Sin control, el río migrante por la puerta 36

La práctica de romper con pinzas la malla-arañas de púas instalada por los guardias nacionales del gobernador texano Greg Abbott en distintos tramos del Río Bravo, seguramente no fue iniciada por los migrantes colombianos, pero a partir que lo hicieron ellos muchos otros extranjeros han estado cruzando de Juárez a El Paso de esa forma.

Considerablemente menos agresivos que en semanas pasadas, los militares texanos han logrado su objetivo de sellar con filosas púas su frontera con México, pero los migrantes han logrado burlarlas rompiendo alambres y creando diminutos huecos por los que pasan arrastrándose hasta tocar suelo americano. Allá se entregan a una Patrulla Fronteriza más humana y practicante del derecho internacional.

Llegó un momento extremo en que los guardias nacionales agredieron verbal y físicamente no solo a los extranjeros que recién cruzaban a su territorio, sino a quienes aguardaban del lado azteca. Usaron artefactos tecnológicos inclusive para tratar de inhibir el trabajo de fotoperiodistas y camarógrafos juarenses. Ahora andan, por decirlo con franqueza, más moderados.

Solo ha sido dejado por el gobierno estadunidense un punto abierto en la tradicional valla que separa a ese país de México. Ese punto, acceso, o puerta, es la número 36, ubicada paralela casi a la calle Arizona y Juan Pablo II, del lado mexicano.

Las peligrosas alambradas texanas al estilo solo de trincheras de guerra están colocadas entre el Río Bravo y los varios metros que lo separan de la valla. Antes de las púas es prácticamente territorio mexicano.

Por toda esa zona deben haber quedado entre las púas cantidades importantes de piel migrante a juzgar por los “tendidos” de ropa desgarrada por los filos, desde pantalones, hasta chamarras, blusas, camisas... ropa de personas adultas y también de niños, recuerdo cruento de un sueño americano que en ese lugar y en esos momentos apenas alcanza todavía categoría de pesadilla.

Los mayores indicios sobre la infinita crisis migrante por completo incontrolada en el lado mexicano están concentrados justo en la puerta 36, el resto de los accesos hacia el sur y hacia el norte de la valla, casi desde Anapra hasta la altura del Libramiento Independencia, fueron cerrados.

Por eso están concentrados ahí los militares bajo la orden del gobernador Abbott y por eso han intentado sellar el cruce con densas telarañas de alambre enrollado con puntas, pero si los migrantes no se abren paso por el mero centro en dirección a la gran puerta, lo hacen unos metros antes o unos metros después, donde la alambrada no es profunda aunque hacia arriba alcanza los tres metros de altura.

Cruzaron la espesa selva del Darién (Colombia-Panamá) en el caso de los sudamericanos, así que cortar dos, tres, cuatro obstáculos de púas no es nada.

Daba la impresión a inicios de enero que disminuiría el flujo de migrantes a través de esta frontera. En diciembre habían sido registradas mil 100 detenciones diarias en El Paso, para enero bajaron a 740, pero el mes pasado subieron a 860 diarios y los primeros días de marzo han sido de mil cada día.

La tendencia sigue hacia arriba. Los diferentes testimonios ofrecidos a El Diario por las denominadas personas en situación de movilidad coinciden que han resuelto agolparse en la frontera Juárez-El Paso porque representa el punto más seguro hacia sus objetivos, distintas ciudades del interior de los Estados Unidos.

Obviamente ellos desconocen que acá es la misma situación sufrida por el rumbo de Nuevo Laredo, o por toda la frontera Tamaulipeca, o por el rumbo de Sonora hasta la Baja California.

En toda la línea limítrofe son captados por coyotes o cazados por bandas contrarias entre los mismos traficantes de personas, y en todos los casos despojados de las miserias en efectivo que poseen o secuestrados si los coyotes logran saber que reciben dólares de sus parientes en los Estados Unidos.

Nada menos para el caso frontera Juárez, los polleros han implementado una nueva modalidad en el amplio catálogo de opciones que les “brindan” a sus “clientes”. Se llama “la entrega”.

Consta la entrega de trasladar migrantes desde cualquier punto del país, traerlos a Juárez y ponerlos en manos de la Patrulla Fronteriza precisamente en la puerta 36. El costo es menos, pero también menos el peligro para las crecientes bandas de coyotes que trabajan sin descanso las 24/7 desde Santa Teresa hasta el Valle de Juárez, la primera zona dominada por todo Anapra, el centro y cerca de Riberas del Bravo, por La Empresa; y de ahí hacia el sur hasta los límites con Villa Ahumada, por el Cártel de Sinaloa y sus Artistas Asesinos.

Centroamericanos y mexicanos (sí, mexicanos), pagan 40 mil pesos por viajes desde la Ciudad de México, Guanajuato y Guadalajara. Les prometen avión y una noche de hotel; el avión se los cumplen, pero la noche de hotel termina en alguna bodega de las usadas como casas de seguridad. Los colombianos pagan 300 dólares solo por ser llevados al río (movimiento en el interior de la ciudad) y hasta siete mil los de otras nacionalidades que son traídos de otros países.

Podría decirse que los choferes de plataforma estarían también haciendo el negocio de su vida, pero reciben lo que deciden pagar los polleros, otras veces los roban y hasta los privan de la vida. No hay delincuente humanista.

No ha sido más seguro Juárez para los migrantes que otros puntos del país. Ya son cientos los secuestrados y varios los asesinados, o aquellos 40 muertos del año pasado en el incendio del que fue objeto el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aunque el flujo no cesa y los desplazamientos continúan a ritmos que no bajan de numerosos, si en El Paso las detenciones promedian mil, en el lado mexicano los movimientos deben ser dos o tres veces mayores, la autoridad federal ya no se asoma ni por la socorrida puerta 36. Nunca han tenido la guardia arriba en ese ni en otros puntos, pero hoy ni simulan siquiera algo de atención o intento de control u organización. Nada. Cero.

Ahora la noticia es que los viajeros son vistos en extenuantes caminatas por toda la carretera Chihuahua-Juárez, pero no en tramos donde permanecen instalados retenes militares con acompañamiento de agentes de migración.

¿La razón? También hay testimonios de personas que prefieren rodear algunos cientos de metros esos retenes a ser extorsionados por los representantes de la única autoridad facultada para detenerlos, el Instituto Nacional de Migración (INM). Entonces migración no ayuda, estorba.

Aún frente a las circunstancias de permanente movilización masiva desde el extremo sur hasta el extremo norte del país, aún frente a múltiples antecedentes de violencia e inseguridad en los trayectos y en los destinos, increíblemente la federación deja hacer y deja pasar con una extraordinaria indiferencia.

No es, como ha pretendido eludir Palacio Nacional, una implicación de la feroz competencia político-electoral entre Biden y Trump, entre republicanos y demócratas, es un importapoquismo proverbial que ha afectado enormemente a México y ha expuesto sin necesidad la integridad de los migrantes.

Un poco de control y organización evitaría penurias y muerte.