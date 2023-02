Sin defensa no hay justicia. Algo falta en Chihuahua

Viajar a Chile me deja la grata experiencia, entre otras muy valiosas, de conocer y charlar largamente en el edificio sede de la Defensoría Penal Pública en Santiago, con el maestro Humberto Sánchez Pacheco, un gran profesionista del derecho, quien además de litigar asuntos relevantes como defensor, es dirigente nacional de la Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile, nombramiento honorífico que se ha ganado a pulso dado su liderazgo, conocimientos, bonhomía y experiencia.

Nuestro colega dirige con éxito el “Proyecto inocentes”, del cual han llevado a la televisión chilena, y a diversas plataformas digitales, casos paradigmáticos de imputados que resultaron inocentes gracias a la labor investigadora de los defensores públicos, quienes con una teoría del caso magistralmente integrada, específicamente en su vertiente probatoria, lograron desvirtuar la imputación o acusación de la Fiscalía.

Cabe mencionar que el “Proyecto Inocentes” es diferente -incluso en el nombre- al originado en los Estados Unidos, denominado “Proyecto inocente”, y que en Chihuahua dirigía el Dr. González Arredondo. La principal diferencia es que en Chile, en casos previamente analizados por un grupo de expertos (abogados con mucha experiencia) se busca, de ser así, desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía desde el control de la detención, en México en cambio, se buscan fallas en la investigación o proceso, para la interposición del recurso de revisión, y obviamente el proyecto sólo se activa cuando la sentencia ha causado estado.

En Chile, con este proyecto, se busca demostrar la inocencia del imputado desde la primera audiencia; en México en cambio, el proyecto busca inocentes cuando ya han pasado años tras las rejas. Cito esta labor sólo por mencionar una de otras no menos importantes que caracteriza a los chilenos.

¿Cómo pudo la Defensoría Penal Pública de Chile colocarse entre las mejor acreditadas de Latinoamérica? Hay algunos factores importantísimos, veamos.

Tiene autonomía financiera a partir del presupuesto nacional, lo que le da libertad para aplicar recursos en varios rubros.

Se contratan abogados externos que trabajan las causas penales a la par que los de casa. También peritos en varias materias para que sus defensores lleven a cabo una investigación paralela a la de la Fiscalía. Desde luego licitan la adquisición de cuantos bienes y servicios les son necesarios para su funcionamiento, entre ellos, y esto es muy importante, se tienen recursos para contratación.

Tiene autonomía para llevar a cabo un riguroso proceso de selección de sus defensores, existiendo un número limitado de ellos, mientras no haya una vacante no hay concurso. Obviamente no se reciben órdenes de ninguna autoridad, sea del Poder Ejecutivo o del Judicial para que se coloquen recomendados.

La capacitación es un aspecto que la Defensoría Penal Pública de Chile tiene como prioritario en sus planes de desarrollo. Tiene un área específica que se encarga de los programas de estudio incluyendo becas de posgrado para defensores, lo que los incentiva enormemente, puesto que su desempeño profesional se ve gratificado con una capacitación de calidad.

Como lo señalé, los defensores cuentan con una amplia gama de peritos para que preparen su teoría del caso en la vertiente probatoria. Y aunque hay cierta desventaja ante la Fiscalía en este tópico, han sabido aprovechar al máximo esos recursos, la prueba es el alto índice de sentencias absolutorias obtenidas. Por ese logro de perseverancia, trabajo y profesionalismo, pero además por la calidad y calidez que imponen como sello los defensores a su trabajo, la sala de juntas muestra múltiples reconocimientos de parte del gobierno chileno, durante varios años, “como uno de los servicios mejor evaluados en el marco del Premio Anual por Excelencia Institucional”.

La Defensoría cuenta con una página web perfectamente bien estructurada (https://www.dpp.cl) que da cuenta de todas las actividades que ahí se realizan, lo que le da credibilidad, certeza y transparencia.

Fue una plática enriquecedora que me dejó la certidumbre, entre otras reflexiones, que algo nos faltó en Chihuahua para llevar a cabo un auténtico “Sistema de Justicia Penal Acusatorio”. Por capacitación no quedó, los excelentes maestros enviados desde este país austral para capacitarnos en 2006 hicieron un trabajo, diría yo, inmejorable, prueba de ello es la credibilidad que nuestro Instituto de Defensoría Pública tiene entre la comunidad jurídica local y nacional.

Pero algo nos falta, ojalá se sienten las bases para lograr autonomía financiera y funcional que tiene Chile desde 2001, según la Ley 19.718. Que así sea.