-Sin castigo ejemplar para homicidas ebrios

-El berrinche por el presídium

PUBLICIDAD

-Banca sin riesgo sistémico… pero con focos rojos

-Secretaría del Bienestar... electoral

La justicia que autoridades de la ciudad exigieron aplicar para que casos similares no vuelvan a replicarse, en el caso de Eliot Daniel S.C. y Luis Fernando C.O., homicidas ebrios de dos adolescentes, concluyó en medianos pagos de reparación de los daños a las familias víctimas de su imprudencia.

No hubo castigos ejemplares. Los imprudentes jóvenes alcoholizados al volante hoy en día están en libertad.

Pero hay algo en el fondo de ambos casos que vale la pena ser mencionado.

La alta carga de investigaciones que llevan a cuestas los Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado los lleva a buscar salidas fáciles en delitos imprudenciales como estos, que terminan siendo al fin de cuentas dolosos porque bien saben que subirse en estado de ebriedad a un vehículo y conducirlo puede traer consecuencias catastróficas.

El grave rezago de personal y el cada vez más abultado número de casos por investigar en una ciudad violenta como Juárez, obliga a cada agente de la Fiscalía a llevar una carga laboral de entre 800 y mil carpetas de investigación, cuando el promedio debería ser de entre 50 y 100.

A eso se suma la saturación de los penales. Ese argumento llevó a la jueza encargada de analizar el caso de Eliot Daniel S.C. a dictaminar su liberación, y luego ya agregó que el acusado tiene arraigo en la ciudad por lo que no existía peligro de sustracción.

A Luis Fernando C.O., homicida de Edwin de 11 años, lo liberaron en condiciones similares. No sin antes que el Ministerio Público conviniera con la defensa del acusado a pagar una mínima cantidad como reparación del daño a la familia.

Lo malo de todo es que parece que no hacen su trabajo limpio, lo cual amerita que se abran investigaciones.

La madre de Edwin nunca estuvo de acuerdo en que lo liberaran, por más pagos que haya prometido. Ahora afirma que su estado emocional no le permitió entender el proceso judicial; que aceptó el dinero como reparación del daño, pero nunca le otorgó el perdón a Luis Fernando. Encima de todo, en plena audiencia de vinculación o no a proceso se sintió mal y tuvo que abandonar la sala. Así que no entendemos cómo el juez pudo validar que así terminara este proceso.

Las referencias de la señora dicen mucho de por qué se mantuvo en secrecía el caso: “Yo me sentía muy mal y me salí de la audiencia, ahí se quedó mi madre. No escuché la parte final”.

***

De nuevo hubo pancho a cargo de Óscar Fidencio Ibáñez, el representante del Gobierno estatal en Juárez.

Anda vuelto loco por el pastel a ser disputado en las elecciones del año entrante. Sigue empeñado en conseguir hueso carnoso, ya sea mediante elecciones constitucionales o de perdida la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En junio serán las elecciones de diputados locales, federales, senadores y hasta presidente (a) de la República. También habrá elección de rector (a) en la universidad. Ibáñez se tiene él como plan A, pero si no le pega porque su actual cargo le impide trabajar allá de tiempo completo (como debería ser), su plan B es la directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), Guadalupe Gaytán Aguirre, hermana del exjefe policíaco, Lázaro Gaytán, cercano hoy a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la venta de distintos insumos en la materia.

En ese ánimo de brincotear para cualquier lado, Óscar Fidencio exige para sí mismo todos los reflectores relacionados con el Gobierno del Estado en Juárez. Ningún funcionario de ninguna dependencia puede dar declaraciones; solo él; ningún funcionario de ninguna dependencia puede asistir a eventos en representación de la gobernadora, Maru Campos, solo él.

Así lo dejó claro el berrinche protagonizado el jueves por la tarde para la instalación del nuevo consejo directivo de la Asociación de Publicistas en esta frontera, llevado a cabo en el Teatro Gracia Pasquel de la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

No sabemos quién de Palacio (allá en Chihuahua) pidió al recaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna, que acudiera a tal evento como representante de la gobernadora, pero a la hora de la hora también estuvo en el presídium echando lumbre por los ojos, enmuinado, Óscar Fidencio; su vocero, Carlos Omar Barranco, dejó claro en la agenda gubernamental que solo acudiría el patrón Óscar (Pantalla en versión digital). Ahí estuvieron los dos en apariencia muy sonrientes.

