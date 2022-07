Si digo paz, ¿en qué pienso?

Trabajar por la paz requiere una pregunta que por básica no solemos hacernos: ¿qué es la paz? No hay respuestas fáciles, definirla no es sencillo; sin embargo, plantearnos su construcción o promoción exige aclararnos al respecto. Con frecuencia nos referimos a la paz desde aquello que se ha llamado “paz negativa”, es decir, una paz entendida como no-guerra o como ausencia de conflictos bélicos. Así, se hace referencia a la paz en función del “cese al fuego” o del término de alguna guerra. En contextos como el nuestro, esta definición lleva a pensar que cuando disminuyen las estadísticas de homicidio, por ejemplo, la ciudad está en paz. Según Paco Cascón, otra forma de concebir esta paz negativa se relaciona con el no-conflicto o con una dimensión espiritual relacionada con la tranquilidad que se expresa en frases como: dejarme en paz, tener paz, vivir en paz. Se asocia principalmente con una dimensión individual que se expresa en términos de armonía. Desde esta perspectiva, se asume la paz en términos de no meterse con nadie, no tener problemas con los demás, etcétera.

Por otra parte, se ha planteado el concepto de “paz positiva”. Esta paz se define por la presencia de justicia y tiene como aspecto medular el bien-estar de las personas, tanto en sentido espiritual como material. Se trata, entonces, de una paz que sólo se realiza en el respeto y la garantía de los derechos humanos y que implica una relación armónica del ser humano consigo mismo, con los demás y con el medio en que vive. ¿Una utopía? Sí, sin duda. Pero no una utopía abstracta, sino un rumbo que nos indica hacia dónde queremos transitar y hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Un rumbo que es punto de llegada, pero también es camino.

Este camino requiere examinarnos y renunciar a nuestras propias formas de violencia. Y no sólo se trata de la violencia de las armas y los golpes. Se trata de preguntarnos cómo negamos al otro, cómo tratamos de imponer nuestros puntos de vista, cómo juzgamos desde nuestra propia visión, cómo excluimos, cómo negamos el valor y el potencial de otras personas. Gandhi decía que “en los medios está el fin”. De esto se trata, pues. Nuestros medios tienen que ser congruentes con nuestros objetivos. La paz se construye con medios pacíficos, del mismo modo que la democracia se promueve con medios participativos.

Situarnos de este modo es, sin duda, ya bastante. Sin embargo, no es suficiente. Asumir la paz positiva requiere un compromiso mayor e implica el análisis y la acción sobre las causas estructurales, políticas y culturales de la violencia, la desigualdad, la pobreza, la exclusión. Desde el marco de análisis aquí expuesto, lo contrario de la paz no es la guerra, sino la violencia. Violencia entendida como todo aquello que atenta contra la dignidad y/o el desarrollo humano. Aunque el análisis de los tipos de violencia será motivo de un próximo artículo, es importante señalar que la paz positiva requiere la comprensión y la acción sobre tres tipos de violencia: la violencia directa (la que se ve, aquella cuyo ejecutor puede identificarse); la violencia estructural (aspectos económicos, políticos, sistémicos) y la violencia cultural o simbólica (creencias, prejuicios, representaciones sociales). Requiere cambios profundos en la forma como nuestra ciudad –por situarlo aquí– está organizada, en la forma como se distribuyen los recursos y se toman las decisiones, en las formas como se ejerce la autoridad y la participación, entre otras. Requiere un cambio personal, sin duda, pero requiere también una ciudad que se construya para sus habitantes y no en contra de ellos.

