación, hasta que se lo platicas a otro.