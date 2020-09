-Sin ayuda por señalética de escombro y piedra

-Quieren protestas en la visita de AMLO a Juárez

-Pelea fiera por la Secretaría Particular

-Castigan con el dinero al PAN de Juárez

Se ha convertido en toda una peligrosa y estresante aventura circular por la Panamericana a partir del bulevar Zaragoza, la Tecnológico y la grandiosa avenida Paseo Triunfo de la República.

No hay Chapulín Colorado que llegue en auxilio de los conductores juarenses frente al abierto abuso cometido por las constructoras que recibieron las obras para abrir paso a la denominada ruta troncal que partió a esas vialidades justo por su columna vertebral y las ha dejado inutilizadas aparte de transformadas en grotescos adefesios.

A riesgo de mantener en grado máximo la furia de Javier Corral por la exhibida pero como prueba de lo dicho, presentamos aquí de nuevo las fotos que demuestran las brutales agresiones de las constructoras a las otrora anchurosas avenidas.

Los trafitambos, los conos, los vialetones, las flechas electrónicas, fueron reducidas evidentemente para “ahorrar” por amenazantes bloques de cemento, grandes pedazos del pavimento arrancado a las mismas calles y arena y tierra. Esa es la moderna señalética utilizada.

Sólo la pericia de los conductores y la velocidad a vuelta de rueda ha impedido que muchos de ellos golpeen contra los muros (sobre todo en las penumbras de la noche) o de plano caigan en las kilométricas zanjas abiertas. Aún con ellos por supuesto los accidentes son múltiples a diario.

No hay autoridad que llame al orden a la constructoras. Vialidad municipal no se mete porque la obra es ordenada por Javier Corral. No le tienen miedo, le tienen pavor. En la delegación de Obras Públicas y la Subsecretaría Estatal de Gobierno en Juárez, el arquitecto Roberto Barraza y Mario Dena, respectivamente, son calificados como buenos hombres pero sin tiempo para darse una vuelta por los laberintos ni mucho menos carácter para amonestar a las empresas.

Los juarenses a la mano de Dios. Corral y gigantescos empresarios vieron un negocio muy gordo por varios miles de millones de pesos (en camiones y obras), decidieron concretarlo aunque falten unos meses para terminar la administración, lo impusieron por sus pistolas sin pedir permiso a nadie (ni a la alcaldía) y ahí están las consecuencias. Algo muy cercano a la ley de la selva en materia de tráfico vehicular.

***

Todavía no se ha definido cuál será el acto central de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Juárez, dentro de las seis opciones de obras que habrá de inaugurar. Eso es lo único que esperan los manifestantes de la zona centro-sur de la entidad para trasladar su protesta a la frontera el próximo viernes.

Desde ayer comenzaron pláticas los líderes de los distritos y módulos de riego para analizar la forma en que podrían llegar a Juárez a manifestarse. Claro, sin descuidar la toma de la presa La Boquilla, las dos casetas de peaje donde mantienen presencia y el bloqueo ferroviario en Estación Consuelo, municipio de Meoqui.

Hay una marcada división ya entre el dirigente de la Asociación de Usuarios de Riego, Salvador Alcántar, el dirigente de uno de los módulos del Distrito 005, Andrés Valles y el alcalde de Rosales, José Ramírez Licón, con otros de los líderes regionales, entre ellos Jorge Aldana, de Camargo; y José Loera, de Ojinaga.

Sin embargo, el aliento que el Gobierno estatal les ha dado a los manifestantes puede alcanzar para que se logre el desplante que pretenden hacerle a López Obrador, en respuesta a la serie de señalamientos que desde las mañaneras presidenciales se han hecho contra los productores.

Si no hay negociación de autoridades federales con los productores y alguna operación para quitarle buena parte de la carga política al conflicto, difícilmente los manifestantes moderados podrán impedir que las protestas lleguen hasta la visita presidencial.

***

El llamado Despacho del Ejecutivo encabezado obviamente por Javier Corral ha sido convertido en micro Sodoma y Gomorra político. Ahí se libran cada día intensas batallas por el poder que incluyen mentiras, engaños, trampas, grabaciones de voz y en video... fotografías. Funcionarios de otras áreas y miembros del gabinete sienten pena ajena cada vez que deben acudir ahí.

Dicen que es sorda la guerra pero más descarnada que la de Corral contra AMLO, o contra Maru Campos, o contra Juan Carlos Loera, o contra Mario Vázquez...

La lucha es por la Secretaría Particular que dirige Roberto “Betito” Fuentes, quien ya recibió del patrón al menos en promesa una diputación plurinominal y se apresta a dejar la oficina en noviembre, máximo a mediados de diciembre.

Iba encaminada casi segura al relevo la jefa de Relaciones Públicas, Alejandra Chavira, pero en el último mes ha recibido sendas regañadas directas del jefe Corral y del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, por gastarse grandes cantidades de viáticos en giras a las que no tuvo porqué haber asistido con más comitiva incluso que la del gobernador a Juárez y a la Ciudad de México .

También ha desplegado todos sus doctorados en lambisconería Francisco “La Coyota” Lozano, quien la mitad del tiempo por la que cobra cerca de 50 mil pesos mensuales lo usa en pachangas (fotos en versión digital) y la otra en colocar aparatos de grabación, de sonido, y video por todas las oficinas de Palacio de Gobierno, particularmente el “Despacho del Ejecutivo”.

Hoy con todo ello ya se siente merecedor de la silla ocupada por “Betito”. Es posible que la consiga si atiza más chismes atractivos que satisfagan el apetito insaciable del patrón por el morbo.

***

Pese a tratarse de la ciudad más grande del estado, el trato financiero al Comité Municipal del PAN en Juárez refleja el castigo que históricamente se ha aplicado a la frontera. Eso no ha cambiado ni cambiará.

En el gasto aprobado para los comités municipales de Acción Nacional (la copia del reparto puede verse en una imagen en la versión digital de La Columna), se establece un monto de 11.8 millones de pesos a repartir por toda la entidad. Centavos más, centavos menos, al PAN juarense le tocan 2.5 millones de pesos, mientras que al de Chihuahua se le asignan 2.7 millones.

No hay proporción alguna en la fórmula de distribución, que supuestamente toma en cuenta la lista nominal, el número de militantes y otros criterios de trato equitativo a los comités municipales. Otros municipios parecen estar igual o peor de abandonados que Juárez, pero no deja de llamar la atención el maltrato partidista de la ciudad que concentra la mayor cantidad de electores.

Que ha perdido su militancia histórica y parece estar en el sótano de las preferencias ciudadanas, es una realidad. Sin embargo, la distribución de recursos parece tender a agudizar esa lamentable situación política, en vez de orientarse a fortalecer la estructura partidista.

El presupuesto aprobado para 2020 es de apenas 225 mil pesos al mes, insuficiente para mantener siquiera la operatividad de la sede del partido. No parece ser ese nivel de prerrogativas una estrategia para recuperar terreno en Juárez, menos con un Gobierno estatal que también discrimina con su gasto a la frontera y hace todo por generar malestar en los juarenses.

Aún si ese gasto -recientemente aprobado en la sesión del Consejo del PAN- no se regatea por parte de la dirigencia estatal que encabeza Rocío Reza, ni de chiste representa una inversión justa para el panismo juarense.