Sin denuncia están perdidos

El pasado viernes el periodista Santiago Barroso Alfaro fue atacado a balazos en su domicilio de la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, al noroeste de Sonora, sobrevivió herido de gravedad, pero murió en un hospital público mientras recibía atención médica. En las primeras averiguaciones quedó en claro que una persona tocó la puerta de su casa y cuando el periodista abrió para atender el llamado fue atacado a balazos recibiendo un impacto en la clavícula y dos más en el abdomen, todo lo cual le produjo la muerte.

Con este profesional de la información ya suman más de un centenar de periodistas asesinados en lo que va de los últimos tres años, lo cual coloca a nuestro país como uno de los territorios más peligrosos y mortales para ejercer la profesión de comunicador, sin que se hayan esclarecido la inmensa mayoría de estos crímenes.

Trascendió que el citado comunicador de San Luis Río Colorado no estaba inscrito en los protocolos de protección a periodistas que hubieren recibido alguna amenaza de muerte por lo que no contaba con ninguna protección especial ya que su género noticioso nada tenía que ver con elementos del crimen organizado.

El asesinato de Santiago Barroso Alfaro ha causado una importante conmoción entre el gremio nacional de periodistas que demandan a las autoridades mexicanas por la supresión de la ola de criminalidad que los afecta principalmente a ellos como gremio. Las protestas han trascendido al campo internacional puesto que es muy preocupante la situación de peligro que corren en México los comunicadores.

Las autoridades se encuentran desconcertadas y no aciertan qué hacer para detener esta ola de crímenes que no sólo afecta a los comunicadores, sino que está causando cuantiosas bajas entre la población y en algunas zonas entre los elementos de la Policía que han visto menguadas sus filas por estos ataques.

El Gobierno federal ha creado modestos organismos y mesas de supuesta seguridad que tienen como objetivo preservar la paz. ¿Cuál paz? Si desde que tomó posesión el nuevo Gobierno lo único que hemos visto es una crecida en la ola de asesinatos a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El Gobierno ha implementado la militarización de los cuerpos policiacos, pero todo indica que la presencia de estos elementos castrenses patrullando algunas avenidas de nuestras ciudades no inhibe la mortal acción de las células del crimen organizado y desorganizado puesto que ninguno de los indicadores delictivos ha disminuido con esta presencia contemplativa.

De hecho las cosas parecen estar peor puesto que en algunas estaciones televisivas se han recibido quejas de la comunidad de nuestra Ciudad Juárez en el sentido de que han observado algunas patrullas de las policías conjuntas revisar acuciosamente a turistas que conducen autos con placas de Texas a los que extorsionan bajo cualquier pretexto, hasta por no traer el seguro de automóvil. Esa película ya la hemos visto muchas veces los juarenses y no lleva a nada bueno.

Para combatir la ola de criminalidad es necesario organizar cuerpos de investigación discretos, formados por policías con entrenamiento de detectives para integrar indagatorias que les comprueben a los delincuentes su participación en diversos hechos delictivos antes de atraparlos. En el pasado el Gobierno del Estado organizó grupos antisecuestros que tuvieron un significativo éxito pero no eran nada exhibicionistas puesto que el principal elemento que requiere una fuerza de detectives es la discrecionalidad y hasta el más absoluto secreto y no el exhibicionismo intimidante de la ciudadanía que observan las patrullas tripartitas que sólo se pasean por la ciudad a la manera de un trenecito de carácter delictivo. Es evidente que no saben qué hacer y sólo salen a ver qué se topan, por eso la denuncia pública es su único elemento de combate a la delincuencia, sin ella están perdidos. ¿Así, o más patéticos?