Sin aplausos

"Ten cuidado con la actividad de inversión que produce aplausos; las grandes medidas son usualmente recibidas con bostezos".

Warren Buffett

Puerto Morelos.- La inversión es el indicador más importante del crecimiento que podemos esperar en el futuro. Es un reflejo de la confianza en una economía. Nadie apuesta sus recursos si no piensa que hay posibilidad de recuperarlos y obtener un rendimiento. Por eso la inversión fija bruta es uno de los indicadores económicos más importantes mes con mes.

Ayer tuvimos buenas noticias. La inversión fija bruta en abril registró un crecimiento mensual de 1.9 por ciento; en la comparación anual, la expansión fue de un vigoroso 8.4 por ciento. El problema es que seguimos muy lejos de recuperar el nivel de antes de la pandemia o del sexenio. El peor desempeño, acumulado desde hace varios años, es el de la construcción; es importante porque esta actividad es un detonador para toda la economía.

En 2021 la inversión fija bruta representó el 20 por ciento del producto interno bruto. Este nivel es incapaz de generar un crecimiento económico vigoroso. En el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra fue de 22 por ciento del PIB, que fue de hecho el promedio de 2003 a 2018. El resultado fue ese anémico crecimiento de 2 por ciento al año que Andrés Manuel López Obrador tanto criticó cuando estaba en la oposición. El gobierno de Peña Nieto tenía la meta de subir la cifra a 24 por ciento, pero lo más que logró fue un 23 por ciento en 2016. En el gobierno de López Obrador, en lugar de subir hemos bajado. En el primer trimestre de 2022, a pesar de una recuperación, la cifra siguió siendo decepcionante: solo 20.6 por ciento del PIB (Banco Mundial y México Cómo Vamos).

¿Qué tan baja es la inversión en México en comparación con otros países del mundo que están creciendo con más rapidez? Corea del sur registró 31 por ciento del PIB en 2021; China, 42 por ciento en 2020 (Banco Mundial).

Quizá el presidente no entiende que su gobierno está invirtiendo poco porque piensa que las inversiones que en sus obras de relumbrón son más que suficientes. Pero no es así. "México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE", apunta un análisis del IMCO. "Como porcentaje de su producto interno bruto (PIB) destinó únicamente 1.3 por ciento en 2019, lo cual representa una caída de 0.7 puntos porcentuales desde 2007, cuando fue de 2.0 por ciento. Para 2019 el promedio entre los países que integran la organización fue de 3.3 por ciento". En cualquier caso, la inversión pública es solo un porcentaje pequeño de la inversión total.

Pero no solo es necesario invertir, sino invertir bien. Las inversiones del presidente son muy vistosas, pero eso no las hace buenas. Para eso no basta el aplauso: tendrían que ser rentables. AMLO, sin embargo, no se ha molestado siquiera en hacer estudios de factibilidad o de costo-beneficio antes de empezarlas. Piensa que, porque él las ha ordenado, y es un gran presidente, serán social y económicamente rentables.

Es peor todavía cuando se dedica a anular inversiones ya realizadas. La destrucción del aeropuerto de Texcoco, la cancelación de la cervecera de Mexicali y la negativa a conectar plantas privadas de electricidad son ejemplos de anulación de inversiones. Estas medidas no se registran en las estadísticas oficiales, pero equivalen a una desinversión.

Si el presidente realmente quisiera gobernar para los pobres, y evitar la migración de mexicanos a Estados Unidos que se ha reanudado durante su sexenio, necesitaría reactivar la inversión pública y privada, y volverla más productiva. No hay crecimiento posible si no hay inversión suficiente y rentable.

Alito

Entiendo que Morena está en campaña contra Alejandro Moreno con las grabaciones de Layda Sansores, pero es claro que Alito debe renunciar a la presidencia del PRI. Las grabaciones son ilegales; pero las faltas de Alito, innegables.

