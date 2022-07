-Si interviene “la jefa” no habrá vuelta atrás

-Ahorita solo piensan en el Consejo

-No manda el IMSS ni un peso para obra

-Autogol de Karen Fabiola

Siguen los ruteros jugando al vivo sin tomar en cuenta el talante de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.

Creen que enfrente solo tienen a un Ricardo Tudda como director de Transporte, o subsecretario de Transporte, al que le pueden pasar por encima y seguir prestando el servicio en carcachas con tarifas de primera clase.

Creen también que Luis Manuel Aguirre, el segundo de a bordo de Tuda en Juárez, terminará desinflado correteándolos y se hará a un lado cuando llegue a la conclusión que no hay remedio.

Pero Tudda y Aguirre seguirán adelante, con todo y limitaciones, porque tienen el respaldo total de “la jefa”, de Maru Campos, no para sostenerlos en el cargo nomás como adornos o floreros, ni solo para que se hagan de la vista gorda mientras los concesionarios armas chilar y huerto con el servicio de transporte.

Ayer mismo ambos funcionarios continuaron sacando castañas del fuego y toreando los peligros que significa enfrentarse a la mafia rutera de los Raúl Rodríguez, los Matías Prieto, “Chito” Saldívar, “El Menón” Domínguez y otros etcéteras.

Enviaron sendos avisos en papel oficial, debidamente membretado y sellado, para que los concesionarios entreguen a gobierno todos los datos de cada rutera que traen en la calle, tanto las llamadas “urbanas” como las de “transporte de personal o especial”.

Esa información deberá contener calendarios, horarios, roles de choferes, todos los datos sobre los conductores...Todo.

No podrán salir con que a Chuchita la bolsearon aunque sin duda seguirán resistiéndose y alargando la liga todo lo posible para ganar tiempo... y dinero sin gastos importantes.

Pero la liga tiene solo un nivel de resistencia; apenas la rompan con los funcionarios estatales y el local, no deben creer que se los quitarán de encima, pues entrará en acción directa la gobernadora para expulsarlos del negocio y no habrá protesta ni mano que les ayude a recuperarlo.

Fue claro el mensaje con la entrada en vigor de la Ley de Transporte recientemente, pero siguieron los ruteros mangoneando a sus anchas y protagonizando sus unidades choques y accidentes como siempre.

La última advertencia para ponerse al día es la que están enviando Tuda y el señor Aguirre Aguilera: necesitan los cardex completos de todas, todas las unidades, porque de ahí seguirá, obvio, la depuración.

Ni ritmo ni concentración perdieron los equipos en disputa por el control del Consejo Político Estatal de Morena al anunciar la dirigencia nacional de ese partido que por Chihuahua deberá ser mujer la presidenta.

Nomás de una sopa tendrán los guindas para elegir aunque sea de cualquiera de sus variedades; es decir, deberá ser mujer, pero con las múltiples alternativas que tendrán para determinar cuál de ellas.

Eso impactó entre los tres grandes equipos que dominan a Morena en el estado, más Cruz Pérez Cuéllar, más Juan Carlos Loera, y un poco menos aunque con posible sorpresa, el buen profe Martín Chaparro; el tema, sin embargo no es la presidencia del partido.

Todos mantienen su concentración plena en la elección del domingo para integrar justo al Consejo Político, del cual vendrá luego, en noviembre, la elección de presidenta. Quien logre el control del Consejo decidirá la dirigencia estatal, la que hoy ostenta Chaparro.

Son 90 integrantes del Consejo los que serán electos el domingo por la militancia del partido de la Cuarta Transformación, así que la movilización al estilo PRI, o al estilo PAN, Etc., será fundamental.

