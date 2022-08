Si queremos salir del bache…

Retomaré el tema de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez porque es imprescindible hacerlo, simplemente porque establece que tiene el año 2040 como horizonte, por lo que, de entrada, estamos frente a un instrumento que no solo pretende abordar las problemáticas presentes, sino que debe construir una plataforma sólida para proyectos de los siguientes 20 años.

Hemos insistido en que durante las dos décadas pasadas, más en la primera, se abrieron muchos vacíos pues si bien, en los planes urbanos dieron pauta a la apertura de nuevas zonas a urbanizar, la administración de estos toleró todavía más infortunios para los juarenses. El crecimiento de la ciudad que tenía como puntal la construcción de vivienda, solo se detuvo por dos motivos: porque la edificación de vivienda nueva llegó a tal límite que la oferta sobrepasó por mucho a la demanda, de aquí que en el 2010 una de cada cuatro viviendas estaba deshabitada: una cuarta parte de nuestra ciudad no tenía razón de ser. En los años de la administración de Enrique Peña Nieto se decía que era necesario parar “el tren de la vivienda”, haciendo alusión al dinamismo que este sector mantuvo durante los dos sexenios anteriores, las estrategias que se definieron: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; reducir de manera responsable el rezago de vivienda y procurar una vivienda digna para los mexicanos, no tuvieron la suficiente fuerza para resarcir los efectos adversos de las políticas públicas en materia de vivienda que sus antecesores consumaron.

Lo que sí afortunadamente vivimos los juarenses, y este es el segundo motivo por lo que se detuvo el crecimiento de nuestra ciudad, fue la administración del desarrollo urbano en el período 2016 al 2021 para la cual el crecimiento de la ciudad bajo el modelo irracional -ciertamente legal bajo el amparo de aquellas políticas- no era opción. Para contener la dispersión de la mancha urbana y favorecer el crecimiento hacia el interior utilizando suelo disponible se diseñaron instrumentos que quedaron perfectamente establecidos, como el llamado “Polígono de Actuación Talamás, para vivienda nueva en la Zona Periurbana del Suroriente”, perfectamente replicable para otras zonas de la ciudad si así lo llegara a considerar el gobierno actual, para el que se generó, además, una normatividad complementaria que garantiza la consolidación del equipamiento más sentido y básico para quienes ya habitan en el entorno, como transporte y educación, entre otros.

Esto queda a manera de ejemplo de que al enunciar los objetivos del Plan que actualmente está en proceso de actualización, se deberán diseñar e implementar instrumentos que apoyen su consecución, esto es, decir el “qué” pero también “el cómo”, como ya lo hacen muchas ciudades del país y en la nuestra ya se empezó a hacer: ¿aceptaremos un Plan “tibio”? ¿Daremos un paso atrás?

En el nuevo Plan también es necesario que se considere buscar mecanismos para elevar las plusvalías en otras zonas de la ciudad y mantener las actuales. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Puebla, en donde se desarrolló toda una zona, “Angelópolis”, en una tónica de vanguardia y a su vez mantiene el espíritu de la ciudad colonial. ¿Pudiera hacerse algo similar al suroriente?

Queremos tapar el sol con un dedo afirmando que vamos a caminar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no actuamos en consecuencia. Se debe ser tajante al establecer un cambio en el criterio para calcular las áreas de donación: no se trata de definirlo como un porcentaje de la superficie a urbanizar, más bien hacerlo de acuerdo con el número de personas que potencialmente habrán de vivir en él asignándoles los suficientes metros cuadrados según los estándares internacionales, o seguiremos lamentándonos nuestro eterno rezago. ¿Cómo es sabiendo lo atrasados que estamos no tomemos medidas para siquiera abonar de aquí en adelante en remediar tal situación? ¡Podríamos tomar medidas hasta para resarcirlo! Paradójicamente, a las personas que viven en las áreas de mayor densidad poblacional les tocan menos metros cuadrados para equipamiento y áreas verdes. Es de locos, aplicamos los parámetros de manera regresiva de tal manera que damos menos a quien menos tiene y más necesita. ¡Y queremos salir del bache!

Hay mucho trabajo por realizar en torno al PDUS: el instrumento mismo, y aquellos que de él se desprendan para darle cause. Por último, a casi un mes de que se prometió que en una semana estarían definidas las fechas para convocar a las mesas temáticas de trabajo, aún siguen pendientes.