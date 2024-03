Si esas paredes cantaran…

Un día antes de tomar mi vuelo con rumbo a la Ciudad de México hice un último recorrido por ciertos lugares de mi ciudad. Si se camina con atención, te puedes topar con ciertas casas por el centro de arquitectura muy particular. Algunas se conservan todavía como resabios de aquellas épocas en las que el mercado Juárez deslumbraba a sus visitantes. Otras, ya convertidas en tapias son habitadas por un fantasma que vive entre la memoria y el olvido de quien voltea a verlas. Por tal razón, en tal ocasión decidí aprovechar el tropel del viento para dirigirme a una casa muy particular que se encuentra sobre Madero, número 100.

Dicha casa se encuentra a unos cuantos metros del famoso cine Victoria y de la icónica avenida del Comercio o actualmente 16 de Septiembre. Al levantar la mirada, uno puede percibir cierta enormidad en la edificación, con una hermosa herrería y ventanas que se abren como grandes ojos hacia el sol. Hoy día esta casona se ha convertido en un centro cultural que lleva por nombre “XEspacio YC”. Es así que Bárbara, una de sus coordinadoras, me abre sonriente la gran puerta que quién sabe cuántas personalidades no ha visto desfilar.

Al entrar, un balcón se alza ante nuestras cabezas, advirtiendo el tamaño del lugar en el que te encuentras. Como si se tratara de una máquina del tiempo me transporté rápidamente a las primeras décadas del siglo pasado. En mi cabeza ya sonaba de fondo “Putting On the Ritz” mientras veía pasar a la gente de la buena sociedad de un lado a otro en ese gran vestíbulo. Mi imaginación no podía estar tan alejada de la realidad, pues al hacer el recorrido por sus cuartos y pasillos me enteré que ese fue el hogar de la polifacética Ysela Fernández Caballero. Destacada actriz y cantante de las primeras décadas del siglo pasado en nuestra frontera.

No podía ser para menos que la señora Fernández Caballero habitara en dicho lugar que para su momento debió haber sido una de las propiedades de más caché para la ciudad. Gracias al rescate de las fuentes históricas que ha hecho el equipo de “HeArt MX”, y que gestionan el actual centro cultural, se puede saber que la dueña de la casa tuvo una prolífica actividad en el cine de las primeras décadas del siglo XX. De hecho, usaba por nombre artístico el de Cora Montes.

Escurrirse por las paredes que alguna vez habitó Ysela Fernández es confrontarnos cara a cara con esas historias de la cultura en nuestra región. Aunque quedan todavía por descubrir muchos secretos que el tiempo ha guardado en viejos felices. Lo más sorprendente es que el arte sigue llenando de vida las habitaciones de ese lugar. Pues le comento a quien me lee que hay una gran cantidad de eventos todo el año en “XEspacioYC”. Desde exposiciones de pintura, talleres de cine o fiestas temáticas. Algo me hace decir que Cora Montes disfrutaría mucho de ver su casa convertida en un hueco para el color del arte entre tanto caos.

Esta casa se levanta como un testigo de la historia de Juárez, un tesoro arquitectónico que ha estado vivo a pesar de las décadas. Aquí aplicaría el dicho “si esas paredes hablaran...” o mejor dicho “si esas paredes cantaran”. Por tal razón, le extiendo la invitación a que visite la página de Facebook (XEspacio YC) para encontrar la agenda de este espacio. Su rescate representa un esfuerzo que merece ser agradecido al gran equipo interdisciplinario que llena de luz nuevamente esas viejas alcobas.

Al visitar “XEspacio YC” cierre los ojos e imagine por unos instantes como debió haber sido aquella voz de una de las grandes cantantes de nuestra localidad. Que su legado siga recorriendo la historia y se reconozca como una de las precursoras culturales fronterizas. Espero que los nombres de Ysela Fernández Caballero y Cora Montes nunca sean alcanzados por el olvido y se resguarden por la memoria de quienes amamos Ciudad Juárez.