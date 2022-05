‘Siento que sigo yo...’, dijo antes de ser asesinado

En Parral un periodista ha sido objeto de un par de agresiones físicas alevosas y amenazado incluso con un daño mayor a su integridad física por el solo ejercicio de su actividad profesional.

Sus agresores han sido identificados como porros de políticos locales (la Fiscalía del Estado sabe quiénes son); ni siquiera se ha tratado de grupos delictivos organizados como sí ocurrió con la agresión y quema también de un periódico de aquella localidad hace varios años.

Allá en Parral y en prácticamente todo el estado sigue siendo de altísimo riesgo la actividad periodística, a veces por la delincuencia común, a veces por los políticos en el gobierno, y las más de las veces cuando ambos se mezclan, sin saberse dónde empieza uno ni dónde el otro.

El contubernio y la omisión oficial se convierten en terribles ingredientes que generan una exposición mayor para los periodistas, los que andan en la calle tras la nota diaria o quienes desarrollan otras actividades editoriales, todas ellas riesgosas.

Los reporteros han presenciado en la llamada “capital del mundo”, -como es conocido Parral-, crímenes a plena luz del día cuando circulan en sus vehículos, pero no queda de otra que protegerse y luego reportar el hecho a la opinión pública, aún en pleno Centro con sus calles estrechas.

Pero allá es una zona muy complicada donde pareciera existir, a fuerza de hechos como los narrados, una especie de ausencia de autoridad federal, que es la que tiene la fuerza para hacer frente a los grupos delictivos que operan con total libertinaje.

Podría ser justificación que es Parral parte del famoso Triángulo Dorado, compuesto por las sierras de Chihuahua, Durango, y Sinaloa, donde casi al cumplirse cinco años del alevoso homicidio del periodista Javier Valdez, editor de Río Doce, de nuevo se tiñe de rojo con la muerte injustificada de otro colega.

Apenas se estaban programando acciones para visualizar el aniversario del crimen de Valdez cuando aparece ahora el cuerpo de Luis Enrique Ramírez, muerto a golpes hasta donde sabemos, totalmente cubierto de plástico transparente, de pies a cabeza, en el camino de Culiacán a Mazatlán. Es mensaje indudable del crimen organizado, o de lo que quieren aparentar.

Igual que allá, en Chihuahua, en Durango, en Michoacán, en Sonora, no importa el lugar del país, las medidas adoptadas dentro del mecanismo federal quedan solo en promesas y acciones fallidas, porque se sigue matando a los periodistas que publican no solo sobre narcotráfico, sino también sobre política, como era el caso del colega asesinado, quien desde hace años no tocaba el tema del crimen organizado, en extremo prudente, precisamente porque ya había sufrido amenazas hace 10 años.

Cero proactividad del mecanismo. La gira de Alejandro Encinas hace unas semanas por todo el país, recogiendo inquietudes de mejora de ese instrumento, queda en infausta burla desde la Subsecretaría de Gobernación federal.

La columna de Luis Enrique Ramírez era una de las más leídas en Culiacán y todo Sinaloa, su contenido era exclusivamente político en el periódico El Debate, que el viernes publicó como portada la foto del periodista, con nota que, de leerla, se observa fue redactada con lágrimas y sangre, en la redacción donde bromeó y trabajó durante varios años.

En 2011-2012 recibió amenazas el colega Ramírez, motivo por el cual se acercó a la organización Artículo 19, lo que se repitió en 2015, cuando de nuevo solicitó ayuda.

Asesinaron a periodistas cercanos a él, todos con un patrón que los identificaba, por lo cual se sentía en peligro.

“Siento que sigo yo”, deslizó en alguna entrevista de radio retomada por los medios de comunicación sinaloenses con motivo de su muerte. Pero nadie, nadie le hizo caso.

Personas cercanas a él, que conocían su estilo y el contenido de sus artículos, explicaron que sus temas eran más que todo de naturaleza política. Dejó fuera cualquier contenido de narco. Había temores fundados de la terrible realidad confirmada en 2017 cuando fue ultimado a tiros Javier Valdez.

Ese, el contenido crítico hacia el poder, se convirtió en la especialidad del medio de comunicación que fundó, que llevaba el mismo nombre que su columna, Fuentes Fidedignas.

Por eso no se entiende qué fue lo que ocurrió y quién lo mató; quiénes son los autores materiales e intelectuales, aún y cuando todo apunta a la clase política vinculada al crimen organizado.

Por eso decimos que la mezcla de la política y las organizaciones dedicadas a las actividades criminales, constituyen un binomio peligrosísimo que tiene a México en primerísimo lugar, inclusive por encima de Ucrania, donde actualmente se libra una guerra abierta. En nuestro país han sido asesinados este año más periodistas que en aquella zona de confrontación bélica.

Es la mismita combinación que vimos en el asesinato de la colega Miroslava Breach Velducea. Escribió información de contenido político-narco, evidenciando esa componenda en diversos municipios de la sierra chihuahuense, en ese triángulo dorado y partes circunvecinas.

Por esa información y sus consecuencias en la narcopolítica fue perseguida, grabada, amenazada y al final asesinada en el exterior de su casa. Hubo todo un complot, donde hasta este momento ya hay un político detenido y sentenciado, Hugo Shultz. Pero no es el único involucrado.

En esa trama asesina participaron Alfredo Piñera y José Luevano, también protegidos en la nómina estatal de Javier Corral, como se hizo con el exalcalde de Chínipas, Hugo Shultz, éste último en la Secretaría de Educación, hasta que no fue posible sostenerlo.

Piñera pasó a la vocería en el Congreso, Luévano fue primero secretario particular del entonces gobernador y después, ante la presión, designado responsable de un organismo desconcentrado, el Ichife, con presupuesto y todo a su cargo. Descaro total, impunidad total ahora seguida por el gobierno federal.

La Fiscalía del Estado armó todo el caso antes de que la Fiscalía General de la República lo atrajera, en donde Piñera y Luévano eran simples testigos, cuando al menos el primero fue quien obtuvo la grabación de Miroslava, en la cual se simula una charla de amigos para que ella confiara, decretando casi literal su muerte.

La grabación pasó a los criminales y fue encontrada en su casa de seguridad, en historia que ya es de conocimiento público, por toda la sucesión de acontecimientos digna de una historia de terror y componendas de las que no es ajeno el exgobernador.

Genera impotencia observar cómo se pasean como angelitos Piñera y

Luévano por las calles de Chihuahua, después de cinco años de los acontecimientos en que se le privó de la vida a la periodista sin que las autoridades hayan llegado al fondo del asunto, con muchísimos cabos sueltos.

Después de Miroslava vino la muerte que enlutó a Sinaloa, con Javier Valdez, de Río Doce, y ahora, se les une Luis Enrique Ramírez.

Es el noveno periodista asesinado en lo que va del año; increíble, pero han sido muertos Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Heber López Cruz, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Armando Linares.

Por supuesto que coincidimos, “no queremos las excusas de siempre”, como publicó El Debate, en un enérgico editorial, al cual no podemos menos que sumarnos, porque el modus operandi se repite en abono criminal que censura y pretende callar a los medios y reporteros, en componendas de políticos y criminales impunes.