Es impredecible la cantidad de “militantes” que saldrán a votar, lo cierto es que al final del domingo sabremos el estado de salud que guardan los equipos de Pérez Cuéllar, con una gran fuerza en Juárez, el centro del estado, Parral y otras localidades; de Juan Carlos, con algo de fuerza también en Juárez, algo en Chihuahua y posiblemente en la sierra, donde todavía le cala el dolor de la derrota por la gubernatura; y el grupo del buen profe Chaparro, sin presencia en Juárez pero bastante en la ciudad de Chihuahua

Estos días son de enfocarse solo en ese objetivo, en ganar el Consejo el domingo.

Tenemos en nuestras manos el proyecto de inversión que el Instituto Mexicano del Seguro Social habrá de ejercer durante el presente año a nivel nacional.

Nada despreciable por monto y número de proyectos. Son 55 acciones para las cuales se autorizó y registró un presupuesto de 8 mil 552 millones de pesos.

Están ahí, por ejemplo, acciones para las delegaciones de la ciudad de México, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Campeche, Sonora, Nuevo León, Nayarit, Chiapas, Baja California, Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, y Guerrero.

Todos estos proyectos traen recursos ya etiquetados que están siendo liberados poco a poco. Algunos son por unos cuantos millones, otros superan los mil millones, como los programas de adquisición de tomógrafos o el de sustitución de equipo de lavado, que son nacionales.

Para los Estados a lo más, 500 millones, para demolición y sustitución de inmueble de la unidad de medicina familiar número 21, en la ciudad de México.

Inclusive encontramos enlistados proyectos sin recursos para éste 2022 como la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar número 51 en El Pitiquito, en Sonora. Son 31 los proyectos que en esa condición se encuentran sin un peso etiquetado. Ya están en fila.

Pues no encontramos en ninguno de ambos rubros, los que tienen recurso programado y los que no lo tienen, los hospitales de especialidades y cancerología, que se supone serían traspasados al IMSS desde el corralato.

Están ahí los edificios echándose a perder, con riesgo de que no se rescate absolutamente nada. Los dejó Javier Corral olvidados durante cinco años, y ya cuando se le ocurrió pasárselos al IMSS, resultó que del estudio realizado, ni la obra negra sirve para absolutamente nada.

Podrá entenderse que no haya dinero programado para esos edificios, si aún no se resuelve el tema de la traslación de la propiedad, como se dijo hace meses, pero no hay un solo proyecto enlistado para Chihuahua. Ni uno solo en el presupuesto de este año, cuando es urgentísimo ampliar la infraestructura en esta ciudad, en la capital y en otros rumbos del Estado.

Quien se ha metido un autogol en pleno proceso de renovación de dirigencia de Morena, es la directora de Desarrollo e Infraestructura del municipio de Juárez, la importada de Chihuahua, Karen Fabiola Mora López.

Resulta que un sector étnico asentado en Juárez anda sumamente molesto con ella porque no ven apoyo de su parte, pues en toda la Dirección de Desarrollo Social saben que a la funcionaria le encanta salir en las fotos, pero no es muy adepta a darse baños de pueblo.

Le gusta presumir de sus encuentros con puras figuras públicas, pero nada que tenga que ver en realidad con su trabajo con la gente en las calles, que es casi nulo.

Lo cuestionable de su comportamiento no es sólo haber desatendido al sector poblacional que, se supone, debe atender, sino que tiene trabajando para ella a una líder de la etnia chinanteca, de nombre Rebeca Isidro, a quien ha colocado en la nómina municipal.

La funcionaria designó a la mujer indígena como coordinadora de Comunidades Originarias, pese a que en el sector al que le toca atender está identificada con gente del superdelegado Juan Carlos Loera, con la subdelegada regional Lizeth Guzmán y con su operador, David Limón.

Aunada a esa parte política, ya se han quejado de la falta de atención de trabajo de Isidro integrantes de las etnias chinanteca, mazahua y tarahumara.

Por lo anterior, dentro de la estructura municipal se preguntan si le faltó colmillo a la morenista, si se la chamaquearon o si de plano ya perdió rumbo. El enemigo parece estar en casa.