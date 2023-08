Si por ellos fuera

Ciudad de México.- Hace poco más de una semana que inició el ataque conjunto de los medios nacionales, y principalmente de TV Azteca, contra la educación pública, contra los Libros de Texto Gratuitos, pero principalmente en contra de la Nueva Escuela Mexicana. Claro está, contra la nueva visión educativa para que la transformación en México sea una realidad, de raíz.

Y escuchaba con extrañeza e incredulidad, al lector de noticias en el noticiero, hablando de comunismo, de dictadura, de conspiración, de esclavitud, y esperaba el momento en el que soltara la carcajada, la broma, el chiste, pero no, era en verdad una “noticia” que lanzaba desde una televisora, desde una plataforma mediática donde el Pueblo no puede opinar, responder ni cuestionar, la televisión es un instrumento unidireccional, sólo escupe, pero no escucha.

Fue un momento burdo de la televisión mexicana, un momento bochornoso y de pena ajena, ¿en qué año estamos?, ¿comunismo?, la verdad es que a los argumentos vomitados por el lector de noticias, el momento parecía un programa de comedia negra, o de una regresión a los años de la guerra fría, la satanización de la educación pública.

Para ellos, desde el momento que la Revolución Mexicana tuvo éxito, la burguesía y los poderes fácticos del conservadurismo, comenzaron una guerra asimétrica contra el Estado, porque lo habían perdido, sin embargo, en las democracias modernas, el poder no sólo se concentra en el Estado, el poder se reparte entre los entes económicos, bancos, empresas, y también la iglesia, es así como surge la actual oposición, aunque en aquellos años se abanderaban de “la familia”, “los cristeros".

Tras años de inestabilidad, caos y violencia, donde el poder hegemónico no podía anclarse en el poder, llegó el “tata”, el General Lázaro Cárdenas, y comenzó a cumplir con las promesas de la revolución, expropiación, tierras, educación pública, gratuita, y laica, como se había establecido desde la Constitución de 1917.

Estos beneficios para el Pueblo, significaban la derrota política, social y moral de la derecha conservadora, de la burguesía, de aquellos que odiaban al pueblo en harapos, donde las jerarquías se caen ante la igualdad de circunstancias, porque entonces los hijos de la burguesía, estarían a la par de los hijos del pueblo, entonces no les gusta la cosa, la cosa pública.

Pasaron décadas para que la educación pública fuera una realidad, y que los Libros de Textos Gratuitos llegaran a los hijos del pueblo, a los hijos de los obreros, y obviamente, la derecha y la reacción respondieron, hubo marchas desde el frente nacional de la familia, de los grupos más reaccionarios, de la iglesia, odiaban la educación pública, odiaban la laicidad de la educación, porque se les caían sus estructuras.

La educación pública fue un hecho a pesar de las adversidades, y con los años, la religión dejó de ser un factor que moviera a la sociedad mexicana, llegó entonces el neoliberalismo, y el mercado suplió a la iglesia, el nuevo dios tuvo su rostro en los billetes, llegó el gobierno del empresariado, de las privatizaciones, y de la formación de esclavos desde la educación.

Si por ellos fuera, tendríamos catequistas en las escuelas públicas, como lo hacen las privadas; sí por ellos fuera, los derechos no existirían, como lo hacían al ignorar a Ley Federal del Trabajo, de corromper sindicatos para canjear derechos por dinero; si por ellos fuera, el pecado como concepto impediría que la clase obrera pudiera decidir cuándo y cómo tener hijos, pues la pobreza es en resultado más empleados para sus empresas; sí por ellos fuera ni la historia sería enseñada, sí por ellos fuera los obreros no tendrían ni derecho a decidir por sus gobernantes; sí por los fuera bloquearían cualquier conocimiento que hiciera al Pueblo entender que somos dueños de nuestro destino, y no lo que las cúpulas, la elite y los grupos de poder económico quieren para la gente; sí por ellos fuera, ni escuelas públicas habría, sí por ellos fuera, se meterían a las escuelas públicas para imponer lo que ellos quieren a su beneficio. Pero ahora ellos no deciden, es el Pueblo.