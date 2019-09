Sigue muy flaca la caballada

Los tiempos electorales se acercan cada día más. Se les conoce como elecciones intermedias porque coinciden con la mitad del mandato del Gobierno federal. Para el estado de Chihuahua estos comicios serán muy importantes. Y dicha importancia radica en la urgencia de que existan cambios de fondo en la entidad. Chihuahua ya resistió mucho, y los graves rezagos que existen en materia de salud, social, educativa y de infraestructura obligan a cambios. Por supuesto que también existe la urgente necesidad de un viraje pronunciado en la conducción política y administrativa del estado. De ahí lo trascendental de estas próximas elecciones intermedias.

En materia de seguridad, ni se diga. El estado se encuentra en una situación sumamente delicada. Atrás quedaron las cifras de la administración estatal pasada, en donde se tenía cierto control de los principales delitos, reflejando estadísticas a la baja. Hoy en día la mayoría de los delitos del fuero común ya rebasaron con mucho a las autoridades estatales con cifras por demás alarmantes. Lo peor es que hay evidencias periodísticas de que se carece de una estrategia clara y definida para combatir los delitos que más dañan y afectan a los chihuahuenses. Juárez y las principales ciudades del estado viven momentos difíciles. Pero sobre todo la zona serrana tiene meses padeciendo altos índices de violencia sin que nadie en la actual administración estatal dé muestras de estar buscando soluciones.

Este vacío de poder se hace más evidente en Juárez ante la falta de obra pública por parte de las esferas estatal y federal. Juárez presenta un rezago histórico en materia de presupuesto estatal. Y para empeorar el escenario, todo indica que a Juárez desde el Congreso local le estarán rasurando recursos por el orden de mil 500 millones de pesos. Situación que no preocupa a los diputados locales que se encuentran supuestamente representando y defendiendo los intereses de los juarenses. Difícil panorama electoral. La comunidad no tendrá de dónde escoger, y es que la caballada está muy flaca. Es decir, que no se ven por ningún lado líderes que pudieran abanderar las causas más requeridas por las familias juarenses. No se ven líderes sociales que pudieran representar una opción ante el electorado en los próximos comicios del 2021.

En los partidos solamente se ven las mismas caras y eso será un obstáculo para las dirigencias de los comités municipales cuando intenten buscar entre sus cuadros a posibles candidatos a los puestos de elección popular que estarán en disputa. Son demasiados los cargos que estarán en juego y todo indica que será un reto partidista el lograr integrar listas con candidatos que realmente tengan posibilidades o que realmente representen una opción para los electores. Diputados locales, federales, regidores, síndico, más sus respectivos suplentes. Además se elegirán presidente municipal, el suplente y se renovará el Gobierno del Estado. Muchos cargos y pocos cuadros que puedan dar la competencia. Porque de que pueden llenar la lista de candidatos con muchos nombres y con gente que está más que puesta para cualquier candidatura. Pero la mayoría de hombres y mujeres que se encuentran en los partidos ya están muy vistos y en muchos casos muy quemados. Necesariamente tendrán que buscar entre la sociedad civil para poder tener votos. Porque la gente ya no cree en los partidos políticos ni en sus dirigentes. Y esta falta de credibilidad se la han ganado a pulso todos los institutos políticos. Han sido demasiadas veces las que han engañado a los electores, que ya nadie les cree. Pocos olvidan que los partidos se han puesto de acuerdo para no reducir las partidas presupuestales que gozan anualmente haya o no comicios. Iniciativas van y vienen para reducir el enorme costo de las elecciones y para reducir el número de legisladores, pero pasan los años y en esa materia no pasa nada.

De igual forma el fenómeno independiente se encuentra muy desgastado. Tampoco el gobernador independiente de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco” y los demás gobiernos independientes han sentado un precedente para cambiar las cosas en este país. Y el fenómeno de Morena parece que se empieza a diluir, por lo menos en la frontera la luna de miel se ha convertido en desencanto. Con este panorama, serán las candidaturas externas las que tomen el control de estas próximas elecciones. Porque al interior de los partidos, sus cuadros ya no llenan las expectativas y los ciudadanos no tendrán muchas opciones a la hora de votar por una caballada tan flaca como la que en estos momentos parece verse en el panorama.