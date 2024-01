Si esto es aceptar la participación…

Recién estrenamos 2024, año que trae consigo muchas decisiones importantes que los ciudadanos debemos tomar porque finalmente, las vamos a tener que asumir, así que, tal como dice el personaje de Charly Brown un poco en broma, pero otro mucho en serio “una caminata agradable en los días de año nuevo nos da la oportunidad de pensar en el futuro”.

Ya sabemos que en el orden gubernamental tenemos a la vuelta de la esquina cambios a nivel federal, pero también local, y aunque nuestra mirada está puesta en ellos no debemos perder de vista que la vida y el desarrollo urbano en la ciudad también está a punto de ser determinado, lo cual no es poca cosa: mire usted la ciudad que tenemos y muchas de las cuestiones que diariamente enfrentamos, y hasta nos enojan, no son más que el resultado de la planeación y la administración urbana: especulación, inseguridad, contaminación, exclusión y otras calamidades que bien se pueden amainar, o exacerbar, de acuerdo a lo que se cocine en el PDUS cuyo proceso de actualización está a punto de concluir.

Desde una de las primeras sesiones que se llevaron a cabo al iniciar este proceso se escuchó decir al titular del IMIP que cómo era posible que teniendo Juárez una escuela de Arquitectura desde hace tanto tiempo y además una Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y un Doctorado en Estudios Urbanos, la ciudad estuviera en las condiciones en las que está, aludiendo a sus carencias. Este comentario trajo a mi memoria la experiencia de más de dos décadas sobre lo difícil que ha sido entablar vínculos entre la academia y las instancias gubernamentales en lo que a desarrollo urbano se refiere. Esta distancia, por cierto, se rompió en la pasada administración municipal cuando se invitó a un grupo de académicos a realizar una propuesta de intervención en el suroriente y a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible 2020, documento avalado por la SEDATU que jerárquicamente impera sobre el PDUS en el que, por cierto, solo se menciona como marco de referencia.

Pues bien, dado que la bandera de ser un proceso participativo se enarboló reiteradamente, algunos académicos participamos en las dos audiencias públicas e hicimos un análisis del documento propuesto a manera de borrador. Como producto de mesas de trabajo en las que se participó con diversas organizaciones de la sociedad civil y con la promesa de que se darían respuesta por escrito a todas las observaciones y propuestas que se recibieran dentro del plazo fijado, se elaboró un documento estructurado en cuatro apartados: estrategias regionales y normatividad; estrategias y normatividad pluvial; estrategias de consolidación urbana, e instrumentación.

Entre las principales observaciones se apuntó en incumplimiento con la normatividad en cuanto a la apertura de nuevas zonas urbanizables y la carencia de información que las justifique, pues aun cuando, tal como se respondió, la autoridad municipal tiene la facultad de administrar el territorio, habría que ver bajo qué condiciones se abren estas áreas a la urbanización pues, por ejemplo, se autoriza en la zona de El Barreal a sabiendas que es una zona de riesgo, ampliamente estudiada, y la ley impide categóricamente que esto suceda, aunque se argumente que se permite porque se destinará a uso industrial, lo cual vendría a solventar la problemática pluvial, ya que con inversión público-privada se construirían vasos de captación. Esto me recuerda el caso “Zaragocita”, en donde hace no más de tres meses se intentó eliminar un vaso de captación en un predio para volverlo de uso industrial… como esta, hay otras respuestas que dejan mucho qué desear, como el afirmar que no se puede implementar un sistema de áreas verdes “mientras se sigan autorizando urbanizaciones cerradas” ¿qué acaso no se dijo que la autoridad tiene la facultad de administrar el territorio? Bueno… a veces sí, a veces no.

Más hay una propuesta que se hizo y rotundamente fue negada: realizar al menos una audiencia pública en donde se presente el documento definitivo. Si bien el proceso pide dos audiencias públicas, eso de conformarse con solo cumplir dejando en el limbo sobre el conocimiento de la versión final no es congruente con el proceso participativo que se prometió. Tal como están las cosas no vamos a conocer el documento final sino hasta que esté publicado oficialmente y ya sea ley. Si se hicieron observaciones, los especialistas bien pueden decir cómo implementarlas, pero se niega la palabra. Solo un ejemplo para contrastar: cuando se realizó el PMDUS 2020 además de las dos audiencias públicas que pide la ley se realizaron otras dos adicionales con ONG’s para dar respuesta e incluir sus observaciones; por supuesto, no caímos en la ilegalidad , pero sí en la inclusión. Es cuestión de apertura.

Por cierto, aún no recibo la respuesta a mis propuestas.