Ibáñez no es nadita tonto, tampoco desconoce que Rogelio trae corazón campañero e inclusive más comunitario, bastante más popular que el suyo y por ende más peligroso en la competencia interna.

Son los intensos aromas a 2024.

***

Ha sido estruendosa la caída y costosos los rescates de los bancos medianos en Estados Unidos. El fenómeno inició con las corridas de capitales de Sillicon Valley Bank, luego del Signature y el Sivergate, todos regionales y de nicho, pero que sacudieron los mercados financieros.

Luego vino el Credit Suisse de Europa y el temblor fue mayor, aunque apaciguado por el Banco Central de Suiza con un rescate inmediato, igual como lo hizo Estados Unidos con los suyos.

El famoso Fobaproa mexicano quedó chico ante la inmediata respuesta de los otros países para evitar la quiebra de sus bancos y aminorar las pérdidas de inversionistas.

Pese a las intervenciones oportunas, en los mercados de dinero se vivieron jornadas de mucho nerviosismo e incertidumbre, lo que llevó a caer las acciones de la totalidad de los bancos del mundo que cotizan en bolsas.

Sin recuperarse de la sacudida y en medio de la Convención Bancaria de México que se realiza en Mérida, Yucatán, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer su comunicado mensual del Índice de Capitalización (Icap) del sistema nacional.

El Icap reportado corresponde al mes de enero, así lo difunde la CNBV, con dos meses de atraso, y según las cifras, con una capitalización en promedio del 19.27 por ciento de la banca en México; no hay señales de crisis ni existe un riesgo sistémico que deba generar alguna alerta.

En efecto, riesgo sistémico no hay porque los cinco grandes bancos que dominan el mercado nacional parecen estables con ese reporte, aunque seguramente se verán afectados con las bajas ocasionadas por el fenómeno internacional.

Lo que sí hay son pequeños focos rojos en los bancos chicos, los regionales y de nicho, que si bien no son factores para alterar el sistema financiero y bancario nacional, sí representan riesgos elevados para miles de ahorradores.

La capitalización de esos bancos está muy por debajo del promedio nacional. Muy, muy por debajo, por eso son alertas encendidas.

La CNBV se ha pasado de laxa en anteriores ocasiones y nunca le faltan pretextos para justificar sus omisiones. Así que con ese antecedente, los clientes de las instituciones mal capitalizadas no harían mal en tomar sus previsiones.

***

Se entiende que la Secretaría de Bienestar, encargada de la repartición de los programas sociales que son base del proyecto político denominado Cuarta Transformación, o 4T, funge como dependencia gubernamental cuando, puede interpretarse, en realidad no está nada alejada de la percepción de una plataforma política o de construcción de electorado.

De ahí que estas segundas intenciones se hagan cada vez más abiertas, aunque es donde radica el escrúpulo, o la falta del mismo, como ha podido notarse en el grupo de mensajes de WhatsApp a través del cual la delegación de la Secretaría, a cargo de Juan Carlos Loera, difunde información sobre becas, vacunas y cuanto mensaje del Gobierno federal le parezca digno repetir.

Ha quedado expuesto también que esta plataforma es utilizada por la dependencia para difundir expresiones que tienen más de golpeteo político, como las acusaciones contra el alcalde al grado de compararlo con el sheriff Joseph Michael Arpaio, “el más implacable en el tema de la migración en Estados Unidos”.

“En Chihuahua no se ha logrado concretar este acuerdo, para su consideración”, indica uno de los empleados del vocero de Loera, Manuel del Castillo, luego de reportar que, en la “mañanera”, el presidente López Obrador había informado que el acuerdo con las entidades federativas para aplicar uno de sus programas para personas con discapacidad de 0 a 29 años avanzaba en la mitad del territorio. No había necesidad, pues.