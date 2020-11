Si te vi, no me acuerdo

Lo que no vemos, no existe, y si nos desagrada, lo olvidamos. Es una manera muy cómoda de ver la vida y aunque todos sabemos que muchas cosas no son obvias para nuestros ojos, aunque existan, es más fácil ignorarlas. Pues bien, hay tres cosas importantes que hoy voy a recordar: las personas con discapacidad sí existen, no las vemos porque no tenemos una ciudad que les permita funcionar en ella y, como no los vemos, ingratamente los ignoramos.

Según Inegi las personas con discapacidad son quienes tienen alguna limitación física o mental para realizar actividades como vestirse, caminar, bañarse, leer, escribir, escuchar y otras, en ámbitos como su casa, en la escuela o en el trabajo. Yo agregaría: en la ciudad.

Desde que se hicieron los primeros intentos por visibilizar a las personas con discapacidad se les ha llamado de diversas maneras: discapacitados, minusválidos, inválidos, incapacitados, persona con retraso y personas con capacidades diferentes, este último muy aceptado aunque muy impreciso porque, ciertamente, todos tenemos capacidades diferentes. Sin embargo, hoy día lo correcto es sustituir todos esos términos por persona con discapacidad, seguido por el tipo específico de discapacidad específico, de esta manera tenemos que en nuestra ciudad hay personas con discapacidad auditiva, motora, visual, intelectual y psicosocial.

A nivel mundial el 10 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. En nuestro país, de acuerdo a Inegi, el 6.4 por ciento de la población manifestó tener al menos una discapacidad, la mayor parte de ellos mayores a 60 años. De manera particular, en nuestra ciudad se comporta de manera diferente: aquí representa el 2.59 por ciento pero hay una diferencia importante: el grupo de edad predominante que manifestó tener alguna discapacidad es de 30 a 59 años, es decir, en nuestra ciudad la discapacidad se presenta en personas más jóvenes y no es precisamente por vejez. La mayor parte de ellos se apoya en aparatos auditivos, seguido por bastón y muletas, silla de ruedas y algún tipo de prótesis. Cabe apuntar que está tan normalizado el uso de lentes que no lo consideramos como discapacidad visual, aunque ciertamente lo es; si lo aceptáramos, el registro de personas con discapacidad se elevaría sustancialmente, y sería real. Tampoco pensamos en que todos podemos padecer alguna limitación temporal y mucho menos que algún día de manera natural los años harán lo propio con nuestra condición física.

Con frecuencia, cuando se habla de transitar hacia una ciudad incluyente y para ello asignar recursos para introducir infraestructura que facilite la integración de las personas con discapacidad, generalmente, desde nuestro ego le damos una baja prioridad, y si llegáramos a considerarlo racional lo hacemos más por una cuestión de “magnanimidad”, que por justicia. Al fin y al cabo, la ceguera selectiva nos dice, primero, que no hay tantas personas con discapacidad; segundo, que no necesitan infraestructura porque ¿quién las usaría? si ni siquiera los vemos por las calles y, tercero, teniendo tantas cosas por resolver ¿por qué preocuparnos por un grupo tan pequeño de la sociedad?

Vamos rompiendo la inercia: pidamos semáforos que no solo muestren de cuántos segundos disponemos para cruzar una calle, pues eso solo es útil para quienes gozamos del sentido de la vista: pidamos que también emitan una señal sonora para aquellos que no pueden ver los números ni distinguir el color de la luz; pugnemos para que se coloque señalización en el piso de los cruceros para indicar a quienes carecen de la vista el camino a seguir. Pero, más aún, vamos pidiéndolo no solo para “el primer cuadro de la ciudad”, como suele ser, sino que sea obligatorio para toda la ciudad. Y las rampas y ancho de las banquetas… y el transporte público. ¡Falta tanto por hacer!

Pero definitivamente, si la deuda para Ciudad Juárez es muy grande en cuanto a la inclusión, es aún mayor para las localidades rurales del municipio: en Jesús Carranza por ejemplo, más del 12 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. Temas como este si bien sugieren el difícil acceso que tienen a servicios como el de la salud, sacan a la luz el innegable desequilibrio entre las condiciones de vida del área rural y urbana.

No se trata de más, pero tampoco de menos, que ver a todos y no olvidarnos de ninguno, para que todos, juntos, podamos ejercer a plenitud nuestros derechos humanos.