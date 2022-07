Sheinbaum: ¿garantía de continuar con la 4T?

Dirigentes locales señalaron en rueda de prensa que tienen el compromiso de dar a conocer ‘los logros’ de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, con el fin de convencer a los juarenses que es el perfil más preparado para las elecciones presidenciales del 2024, quien además es de los políticos más cercanos al presidente López Obrador; el cinismo y fanatismo de continuar con la defensoría de su Tlatoani no han cambiado, en el que estos servidores en lugar de “…garantizar la protección de las personas, de los bienes, de las libertades”, tal como lo mencionan en dicha rueda de prensa, prefieren sumarse a capa y espada a la precampaña política encomendada por AMLO.

#EsClaudia, es una estrategia utilizada por Morena en Ciudad Juárez para dar inicio a las actividades de publicidad, promoción y posicionamiento de imagen para su posible candidatura a la Presidencia de la República, además negando y haciendo caso omiso al hecho de que si Sheinbaum apoya a los puntos de defensa de AMLO tales como el famoso ‘abrazos, no balazos’, justificando que únicamente buscan dar a conocer la ‘gestión’ que ha realizado en la CDMX, cuando la respuesta es obvia, ya que en varias ocasiones López Obrador ha mencionado que es una de las posibles apuestas de Morena para el 2024; por lo tanto, es infalible mencionar que la jefa de Gobierno mantiene los mismos objetivos, posicionamientos y argumentos que su padrino AMLO.

Seguidores de este partido político mencionan que Claudia Sheinbaum es quien dará la “garantía de continuidad para profundizar la transformación iniciada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador” cuando la tan mencionada transformación, a casi cuatro años al frente del Gobierno de la República, no se ha visto.

En Juárez carecemos de bastantes cosas, las cuales, aun teniendo en el Ayuntamiento a Morena, no se cubren, e incluso con el respaldo total por parte del Gobierno federal, los problemas que le competen a Municipio continúan.

De qué nos sirve que servidores y funcionarios públicos electos por los propios juarenses, se enfoquen en hacer precampaña disfrazada de ‘dar a conocer las acciones y perfil’ de Sheinbaum, cuando afuera contamos con miles de problemáticas y necesidades que no logran resolverse; de qué nos sirve la simulación en redes sociales, al ser funcionarios de oficina, cuando la realidad está en las calles, en nuestros distritos, entre los juarenses que ejercieron su voto y que como servidores públicos no son ni para agradecerles con acciones y soluciones a quienes los llevaron al cargo en el que se encuentran.

Ahora bien, mencionan que solamente se realizó la rueda de prensa con motivos de dar a conocer sus logros académicos, experiencia y gestión, pero si buscan promover su imagen como #EsClaudia para el 2024, sería ilógico pensar que habría preguntas que se omiten o que simplemente no se contestan, pues el fin de esto es precisamente dar a conocer lo que Sheinbaum representa y ha llevado a cabo; pero en esta ocasión fue así, pues la síndico Esther Mejía tomó como excusa que dicha rueda de prensa se extendió con el único fin de continuar con la omisión de preguntas por parte de los medios de comunicación y prensa.

No, la 4T no es garantía de cambio; no, #EsClaudia no es garantía de que la transformación continúe, o siquiera comience en nuestro país y mucho menos en Juárez; pues hemos visto que los problemas que AMLO prometió erradicar, continúan creciendo, que no se les da solución alguna y que empeora la situación de los ciudadanos, con la falta de medicamentos, falta de Seguro Popular, falta de escuelas de tiempo completo, falta de oportunidades para las asociaciones civiles, falta de impulso hacia las juventudes deportistas, falta de proyectos verídicos y no solo simulaciones…

Pensemos entonces si #EsClaudia es la estrategia ideal para Morena, pensemos dos veces antes de permitir que este partido político vuelva a gobernar nuestro Municipio o la Nación completa, debemos ser críticos como juarenses antes de dejarnos llevar por un discurso de venta de imagen de una posible candidata al 2024, pues el futuro de Juárez no puede seguir dañándose por malos gobiernos, por gobiernos simulados.