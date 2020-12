Siguiendo rastros

La historia de la señora Miriam Rodríguez fue reconstruida por el New York Times. Es la pluma del periodista Azam Ahmed la que describe parte de los itinerarios de una mujer que se convirtió en la cazadora de los secuestradores de su hija, porque en México, con no poca frecuencia, las madres se tienen que convertir en detectives privados para acercar a los delincuentes a los aparatos de procuración de justicia.

Como si fuera la narración de una película que hace del descubrimiento y la persecución sus tramas principales, el trabajo periodístico toma como base no un conjunto de imágenes desprendidas de la imaginación, sino un pedazo de la dolorosa realidad a la que se enfrentan cientos de madres de familia en este país. Sus casos difícilmente llegan a obtener la resonancia o la recepción de un medio influyente que convierta su tragedia en prosa, pero muchos de ellos, guardan paralelo con el camino seguido por Rodríguez.

A la usanza de una investigadora del cliché polifacético del cine, Miriam Rodríguez “se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familias: abuelas y primos que, sin saber, le daban los más mínimos detalles. Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop con el que hizo la investigación y los rastreó, uno por uno”.

Rodríguez parece haberse metido hasta las entrañas de la vida personal de cada uno de los secuestradores de su hija. Como luego se dice, aprendió a conocer al enemigo, a cada enemigo, para darles cacería.

La eficacia de Miriam, descrita en el reportaje, contrasta con la pasividad y la negligencia de la autoridad. Ella logró que casi todos los secuestradores de su hija fueran capturados. Al final, el crimen organizado la acribilló frente a su casa.

La historia de Rodríguez fue publicada hace unos días. Y cuando uno la lee, no puede evitar establecer cierto parangón con la historia de una mujer que fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Esta semana se cumplen precisamente 10 años de la muerte de Marisela Escobedo, acribillada cuando exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre. La lucha que Marisela emprendió para dar con el asesino de su hija es conocida no solamente por los chihuahuenses. Ha sido dada a conocer a nivel internacional. Ella y su travesía se convirtieron en estandartes de una exigencia que todavía pervive. Para nadie es un misterio que Marisela y otros miembros de su familia tuvieron que hacer el trabajo que la autoridad no realizaba. De tiempo completo se dedicó a la búsqueda de Sergio Rafael Barraza. Lo rastreaba como una acuciosa investigadora y así se escondiera debajo de las piedras, Escobedo lo iba a encontrar.

Marisela encaminó su vida, su integridad, su patrimonio al servicio de una sola causa. Murió por ella. Por ende, mujeres como Marisela les quedan grandes a cualquier sistema de procuración e impartición de justicia en México y se convierten en símbolos. Escobedo representa la lucha de cientos de madres que siguen realizando pesquisas para encontrar a sus hijas. Mujeres que tienen que dejar a un lado, todos los días, el vacío con el que despiertan para embarcarse en la acción persecutoria que no tendrían que desplegar, si la autoridad hiciera simplemente lo que tiene que hacer.

Cada pista, cada rastro, cada vestigio, cada llamada anónima, les hace renacer la esperanza. Y las mantiene en pie.