Si tanto pueden y tanto quieren, que renuncien

El país está de cabeza, eso ya lo sabemos; pero particularmente hoy, un estado del norte del país está de cabeza, situado en una crisis política y de gobernabilidad que no se había visto en la época actual, crisis originada por las ocurrencias y malos cálculos de un joven gobernador que pensó que podría hacer aquello que tanto critica y que él ha llamado “la vieja política”, es decir, pensó que podría pedir licencia a su cargo como gobernador, dejando un gobernador interino a modo, emanado de su propio gabinete.

¿Pensó erróneamente que el Congreso respaldaría sus decisiones sin objeción? ¿Su análisis no fue integral y suficiente como para prever qué sí y qué no le permitía la ley, y todos los efectos que su ausencia provocaría? ¿No midió bien los tiempos?

Sea cual haya sido el error del gobernador neoleonés (quizá ni él, ni su equipo cercano saben en dónde o qué les faltó tejer, y los hechos dejan ver falta de conocimientos y pericia aún del propio gobernador), lo que importa es el resultado: tenemos en México un estado con dos gobernadores.

Pero… ¿por qué piden licencia?

El motivo por el que los representantes populares piden licencia y no renuncian a sus cargos de representación, es porque se argumenta el respeto a la voluntad popular; es decir, por sobre todas las cosas, se hace valer que hayan sido electos por los ciudadanos y como no hay mayor voluntad que valga que la de los ciudadanos y su ejercicio de la democracia, un presidente, gobernador, diputado, regidor o síndico no puede renunciar, sino solamente pedir licencia porque se quien le dio esa encomienda fue el pueblo y entonces, nadie en su lugar puede quitarle la encomienda citada.

Como usted seguramente sabe, estimado lector, la licencia no es más que el permiso que un trabajador pide, para ausentarse temporalmente de sus funciones; eso, palabras más, palabras menos, lo dice la Ley Federal del Trabajo.

Pero para efectos políticos parece que hacemos en México una mezcolanza conveniente de terminología y los políticos en funciones utilizan la voluntad popular como escudo para evitar la exigencia de renuncia a su cargo, pero ignoran esa misma voluntad popular y piden licencia ahora a otro ente (llámese Congreso o Ayuntamiento) para ir en busca de otras aspiraciones que SÍ, son legítimas, porque la ley lo prevé, pero no son éticas, o al menos no la forma en que se pretenden obtener.

O díganme, ¿a cuántos de ustedes y cada cuando les dan permiso para ausentarse de sus responsabilidades de trabajo con pleno conocimiento previo de que van a buscar otros horizontes laborales… y si la aventura no funciona, puede usted regresar sin consecuencias? Sólo en México y en la actividad política la ley es tan laxa.

¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar la Constitución y las leyes que de ella derivan. Se ve imposible, así parece, pero también es una necesidad y exigencia social cada vez más ferviente.

Y es que visto desde otro punto de vista distinto a si cumple o no con la ley, el sentido común indica que no es posible para un representante popular estar ejerciendo una responsabilidad tan alta y más con la compleja problemática que vive el país, y al mismo tiempo, estar construyendo un proyecto político de semejante envergadura. Simplemente es imposible pensar que exista una línea de división y cumplimiento a la encomienda dada y a las aspiraciones manifiestas.

Estas prácticas anacrónicas, representativas de la situación política del siglo pasado, están llevando a la sociedad al hartazgo, con las consecuencias que ya hoy todos vivimos… y es que un ciudadano al que constantemente se le pide apegarse a la legalidad y vivir en el civismo, al ver estas actuaciones incongruentes y carentes de ética en sus gobernantes, obviamente no se siente alentado a las buenas prácticas; al contrario, su lógica le indica que actuando mal, le puede ir bien ¿qué camino elegirá entonces?

He puesto hoy el ejemplo del gobernador neoleonés porque es el caso extremo que hoy tiene al estado en crisis y está acaparando los titulares en todas las noticias, pero a lo largo y ancho del territorio nacional, en cada inicio de procesos electorales y precampañas, brotan abundantemente los samueles y cada territorio se vuelve un símil de Nuevo León, que momentáneamente se quedan con interinos, encargados de despacho, sustitutos, etcétera. Juárez no ha sido no es, ni será excepción.

Como refiero en el título de esta columna, si tanto pueden (porque presumen estar haciendo muy bien las cosas) y tanto quieren, que quemen todos los puentes y renuncien. Si bien esta no es hoy alternativa, porque la ley no lo exige así, si pueden pedir una licencia definitiva. Aplica todo esto para municipios, estados, congresos y sus respectivos titulares.

Vale hacer una mención de respeto a Enrique Serrano un político local ( y lo refiero sólo porque me acordé de él, por nada más), quien solicitó licencia y una vez pasados los procesos electorales en los que participó, no volvió al cargo que ocupaba antes. Se llama congruencia, decoro, dignidad; cosas que faltan mucho en los políticos actuales.