-‘Si no le gusta pagar por sus crías no los saque...’ -Tocan a Cruz casi todos los semáforos en verde PUBLICIDAD -Nadie quisiera estar en Obras Públicas -Reprueban en matemáticas líderes del PRIAN

A propósito del inminente incremento en el precio del transporte urbano, los concesionarios y dueños de ruteras, que quieren aumentos impensables para compensar años de supuesto rezago en costos, no se han detenido a pensar en que siguen usando unidades indignas para el servicio tan importante que deben prestar.

El colmo de los colmos de los transportistas es el cinismo de querer cobrar precios de primer mundo cuando tienen camiones de más de 20 años de antigüedad, que son un peligro para todos sus ocupantes, quienes deben utilizarlos porque no les queda de otra, no porque el servicio sea eficiente o de calidad.

Evidencia clara de cómo se quedaron las ruteras detenidas en el tiempo, son las leyendas con burlas e insultos que hay dentro de las mismas. No dejan lugar a dudas de que el incremento a lo mejor es necesario, pero sí es totalmente inmerecido para los dueños del negocio.

“NIÑOS DE 5 AÑOS PAGAN YA SEA SENTADOS EN LAS PIERNAS Y–O AUN LEVITANDO (sic)”, dice uno de los ofensivos letreros en una rutera Unitec 1-A, que nomás esa leyenda tiene en buenas condiciones, porque el resto de la unidad luce con los detalles de más de dos décadas encima.

Otro letrero más ofensivo reza: “SI NO LE GUSTA PAGAR X SUS CRÍAS NO LOS SAQUE A PASEAR...... NO BATALLE (sic)”, mensaje incomprensible e injustificable en un servicio público concesionado; increíble en estos tiempos de respeto pleno a los derechos humanos, renglón que a veces nomás está reducido a los discursos de los gobernantes.

Esas burlas tan viles a niños, padres y madres de familia, usuarios en general, sólo tienen un ejemplo en esta chatarra con ruedas usada de muestra, pero se repiten en otras ruteras desde hace décadas, señal de que el sistema de transporte se quedó en el pasado pese a todas las promesas de los gobiernos.

El tema rebasa lo anecdótico y coyuntural. El problema de fondo es que ni los dueños de ruteras ni las autoridades respectivas, les ha caído el veinte de que se trata de un servicio público concesionado por el Gobierno del Estado a particulares. Eso deberían escribir en mayúsculas mil veces y no insultantes leyendas en los camiones.

Bajo este concepto de servicio público, a las autoridades les toca no sólo ponerle precio al servicio y dar generosas concesiones, sino regular verdaderamente el transporte.

Entonces, tan inmerecido como urgente el incremento en el costo, pero no puede ser a cambio de nada. No puede ser sin un compromiso claro como el de dignificar de forma inmediata esas chatarras rodantes con sus insultantes mensajes para los juarenses.

***

Hacía muchos años que el Semáforo Delictivo, un observatorio ciudadano de seguridad que evalúa a cientos de municipios del país, no mostraba tantas luces verdes para Juárez como en su revisión de este fin de año, resultados que le dieron una bocanada de aire fresco a la administración de Cruz Pérez Cuéllar.

El modelo usa los colores verde, rojo y amarillo en su evaluación de las ciudades del estado (la imagen en versión digital de La Columna), para representar de esta forma los números positivos, negativos y neutros, respectivamente, en los diferentes delitos registrados oficialmente por las instituciones de justicia.

Así, la frontera aparece con resultados favorables en homicidios, secuestros, extorsión, narcomenudeo y feminicidios, los de mayor impacto entre la población; en amarillo aparecen los delitos de robo a vivienda, robo a negocio y lesiones; y en rojo la violación, la violencia familiar y el robo de vehículo.

Los resultados negativos mostrados por el semáforo son los menos, pero no dejan de ser focos de alarma e indicadores primordiales para dirigir contra éstos las estrategias de seguridad pública.

Sin embargo, esos tres en rojo y tres estancados en amarillo, eran antes la constante en todos, absolutamente todos los delitos registrados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, incapaces de contener al crimen, tanto al común como al organizado.

Sólo como referencia, el estado en general tiene sólo cuatro focos en verde, además de cuatro en rojo y dos en amarillo; la ciudad de Chihuahua tiene sólo tres en verde y ocho en rojo; mientras que las otras ciudades grandes de la entidad, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, mantienen cierta estabilidad, pero con alertas importantes.

Visto en el comparativo estatal, el caso Juárez destaca por su avance notable. El reto es mantener y sostener eso en el tiempo.

***

El próximo año será el de las obras públicas en Juárez, tal es la advertencia que le han hecho al titular del ramo a nivel municipal, Daniel González García, en cuyos zapatos nadie del gabinete quisiera estar, dado que gran parte de los objetivos prioritarios de la administración descansan sobre sus hombros.

El enorme rezago que hay en bacheo será de las principales tareas que deberá sacar adelante González, por lo que anda con las pilas puestas en busca del recurso humano suficiente para hacerle frente a la misión, a la que, supuestamente, no se le van a escatimar recursos.

Esta tarea de atender las calles es de los principales reclamos en una ciudad donde cada vez hay más vehículos y personas, que demandan mejoras urgentes para la circulación, así que la meta de satisfacer las necesidades se ve bastante complicada.

Otro renglón importante, aparte de la ejecución de proyectos grandes que ya tienen una dinámica propia, será el del programa de Presupuesto Participativo 2023, también enlistado entre las prioridades para marcar un cambio notable en la manera de repartir el gasto público.

En esta ocasión, desde enero será lanzada la convocatoria para concursar los proyectos vecinales que sean propuestos, una tarea que además de extensa es muy delicada, dado que, además de asignar ganadores de forma democrática y transparente, la ejecución de las obras tiene que convencer y complacer a los habitantes.

En fin, entre tantas tareas, nadie quisiera estar en Obras Públicas en estos tiempos de cierre de año y planeación del próximo.

***

Los líderes municipales de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Contreras, Mireya Porras y Javier Meléndez, respectivamente, no han logrado convencer los críticos de su partido de que pueden alcanzar una candidatura común para hacerle frente a Morena en la pelea por la alcaldía de 2024.

Iniciados los acercamientos a nivel cupular, autorizados por las dirigencias estatales correspondientes, las dirigencias municipales tienen el acuerdo de buscar las coincidencias para lanzar también candidatos a diputados locales y federales, así como a la sindicatura.

Tanto en el PAN como en el PRD advierten, de entrada, que a los dirigentes les hacen falta unas clases de matemáticas, porque traen el discurso de que juntos pueden vencer a Morena, sin más esfuerzos que juntar sus votos.

Pero basta revisar los resultados de la elección 2021 para darse cuenta que, sumados los sufragios del PAN, PRD y PRI, los dos primeros en coalición, apenas sumaron alrededor de 160 mil, mientras que Morena con sus satélites juntó más de 211 mil votos.

En esa ecuación, el PRI sacó menos de 40 mil, que aportaría hipotéticamente a la alianza opositora que en el proceso electoral pasado rozó los 120 mil; así que les faltarían más de 50 mil sufragios para darle alcance a lo obtenido por el morenista Cruz Pérez Cuéllar.

Con ese análisis, la militancia crítica albiazul y del PRD ve muy malos para las sumas a sus líderes. Y si son malos hasta para lo frío de los números, cómo serán para sumar las emociones de sus huestes y convencer a los militantes de que son capaces de fraguar una coalición efectiva y exitosa.