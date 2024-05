Si no votas no te quejes; los 3 segundos de reflexión

El próximo domingo son las elecciones. No: no son los comicios más importantes de la historia, que no nos vengan a vender espejitos. Todos los procesos electorales son esenciales para fortalecer el sistema democrático de México y de nuestro estado de Chihuahua.

Lo que sí es un hecho, es que se juega el futuro del país para los siguientes seis años y, posiblemente, para las décadas posteriores, porque, como están las cosas, hay un debate importantísimo que los electores deben analizar con lupa.

Para empezar, el próximo domingo habremos de acudir a las urnas 98.3 millones de electores con credencial para votar, eso sí, la cifra más alta de la historia, porque en las elecciones intermedias, 2021, el padrón era de 93.5 millones de mexicanos, es decir, ahora serán 5 millones más.

Son tres actores políticos que buscan la Presidencia de la República, dos mujeres y un varón, pero también están en el tablero del ajedrez electoral, 20 mil 700 cargos públicos, entre senadores, diputados federales, gubernaturas, alcaldías (como en Ciudad Juárez y la capital), legislaturas estatales, regidurías y sindicaturas, incluidas las de estado.

El mapa electoral mexicano es por demás interesante: las dos principales fuerzas políticas buscarán, una de ellas, reafirmar su hegemonía y, la otra, rescatar el poder; la tercera opción electoral quiere extender su territorio, que hoy gobierna en dos entidades del país.

Ya tuvimos tres debates de quienes buscan la presidencia mexicana; ya escuchamos las propuestas y, también, ya se generó la invasión mediática mediante las redes sociales.

El efecto “mensaje-receptor” ha sido colocado en la mente de los electores y las estrategias de persuasión están agotadas. Vendrá, dentro de un par de días, lo que se llama la “jornada de reflexión”, pues de acuerdo a la ley electoral, son tres días de “veda” en la que los electores -suposición por demás rebasada como mito griego alineado a la época actual-, podrán analizar las propuestas antes de emitir su voto.

Pero el “día D” (mal llamado así, porque se le conoce de esa manera al 6 de junio de 1944, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas lanzaron la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia de la guerra en la operación nombrada en clave como Overlord), será el 2 de junio, justo el domingo del proceso electoral.

Es el “día D” para las fuerzas políticas, pero es un día de decisión, de elección, en el que, por un lado, los partidos políticos lanzarán su “artillería” pesada para ganar, tomando en cuenta dos cosas: el voto duro (sus aliados inamovibles) y, dos, el voto gelatinoso, el que se mueve ese mismo día y que puede variar para modificar el resultado.

Es la jornada de reflexión contenida en tres días, pero también estamos hablando de los tres segundos más importantes de un proceso electoral: los que se toma el elector para decidir su preferencia, justo cuando está presente en la casilla, con las boletas en mano.

A eso quiero referirme: si no votas no te quejes. Está comprobado, por ejemplo, en Madrid, en que los progresistas son más, pero votan menos, lo que mueve el tablero hacia la oposición que domina en una jornada electoral.

El concepto de que la gente no vota porque las encuestas dicen que ganará quien se considera “puntero”, genera el desánimo de quienes quieren cambiar el destino de una nación y, por consecuencia, “¿para qué voto, si ya está decidido?”.

Esa es la falacia más peligrosa y, seguramente, la más perversa. Cada voto cuenta, cada credencial de elector marcada en las casillas es tan valiosa como la expresión de un cambio. Por eso, el próximo domingo, vota, vota por muchas cosas, pero vota.

Porque el lunes 3 de junio, independientemente de quien gane, México amanecerá con el triunfo de un color determinado y vendrán, por un lado, los triunfalismos y, en el extremo opuesto, las decepciones. Por eso vota: vota por tu propia familia, por tu futuro, por tu libertad y porque quieres que a todos nos vaya bien.

Si quieres cambiar el destino de tu país, vota. No sirve de nada que permanezcas en casa, esperando a que los noticieros en vivo te den los resultados, cuando tú puedes tener la decisión en tus manos. Y si no votas, entonces no te quejes porque cada nación, tiene el gobierno que merece. El domingo próximo está en tus manos decidir qué México quieres y te llevará solo tres segundos de reflexión. Yo tengo muy claro qué quiero para México y Chihuahua. Y lo haré con mi voto, para cambiar lo que debe cambiar. Al tiempo.