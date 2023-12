Si educación igual a desarrollo y justicia… ahora comprendo

“El fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás”.

José Vasconcelos

Hablar de educación no es para nada banal: es un tema relevante que nos debe preocupar a todos y ocupar en mayor medida a los gobernantes. José Vasconcelos, Primer Secretario de Educación Pública, sostenía que la educación era liberadora para el individuo y la vía para eliminar la discriminación y exclusión y que, por tanto, debiera ser la principal labor del Estado. Por algo, junto con la salud y los ingresos, es uno de los indicadores elementales para medir el desarrollo de los países y en congruencia, también el cálculo el Índice de Desarrollo Humano, IDH, también se basa en ellos.

Este tema de la educación nos ha removido la costra de una cicatriz que parecemos querer ocultar pero que cada día se vuelve más elocuente. No por nada existe una estrecha relación entre educación y el comportamiento social; triste es que actualmente podamos atestiguar que el retroceso en términos de educación finalmente deriva en conductas poco deseables, que si bien afectan en una primera instancia a quienes por uno u otro motivo no tienen la oportunidad de acceder a la educación, en muchos de los casos es por temas estructurales que no se pueden adjudicar la persona misma y sí al sistema.

En particular me refiero a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés, que la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos, OCDE, emitiera hace unos días. En este informe 2023 da cuenta del retroceso de México en términos de la educación. México, como el resto de los trece países evaluados, no superó el promedio y obtuvo menos puntaje que en 2018 en las tres áreas consideradas: matemáticas, lectura y ciencias. Lo preocupante es que cada vez hay más jóvenes que quedan por debajo del promedio: ya desde 2022 los malos resultados eran evidentes: nuestro país tuvo 126 puntos menos que Japón, el mejor evaluado, pero solo seis puntos arriba del último lugar: Colombia. México fue el tercer país peor evaluado en Matemáticas y comprensión lectora y el de peor puntaje en Ciencia; particularmente en Matemáticas se observó un retroceso a niveles muy parecidos a los de 2003.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, de acuerdo a la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la cuestión educativa en nuestro país ya pintaba mal en 2020, es decir, antes de la pandemia, pues México se encontraba en ese entonces un lugar regular, el 74 de 189 países evaluados, más debe llamarnos la atención el tema de la educación, estábamos en el 105. ¿Qué sería de México si contáramos con un buen nivel de grado de escolaridad y, si además fuera de calidad? Ahora bien, a los temas de salud e ingresos habría que dedicarles también un rato de reflexión, pues habrá aumentado la población afiliada a instituciones de salud, pero ¿y la calidad del servicio? ¿Los medicamentos? Sobre los ingresos que llegan al país desde el extranjero ¿qué podemos decir? si buena parte viene de las divisas que envían mexicanos expulsados a causa de la pobreza.

En 2015 México ocupaba el lugar 99 a nivel mundial en cuanto al grado promedio de escolaridad -solo números, en calidad es otra cosa- con 8.4 años. Acercándonos un poco más a lo nuestro, según INEGI en Chihuahua hemos avanzado pasando de 8.82 años en 2010, 9.42 en 2015 y 10 en 2020. Podemos decir que entonces estábamos arriba del promedio nacional, situación que aún prevalece. En Juárez el registro es 10.34 en 2020.

No se trata de degradar o desdeñar a la educación pública. PISA desde el punto de vista de la calidad e IDH solo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, sin ver lo que hay de atrás de los números dan una señal inequívoca de que no vamos por bien camino. Ciertamente esta tendencia no viene sólo de las políticas de los últimos años, sin embargo lo cierto es que hay una tendencia negativa que es necesario contrarrestar y, evadiendo la realidad, usted y yo sabemos que no es el camino.

Sí, algunos dirán que es efecto de la pandemia, pero ¿Qué no se trató de un fenómeno mundial? Indicadores “neoliberales” o no México no es ajeno al mundo y menos Ciudad Juárez, que por nuestra ubicación y el eje principal de la economía, la industria maquiladora, no podemos permitirnos quedar afuera.

Dicen por ahí que si tiene cola de perro, orejas de perro y patas de perro, y además ladra… lo que estamos viendo es un perro. Si los dos sistemas de indicadores nos dicen que estamos mal en educación estamos mal…

Otra frase de Vasconcelos para el acervo: “La educación es la mejor aliada de la justicia”