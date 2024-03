Si la patria inicia en Juárez…

Hace seis años, aquí en nuestra ciudad inició la campaña electoral de quien finalmente ganaría las elecciones. Debo confesar que ello suscitó en mí expectativas: ¡al fin voltean a ver a Ciudad Juárez!, porque es inmerecido el abandono en el que históricamente hemos estado a pesar de ser la ciudad más grande en cuanto a población y economía del estado de Chihuahua y una de las principales del país, impulsora de la economía a nivel nacional aunque en los últimos años han emergido otras regiones, como el Bajío, por ejemplo, que nos han restado protagonismo y por qué no decirlo, nos han superado en términos de competitividad.

Estar ubicados en la frontera norte trae consigo muchas particularidades que ineludiblemente derivan en necesidades específicas: no podemos adecuarnos a políticas hechas desde el centro del país por personas que se dicen expertos, pero que en realidad son ajenas a las dinámicas sociales y económicas que aquí se viven. Por eso para venir a ofrecer propuestas se debe estar empapado de la realidad fronteriza y obvio, si vienen a Juárez, de la juarense.

Como en aquel tiempo y siguiendo el ejemplo de su predecesor, una de las candidatas a la Presidencia de la República nos visitó al inicio de su campaña. Esta vez, por lo menos en mí, no causó el mismo impacto en mis expectativas porque ciertamente, como lo expresé en su momento, me sentí defraudada cuando con un plumazo desaparecieron las guarderías y recursos a los refugios que daban apoyo y orientación a las mujeres y sus hijos víctimas de violencia, ambos problemas que sin duda acosan de manera dramática a las mujeres juarenses. Como si fuera poca cosa lo que eso significa.

En esta ocasión me desconciertan ciertas declaraciones y promesas: se prometen centros de educación integral, que si bien se resalta que no serán como las estancias infantiles de Calderón, han sido casi seis años desde que se arrebató ese beneficio a las trabajadoras juarenses obligándolas a dejar sus hijos pequeños en el descuido, en la inestabilidad… las preguntas son: ¿Por qué tuvieron que pasar por este calvario las madres de familia trabajadoras y las violentadas? Si se piensa primero en el pueblo, ¿qué ellas no lo son? ¿No se vieron venir los efectos y el sufrimiento provocado? Si bien no eran perfectas, las guarderías existían y pudieron haberse mejorado, más no eliminado; al fin de cuentas, se les dio a las mujeres recursos para que alguien les cuidara a sus hijos, cuando sabemos que la mayoría de los casos de violación a niños es por parte de familiares. También se ofrece apoyo a las mujeres víctimas de violencia… Cuando aquí la mayoría de los hogares tiene jefatura femenina resulta contradictorio: se ofrece un beneficio que ya se tenía y les fue arrebatado… Entonces, ¿qué sentido tuvo el sufrimiento ocasionado?

Se prometió una universidad gratuita, Rosario Castellanos: ¿Por qué mejor dejar de limitar los apoyos a las existentes que tan buenos resultados dan? Finalmente, y lo digo por la UACJ, se tiene un programa de becas bastante diverso para ampliar la cobertura y absorción de diversos perfiles de estudiantes: las hay de muchos tipos, aún la alimentaria cuando así se necesita.

Que se fortaleció a la CFE: si ello fuese cierto ¿en qué ha beneficiado a los juarenses? ¿Acaso, a pesar de vivir en el desierto, se nos aplica tarifa de verano? ¿O hemos dejado de sufrir apagones? ¿O se tiene suficiente abasto para garantizar el consumo industrial?

Dada la coyuntura en el transporte público y la lenta y descuidada respuesta del gobierno estatal se prometió un trolebús… odiaría que los recursos y las penas que hemos pasado los juarenses en los últimos cinco años gracias a la iniciativa del gobierno de quien ahora milita en el partido oficial se echaran por la borda. Se tiene cabal conocimiento de cómo funciona un sistema como el BRT, el Metrobús en la Ciudad de México, y mucho bien se haría a los ciudadanos con impulsar su funcionamiento, y hasta sería válido darse todas las glorias por hacerlo, con tal de no alargar más la agonía de los juarenses.

Por otra parte, hay problemas de fondo que son de vital importancia que estuvieron ausentes: ¿Qué políticas habrá en cuanto a la migración? ¿Y para el fortalecimiento económico? ¿Políticas de comercio bilateral? ¿Energías limpias? ¿Infraestructura? Aquí también hay pobreza, desigualdad… y una grave crisis de disposición de agua.

Salvo el tema del trolebús y de reponer el apoyo a las mujeres y niños, la percepción es que se habló de cuestiones muy generales aplicables a todo el país, porque si una de las principales propuestas fue mantener la zona franca para la frontera, como ya lo es, eso significa, para los buenos entendedores, que nos vamos a quedar exactamente como estamos.