Sheinbaum en Juárez, ¿la próxima presidenta?

El pasado domingo estuvo en Ciudad Juárez Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su visita fue relevante y con notoriedad, sobre todo para la clase política chihuahuense. De todas partes del Estado, sobre todo morenistas, acudieron a una de las tres reuniones que sostuvo Claudia en Ciudad Juárez, no sólo por la figura política que representa nacionalmente la jefa de Gobierno, también porque parece que se va perfilando como la candidata de Morena a la Presidencia de la República, o al menos es lo que hace ver el poder de convocatoria que demostró en su visita a Ciudad Juárez y en los lugares que visita del país.

Estuvo primero en una reunión con la mayoría de los liderazgos auténticos de Morena que siempre han apoyado al presidente encabezados y organizados por Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Bienestar en Chihuahua y el líder morenista más identificado con la 4T y con AMLO. Y aunque el motivo de la reunión no era mostrar músculo, sí lo hizo, pues ahí estuvieron la mayoría de las y los diputados locales incluyendo al líder de la bancada Cuauhtémoc Estrada, uno que otro federal, la dirigente estatal Brigitte Granados, líderes sindicales del Estado, gran parte de los funcionarios federales de primer nivel en Chihuahua y muchos liderazgos tanto de Morena como estatales.

En la otra reunión, organizada por Cruz, y al igual que lo hizo con Adán Augusto, llevó camiones con gente al Centro de Convenciones Anita, dado que su finalidad era mostrar capacidad de movilización y como con Adán, Cruz llenó un salón del Centro de Convenciones Anitas. En dicho evento, contrario a la de Juan Carlos Loera, quiso mostrar el poder de movilización pero no se percibió el morenismo chihuahuense, salvo los que pertenecen al Ayuntamiento y uno que otro que ha sido bien recibido por Cruz.

A Cruz, Sheinbaum lo trató como Presidente Municipal, con la cortesía y deferencia que se merecía por ser invitada de él y hacerle el evento, debe estar informada que es cercano a Monreal y que fue gracias a él que fue candidato a la Presidencia Municipal y que se ha acercado también a Adán Augusto. Por su parte a Juan Carlos Loera lo trató con confianza y con la cercanía de los que se saben pertenecientes a un mismo proyecto: la Cuarta Transformación. Se refirieron a los años de lucha que llevan con el presidente y cómo se conocieron y coincidieron hace más de un lustro, en el primer evento de Morena como partido político. Se sintió con los de casa la Jefa de Gobierno con Loera y con Cruz en un mitin político.

La tercera reunión fue organizada por Juan Carlos Loera con algunos empresarios que querían oír y conocer a Claudia Sheinbaum que se ve, cada día más, presidenciable. En las tres reuniones se notó la diferencia entre Claudia con los otros posibles presidenciables de Morena. Su auténtica cercanía con el proyecto de nación de AMLO. También su inteligencia e ideales, más de izquierda que ningún otro que suena como candidato. Defendió las políticas del presidente y habló de la honestidad de AMLO, a toda prueba. Mostró los resultados del Gobierno federal a pesar de la pandemia y todo en contra y también habló de sus políticas públicas como jefa de Gobierno. Se sintió verdaderamente a la 4T con ella.

Si me lo pregunta, en lo personal me gusta ella como política y como próxima presidenta de México, no sólo por inteligente, preparada y que es la más auténtica a la 4T del presidente AMLO, también porque es una gran oportunidad de tener una mujer presidenta y quien le daría continuidad a la Cuarta Transformación.